Limitovaná edice oslavila rok kreativity v Miláně

Značka IQOS a ikonický italský designérský dům SELETTI představily svou další spolupráci na velkolepé akci IQOS Curious X SELETTI Sensorium Worlds, která se konala v prostoru Hangar Pirelli Bicocca v Miláně, poslední říjnový víkend.

IQOS x SELETTI: Rok kreativity završila společná limitovaná edice a její představení na akci Sensorium Worlds v Miláně | foto: Archiv Sensorium Worlds Milan

Tato oslava kreativity byla určena pro dospělé uživatele bezdýmného zařízení IQOS z celého světa a nabídla jim unikátní propojení umění, designu a inovací. Na její podobě se podílelo nejen studio SELETTI, ale i 20 multidisciplinárních umělců z různých zemí, kteří společně vytvořili výjimečný prostor plný inspirace, zvuku a vizuálních zážitků. Součástí večera bylo také představení nové limitované edice zařízení IQOS ILUMA i x SELETTI.

Hlavní myšlenkou platformy IQOS Curious X je zvídavost, která je hnacím motorem každé změny. Podněcuje tvořivost, odvahu i chuť objevovat nové perspektivy, ať už jde o bezdýmné alternativy nebo třeba neotřelý design SELETTI. Stále rostoucí komunita uživatelů IQOS, kterých je na celém světě již okolo 34 milionů, má díky této platformě možnost být součástí inspirativních zážitků jako je například Sensorium Worlds v Miláně. Umění, zvuk a emoce se zde prolnuly do jedinečných okamžiků lidského propojení a oslavy rozhodnutí přestat kouřit a přejít na lepší bezdýmnou alternativu.

Zvídavost je vnitřní síla, která nás pohání vpřed a podněcuje nás k pozitivním změnám. Je to neúnavná energie, která nás nutí hledat lepší zážitky, nacházet nové perspektivy, inspirovat lidi kolem nás a v konečném důsledku zpochybňovat status quo,“ řekl Stefano Volpetti, prezident pro bezdýmné produkty a ředitel pro zákaznickou strategii společnosti Philip Morris International. Právě tento způsob uvažování podnítil spolupráci se Stefanem Selettim, kreativním ředitelem proslulé italské značky, která je známá tím, že se nebojí porušovat zaběhlá designová pravidla a známým předmětům dává nečekaný nádech.

Společná cesta IQOS a SELETTI začala na milánském Design Weeku již v dubnu tohoto roku. Na tomto světovém svátku designu byla představena unikátní instalace Sensorium Piazza, která přetvořila tradiční italské náměstí (piazzu) v moderní, multisenzorický prostor propojující umění a technologii a stala se jednou z nejnavštěvovanějších lokalit FuoriSalone.

V červnu spolupráce pokračovala workshopem „Curious Minds“, který se konal ve studiu SELETTI v Parmě. Zde se sešlo 20 multidisciplinárních umělců a kurátorů z celého světa, aby si vyměnili nápady a utvářeli identitu Sensorium Worlds. „Z našeho pohledu šlo o tvůrčí proces plný nápadů a nadšení. Bylo pro nás ctí setkat se a vyměnit si názory s tak širokou skupinou kreativních osobností z celého světa,“ uvedl Stefano Seletti, kreativní ředitel značky SELETTI.

Vrcholem večera Sensorium Worlds bylo představení nové limitované edice IQOS ILUMA i x SELETTI, která na sebe svým designem okamžitě strhla pozornost. Zlaté detaily, ikonický vzor značky dramatická černá a odvážná textura se spojují do podoby, která okamžitě zaujme. Spojení černé a zlaté odráží filozofii obou značek: inovaci, kreativitu a smysl pro detail. Na povrchu se objevuje charakteristický cik-cak vzor SELETTI, jenž dodává celku dynamiku a hravý umělecký podpis. Limitovaná edice nabízí varianty IQOS ILUMA i Prime a IQOS ILUMA i, obě vybavené dotykovým displejem s praktickým režimem pauzy až na 8 minut. Zařízení je v České republice k dostání ve vybraných prodejnách IQOS od 31.10.2025

