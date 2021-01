Cesta za perfektní postavou může být jedním z nich. Pokud se vám vážně dlouhodobě nedaří zhubnout a zvažujete zákroky spojené s odstraněním tuku, ideální chvíle nejspíš přichází právě teď. Vydejte se s námi na malou exkurzi, po které se budete cítit jistější, a třeba už příště do znovuotevřeného koktejl baru nebo kanceláře vkročíte s figurou, kterou jste si vždycky přáli. Jen vám zkrátka chyběly informace, odvaha a čas.



Možná bojujete s celoživotní nadváhou, tělo nemáte pod kontrolou, jak jste byli zvyklí, v důsledku porodu, přibývajícího věku či zdravotních problémů anebo se vám navzdory příkladnému jídelníčku a pohybu nikdy nepodařilo vyladit určité partie, protože geny jsou silnější − ve všech těchto případech může být odstranění tuku rozumnou volbou. Pro tělo a příběh každého z nás ale funguje jiný přístup, který je potřeba pečlivě vyhodnotit, a rozhodně by neměl začínat a končit pouze jedním zásahem. Plastický chirurg a vedoucí lékař kliniky estetické medicíny ABClinic Art & Beauty Patrik Paulis nám vysvětlil, jaké možnosti dnešní doba nabízí a jak na to, aby byly výsledky takové zdravotní kúry co nejoptimálnější.



„V první řadě je důležité si uvědomit, že liposukce ani lipolýza nejsou prostředky ke snížení hmotnosti. Pokud ale hubnete, využití možností lokálního odstranění nahromaděného tuku je jistě něco, co vám k dosažení vašeho cíle velmi pomůže. Technik se používá několik, volba té nejvhodnější závisí na řadě předpokladů. Osobně však nejčastěji přistupuji ke kombinaci nejmodernějších metod a terapií, ideálně se zapojením výživového poradenství a tréninkového plánu. Mezioborová spolupráce je za mě totiž jediná skutečně efektivní cesta.”

Víte vlastně, jaký je mezi liposukcí a lipolýzou rozdíl? Pojďme si to vysvětlit. Liposukce je reálné odsávání tuku z těla. Provádí se buď v lokální anestezii, nebo v celkové narkóze (to, pokud je zásah rozsáhlejší nebo se řeší více korekcí najednou), vždy ovšem za použití tzv. tumescentního roztoku, který proces odsávání usnadňuje. Liposukce bývá mimo jiné součástí výkonů, jako jsou plastika břicha nebo lift stehen či paží. Změna je okamžitá, ale rekonvalescence náročnější a delší. Naopak za lipolýzou se skrývá pomalejší, avšak šetrnější proces. Lytické odstraňování tuku znamená termické působení laserem či plazmou přímo v tukové tkáni. Zavedená sonda nahřívá okolní tuk, ten se rozpouští a odchází z těla lymfatickým systémem. Moderní přístrojové metody pracující na bázi radiofrekvence, kryolipolýzy či ultrazvukové kavitace využívají právě tento princip − rozrušují tukové buňky, které když odumřou, jsou vyloučeny lymfatickým systémem ven. Největší a nejpokrokovější hit na tomto poli? „Termický šok“, kdy se v oblasti tukové tkáně v krátkém časovém intervalu prudce mění teplota. Takto pracuje i přístroj ACRYOS, kterým disponuje právě ABClinic a nenajdete jej na žádné jiné české klinice.

Kromě toho, že jsou moderní přístrojové metody neinvazivní a efektivní, umožňují nadstandardní péči o kůži. Jestli jste někdy měli obavy, že po odstranění většího množství tuku se vaše kůže adekvátně nestáhne, už nemusíte. A tady platí, že čím lepší technologie, tím kvalitnější výsledek. „Pokud je pro klienta vhodná dlouhodobější cesta neinvazivní lipolýzy, doporučuji zahrnout doplňkové terapie ke zlepšení tónu a elasticity kůže. Dosáhneme nejen odstranění tuku, ale i napnuté kůže nad místem zásahu. Do klientova protokolu ovšem zařazuji vybranou přístrojovou péči i v případě, že se rozhodne pro liposukci. Před samotnou operací využívám přístroj LPG, který stimuluje metabolismus a aktivuje lymfatický podkožní systém. Během liposukce používám na sále technologie BodyJet a PlasmaLipo. Několik dní po zákroku doplníme rekonvalescenci opět přístrojem LPG − rozproudí lymfu, urychlí hojení, vypne pokožku a vyhladí jizvy. Tento postup zaručuje optimální, dlouhodobý výsledek a minimalizuje rizika zákroků prováděných samostatně, jako jsou například právě povolení kůže nebo zhoršení celulitidy,” vysvětluje Patrik Paulis.

Na liposukci a lipolýzu používají profesionálové ABClinic přístroje od monacké firmy RENEVE. Od stejné značky je i kosmetika pro domácí péči, jež pomáhá celý proces vylepšení postavy odstraněním tuku ještě urychlit a vylepšit.

Takový hi-tech boj s tělesnými tuky vypadá jako jasné vítězství, co říkáte?