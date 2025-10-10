Ložnice bez displejů - jednoduchý klíč k lepšímu spánku.

„Spánek je chvíle, kdy tělo i psychika regenerují. Bez něj jako bychom si upírali možnost se znovu nastartovat,“ vysvětluje farmaceut Mgr. Ondřej Pleskot z Lékárna.cz. Podle něj se během noci hojí drobné ranky, metabolismus se uvádí do rovnováhy a mozek třídí zážitky i informace. „Není proto divu, že lidé, kteří dobře spí, jsou až dvakrát častěji spokojení se životem,“ dodává.
Největší nepřítel? Obrazovky
Podle Pleskota je jednou z největších chyb, kterou večer děláme, usínání s mobilem nebo zapnutou televizí. „Světlo z displejů blokuje tvorbu melatoninu, hormonu spánku. Tělo si myslí, že je stále den – a odmítá přepnout do režimu odpočinku,“ říká. Jeho první rada proto zní jasně: displeje z ložnice pryč.
Malé večerní rituály, velký rozdíl
„Pokud odstraníte obrazovky, pomohou i další drobnosti,“ pokračuje Pleskot.
● Vyvětrat ložnici a udržovat v ní chladnější vzduch.
● Lehčí večeře a večerní procházka, která uleví trávení i hlavě.
● Sprcha nebo koupel, jež pomůže tělu přepnout do nočního režimu.
● A hlavně: chodit spát v pravidelnou dobu.
Bylinky, hořčík i melatonin
Když režimová opatření nestačí, podle Ondřeje Pleskota přichází na řadu doplňky stravy. „Nejčastěji doporučujeme hořčík ve formě bisglycinátu, který zklidňuje nervovou soustavu, nebo melatonin, jenž upravuje cirkadiánní rytmus,“ říká. Pro jemnější podporu spánku se osvědčují i bylinky – meduňka, kozlík, mučenka nebo chmel. „Ženy na ně často reagují dobře právě díky citlivějším hormonálním cyklům,“ dodává.
Začněte malým krokem
Závěrem má farmaceut jedno jednoduché doporučení: „Možná se zdá, že na spánek prostě není čas – ale právě on nám dává sílu zvládnout všechny role, které během dne hrajeme. Spánek nezačíná ve chvíli, kdy si lehnete, ale už tím, jak svůj den zakončíte. Udělejte si večer klidný, bez hluku a světel. Odměnou vám bude ráno plné energie, klidu a lepší nálady.“
Pokud vás téma spánku zajímá víc, poslechněte si i epizodu z naší podcastové série Lékárna.cz „Abyste se cítili dobře“ s názvem „Spánek – co (ne)dělat, když hlava nespí a tělo nestíhá“. Najdete ji na Spotify, Apple Podcasts, Youradio Talk nebo Ceskepodcasty.cz.
Autor: Lékarna.cz