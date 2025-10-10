Ložnice bez displejů - jednoduchý klíč k lepšímu spánku

Komerční sdělení   10:00
Nespavost, časté buzení i pocit nevyspání jsou pro mnoho žen realitou. Podle průzkumu Zdraví pod lupou od Lékárna.cz trpí poruchami spánku téměř třetina Čechů – a ženy jsou na tom hůř než muži.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ložnice bez displejů - jednoduchý klíč k lepšímu spánku. | foto: Archiv Lekarna.cz

„Spánek je chvíle, kdy tělo i psychika regenerují. Bez něj jako bychom si upírali možnost se znovu nastartovat,“ vysvětluje farmaceut Mgr. Ondřej Pleskot z Lékárna.cz. Podle něj se během noci hojí drobné ranky, metabolismus se uvádí do rovnováhy a mozek třídí zážitky i informace. „Není proto divu, že lidé, kteří dobře spí, jsou až dvakrát častěji spokojení se životem,“ dodává.

Největší nepřítel? Obrazovky

Podle Pleskota je jednou z největších chyb, kterou večer děláme, usínání s mobilem nebo zapnutou televizí. „Světlo z displejů blokuje tvorbu melatoninu, hormonu spánku. Tělo si myslí, že je stále den – a odmítá přepnout do režimu odpočinku,“ říká. Jeho první rada proto zní jasně: displeje z ložnice pryč.

Malé večerní rituály, velký rozdíl

„Pokud odstraníte obrazovky, pomohou i další drobnosti,“ pokračuje Pleskot.

● Vyvětrat ložnici a udržovat v ní chladnější vzduch.

● Lehčí večeře a večerní procházka, která uleví trávení i hlavě.

● Sprcha nebo koupel, jež pomůže tělu přepnout do nočního režimu.

● A hlavně: chodit spát v pravidelnou dobu.

Bylinky, hořčík i melatonin

Když režimová opatření nestačí, podle Ondřeje Pleskota přichází na řadu doplňky stravy. „Nejčastěji doporučujeme hořčík ve formě bisglycinátu, který zklidňuje nervovou soustavu, nebo melatonin, jenž upravuje cirkadiánní rytmus,“ říká. Pro jemnější podporu spánku se osvědčují i bylinky – meduňka, kozlík, mučenka nebo chmel. „Ženy na ně často reagují dobře právě díky citlivějším hormonálním cyklům,“ dodává.

Ložnice bez displejů - jednoduchý klíč k lepšímu spánku.

Začněte malým krokem

Závěrem má farmaceut jedno jednoduché doporučení: „Možná se zdá, že na spánek prostě není čas – ale právě on nám dává sílu zvládnout všechny role, které během dne hrajeme. Spánek nezačíná ve chvíli, kdy si lehnete, ale už tím, jak svůj den zakončíte. Udělejte si večer klidný, bez hluku a světel. Odměnou vám bude ráno plné energie, klidu a lepší nálady.“

Pokud vás téma spánku zajímá víc, poslechněte si i epizodu z naší podcastové série Lékárna.cz „Abyste se cítili dobře“ s názvem „Spánek – co (ne)dělat, když hlava nespí a tělo nestíhá“. Najdete ji na Spotify, Apple Podcasts, Youradio Talk nebo Ceskepodcasty.cz.

Na www.lekarna.cz vám rádi pomůžeme se zdravím – poradíme s výběrem produktů a nabídneme služby zdravotní péče. Nový průvodce zdravím „Trápí mě“ vám efektivně poradí a doporučí vhodné produkty pro úlevu od obtíží. Naše lékárníky můžete kontaktovat e-mailem, telefonem nebo přes chat. Máme mnohaleté zkušenosti a každoročně poskytujeme tisíce odborných konzultací. Přejeme si, abyste se cítili dobře. Novinkou je věrnostní program Lékárna.cz PLUS s výhodnými slevami a odměnami pro pravidelné zákazníky.

Ložnice bez displejů - jednoduchý klíč k lepšímu spánku.

Autor: Lékarna.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čím nakrmit klouby. Potraviny, které je ochrání před bolestí a záněty

Klouby jsou základem pohybu. Pokud je chcete udržet silné a pružné, je třeba o ně správně pečovat. A jen pohyb nestačí. Důležitá je i dobře zvolená strava, která umí zmírnit záněty, dodat potřebné...

Přišel opravit pračku a udělal mi ze života chaos. Partner jako velké dítě

I dospělí muži se mohou chovat jako děti. Někdy může být na vině odložená touha užívat si života případně takzvaná druhá míza, jindy syndrom Petra Pana, tedy pomyslný útěk před dospělostí. Jaké...

