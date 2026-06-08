Letošní sbírka „Ručičky“ podpoří stavbu druhého Domu Ronalda McDonalda

Blízkost rodiny je podle lékařů jednou z nejdůležitějších součástí léčby dětských pacientů. Nemoc dítěte nepřináší jen strach o jeho zdraví. Přichází s ní i stres z praktických otázek: Kde budeme spát? Co sourozenci? A jak to celé zvládneme finančně?
Dům pomáhá rodinám nést alespoň část této zátěže. Poskytuje bezplatné ubytování, klidné zázemí i podporu lidí, kteří rozumějí tomu, že v těžkých chvílích je nejdůležitější nebýt na to sám.
„Dům pomáhá v tom, že umožní rodinám zůstat pohromadě a vzájemně se podpořit. Nabízí ubytování a veškerý další nezbytný komfort pro život rodiny,“ říká Ivana Švingrová Pešatová, ředitelka Domu Ronalda McDonalda Česko.
Místo, které nepřipomíná nemocnici
Dům Ronalda McDonalda je skutečným domovem, i když stojí daleko od toho vlastního. Rodiny zde mají své pokoje, společnou kuchyni, prádelnu, herny i prostor na chvíle klidu. Je tu alespoň na chvíli pocit běžného života. A ten bývá v nejtěžších chvílích největší pomocí.
„Kdyby tento dům neexistoval, nedokážu si vůbec představit, jak bychom jako rodina fungovali. Byli bychom od sebe, bylo by to emočně i finančně náročné. Vnímáme to jako jeden velký dar,“ dodává Barbora Rejl, maminka dvouletého Mattea.
Tuto zkušenost dnes sdílejí i další rodiny napříč Českou republikou. Od otevření Domu Ronalda McDonalda v Motole zde našlo bezpečné zázemí už více než šest set rodin.
Když blízkost pomáhá léčit
Význam domu potvrzují i zdravotníci. Dnes už si lékaři i zdravotníci dobře uvědomují, jak významnou roli hraje přítomnost rodičů při zvládání náročné léčby dětí – děti jsou klidnější, lépe spolupracují a v mnoha případech může díky zázemí pro rodiny probíhat část léčby ambulantně.
Pomoc rodinám rozšíří nový Dům Ronalda McDonalda v Olomouci
Organizace letos zahájila přípravy výstavby druhého českého Domu Ronalda McDonalda v Olomouci. Nový dům vznikne v blízkosti pediatrické kliniky a nabídne zázemí dalším rodinám, které potřebují být během léčby spolu. Podpořit výstavbu můžete i vy. Až do 5. července si můžete ke každé objednávce McDonald’s zakoupit za 30 Kč symbolickou samolepku Ručičky. Více možností podpory najdete na www.dumronaldamcdonalda.cz