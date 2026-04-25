Lipno na kole: Romantika u jihočeského moře

Destinace, která si říká o dvě kola
Lipno nad Vltavou se v posledních letech proměnilo v jednu z nejpřívětivějších cyklistických destinací v Česku. Za velký kus toho může projekt KolemKolem – online plánovač tras, který nabízí desítky prověřených okruhů pro silničky, gravely, horská kola i e-biky. Trasy jsou připravené místními, kteří Lipensko znají jako vlastní dlaň, a liší se náročností od klidných rodinných projížděk až po sportovnější okruhy.
A co je na tom nejlepší? Nemusíte nic řešit. KolemKolem vám trasu naplánuje, naviguje vás přes mapy.cz nebo si ji stáhnete. Pokud vás na trase zastihne defekt, bouřka nebo prostě dojdou síly, stačí zavolat SOS odvoz – službu, která vás zdarma sveze zpět. To je klid v duši, který jindy na výletě nemáte.
Základna uprostřed všeho
MOLO Lipno Resort leží přímo v epicentru lipenských cyklotras. Z apartmánů doslova nasednete na kolo a jste na trase – žádné přejíždění autem na start. Apartmány nabízejí vše od útulných apartmány pro dva až po prostorné mezonety pro celou partu. Kola máte v bezpečí v kryté uzamčené garáži – protože víme, že pro cyklistku je kolo jako mazlíček.
Po jízdě si zasloužíte odměnu
MOLO Restaurant je zážitková restaurace šéfkuchaře Petra Vaňka, kde se lokální suroviny potkávají s moderní gastronomií. Po celodenním výletě si tu dopřejte degustační menu s výhledem na jezero – tohle je ta správná tečka za dnem v sedle. A pokud toužíte po něčem lehčím, MOLO Bar & Grill nabídne terasu přímo nad Lipnem, sklenku vína a západ slunce, na který se nezapomíná.
Tip na víkend ve dvou
Přijeďte v pátek, usaďte se v apartmánu a nechte svět za sebou. V sobotu vyrazte na jednu z lehčích tras KolemKolem – třeba Kramolínskou jízdu (23 km, nenáročné, krásné výhledy). Po cestě se zastavte na kávu v jedné z lokálních kaváren a odpoledne si dejte saunu nebo prostě lenošte na terase. Večer vás čeká večeře v MOLO Restaurant. V neděli ještě krátký okruh a domů – odpočatí a s pocitem, že jste toho zažili víc než za celý týden.
Nebojte se přijet na kole
Lipno je místo, kde jsou cyklisté opravdu vítáni. Úschovna kol, servisní zázemí v destinaci, plánovač tras, SOS odvoz – všechno je připravené, abyste si jízdu užily bez starostí. A když si kolo nevezmete, v půjčovnách na Lipně seženete vše od městských kol po e-biky.
Plánování tras: www.kolemkolem.info