Příběh Jirky: Žena šíleně toužila po dítěti, teď je z mateřství na zhroucení

S partnerkou jsme spolu už skoro šest let, ale zhruba poslední tři roky jsme nemluvili skoro o ničem jiném než o dítěti. Já jsem byl toho názoru, že na rodinu máme ještě času dost, měli bychom si...

Horoskop pro každé znamení na 41. týden roku 2025

Jak se nám bude podle hvězd dařit v povolebním říjnovém týdnu? Berani, pozor na finance. Někdo nebo něco se vám chystá udělat pořádný luft v peněžence. Váhy, vám bude pro vás netypicky znít v hlavě:...

Jak úlet promění sexuální život? Čekejte koktejl emocí i novou jiskru

Nevěra je otřes nejen pro city, ale i pro celý režim vztahu. Zatímco o emočních újmách se mluví často, o dopadech na sexuální život párů, kteří si nevěrou prošli, už méně. Jak se změní sex poté, co...

Ložnice bez displejů - jednoduchý klíč k lepšímu spánku

Komerční sdělení

Nespavost, časté buzení i pocit nevyspání jsou pro mnoho žen realitou. Podle průzkumu Zdraví pod lupou od Lékárna.cz trpí poruchami spánku téměř třetina Čechů – a ženy jsou na tom hůř než muži.

10. října 2025

Hodí se pro každého. Vínová barva dodá vašemu unylému šatníku šťávu

Vínové kousky doplňte o akcenty v modré a růžové barvě a váš podzimní šatník bude šťavnatý a plný možností. V takových odstínech vás na ulici nikdo nepřehlédne.

10. října 2025

Obličejová jóga naducané rty nenahradí, ale omladí vás přirozeně

Je trendem, který pulsuje sociálními sítěmi. Když ji ale cvičíte špatně, dokonale vyhlazeného a mladistvého obličeje bez drahých a nepříjemných aplikací botoxu stejně nedosáhnete. Proč nestačí jen...

10. října 2025

Obrácený jablkový koláč

Obrácený jablkový koláč
Recept

Střední

65 min

Tento koláč je skvělý jako dezert na rodinné oslavy nebo jen tak ke kávě.

Obezita a nezdravý styl života zkracují Čechům život ve zdraví

Komerční sdělení

V Česku se život ve zdraví neprodlužuje – naopak. Roky, které bychom mohli prožít bez vážných nemocí, nám ubývají. Mezi jedny z nejvážnějších zdravotních komplikací patří kardiovaskulární onemocnění,...

9. října 2025

Každý den malé překvapení. Adventní kalendář si můžete i sami vyrobit

Advertorial

Na vánoční dárky je sice ještě brzy, ale pokud chcete tip, jak sobě či svému partnerovi zpříjemnit čekání na Vánoce, jeden bychom měli. Kupte nebo vyrobte originální adventní kalendář! To je nečekaný...

9. října 2025

Alkohol mi ničil mámu, onemocněla i rakovinou. Teď 9 let abstinuje, říká Aneta

Vždycky jsem nade vše milovala svoje rodiče, kteří pro mě dělali vše, co mohli. Měli jsme se dobře, cítila jsem lásku i emoční bezpečí. Pak mi však máma občas připadala divná. Později jsem zjistila,...

9. října 2025

Nepoddávejte se úzkostem. Poradíme, jak s těmi podzimními zatočit

Léto je pryč a je tu období, kdy se nálada snadno propadá do šedi. Úzkosti v rychlém tempu dnešní doby umí potrápit, ale existují způsoby, jak jim čelit. Jóga, meditace, vůně levandule či tvůrčí...

9. října 2025

Dýňová pomazánka

Dýňová pomazánka
Recept

Lehké

35 min

Zbyla vám z vaření dýně? Zužitkujte ji na pomazánku.

Styl, který vám padne. Den, který bude patřit jen vám.

Komerční sdělení

Veronika Slaninová, certifikovaná osobní stylistka a průvodkyně světem ženské krásy a sebevědomí, zve na pokračování workshopu osobního stylu. Je určen všem ženám, které chtějí najít rovnováhu mezi...

8. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hlavně nemuset z domu. Jak si poradit se seniorem, který nevychází?

V mládí je člověk nezastavitelný a stále někam spěchá. Ke stáru však najednou klid domova nabývá zcela jiného významu. Možná s tím bojujete sami, třeba to řešíte u příbuzných. Ve vyšším věku se už...

8. října 2025

Čím nakrmit klouby. Potraviny, které je ochrání před bolestí a záněty

Klouby jsou základem pohybu. Pokud je chcete udržet silné a pružné, je třeba o ně správně pečovat. A jen pohyb nestačí. Důležitá je i dobře zvolená strava, která umí zmírnit záněty, dodat potřebné...

8. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.