Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Letošní sbírka „Ručičky“ podpoří stavbu druhého Domu Ronalda McDonalda

Komerční sdělení   14:00
Dům Ronalda McDonalda u Fakultní nemocnice Motol a Homolka nabízí rodinám vážně nemocných dětí bezplatné ubytování přímo u nemocnice. Stejné poslání stojí i za plánovanou výstavbou dalšího domu v Olomouci, kterou aktuálně můžete podpořit sbírkou „Ručičky“.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

V Česku vznikne druhý Dům Ronalda McDonalda | foto: Archiv: Dům Ronalda McDonalda

Blízkost rodiny je podle lékařů jednou z nejdůležitějších součástí léčby dětských pacientů. Nemoc dítěte nepřináší jen strach o jeho zdraví. Přichází s ní i stres z praktických otázek: Kde budeme spát? Co sourozenci? A jak to celé zvládneme finančně?

Dům pomáhá rodinám nést alespoň část této zátěže. Poskytuje bezplatné ubytování, klidné zázemí i podporu lidí, kteří rozumějí tomu, že v těžkých chvílích je nejdůležitější nebýt na to sám.

„Dům pomáhá v tom, že umožní rodinám zůstat pohromadě a vzájemně se podpořit. Nabízí ubytování a veškerý další nezbytný komfort pro život rodiny,“ říká Ivana Švingrová Pešatová, ředitelka Domu Ronalda McDonalda Česko.

V Česku vznikne druhý Dům Ronalda McDonalda

Místo, které nepřipomíná nemocnici

Dům Ronalda McDonalda je skutečným domovem, i když stojí daleko od toho vlastního. Rodiny zde mají své pokoje, společnou kuchyni, prádelnu, herny i prostor na chvíle klidu. Je tu alespoň na chvíli pocit běžného života. A ten bývá v nejtěžších chvílích největší pomocí.

„Kdyby tento dům neexistoval, nedokážu si vůbec představit, jak bychom jako rodina fungovali. Byli bychom od sebe, bylo by to emočně i finančně náročné. Vnímáme to jako jeden velký dar,“ dodává Barbora Rejl, maminka dvouletého Mattea.

Tuto zkušenost dnes sdílejí i další rodiny napříč Českou republikou. Od otevření Domu Ronalda McDonalda v Motole zde našlo bezpečné zázemí už více než šest set rodin.

Když blízkost pomáhá léčit

Význam domu potvrzují i zdravotníci. Dnes už si lékaři i zdravotníci dobře uvědomují, jak významnou roli hraje přítomnost rodičů při zvládání náročné léčby dětí – děti jsou klidnější, lépe spolupracují a v mnoha případech může díky zázemí pro rodiny probíhat část léčby ambulantně.

Pomoc rodinám rozšíří nový Dům Ronalda McDonalda v Olomouci

V Česku vznikne druhý Dům Ronalda McDonalda

Organizace letos zahájila přípravy výstavby druhého českého Domu Ronalda McDonalda v Olomouci. Nový dům vznikne v blízkosti pediatrické kliniky a nabídne zázemí dalším rodinám, které potřebují být během léčby spolu. Podpořit výstavbu můžete i vy. Až do 5. července si můžete ke každé objednávce McDonald’s zakoupit za 30 Kč symbolickou samolepku Ručičky. Více možností podpory najdete na www.dumronaldamcdonalda.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kolo, večerníček pro vojáky i spartakiáda. Jak jsme sportovali za socialismu

Mladé atletky cvičí v Ďáblickém háji v Praze pod dohledem Jaroslavy Jehličkové...

Žádné značkové sportovní outfity a drahé náčiní z e-shopu, žádná selfíčka z gymu. V dobách budování socialismu se tělesné výchově a sportu věnovala pozornost, ovšem museli jsme si vystačit s...

Nezdravé jídlo a litry piva. Martin v Extrémních proměnách zhubl 70 kilo

V průběhu roku hodil Martin svou lenost za hlavu. Opět se z něj stal sportovec.

Lenost, věčná únava, vysoký tlak a špatné vztahy s rodinou. To vše sužovalo teprve třicetiletého Martina. Přihláška do slovenských Extrémních proměn mu změnila život. Jeden den nemohl ani vyjít do...

Máte málo vlákniny? Těchto 30 potravin se vyplatí zařadit do jídelníčku

Ilustrační fotografie

Vláknina patří mezi klíčové živiny pro zdravé trávení, spokojená střeva i delší pocit sytosti. Denně bychom jí měli přijmout přibližně 25 až 30 gramů, což ale mnoho lidí nesplní. Přitom často stačí...

Kila navíc, šikana i zdravotní problémy. Tyto celebrity se trápily s obezitou

Slavní, kteří se potýkali s obezitou.

Někdo už není mezi námi, někomu se podařilo zhubnout vlastními silami nebo pomocí injekcí na hubnutí. Přesto všechny hvězdy v naší galerii bojovaly nebo stále ještě bojují s obezitou. A mnoho z nich...

Z filmových pláten až k roli babiček. Vzpomínáte na hvězdy milénia?

V období milénia se to v magazínech jen hemžilo těmito kráskami.

Vzpomenete si ještě, které krásky plnily magazíny v období před zhruba dvaceti lety? Ukazovaly se ve filmových trhácích na filmových plátnech a chodily prestižní přehlídky? V období milénia se to VIP...

Letošní sbírka „Ručičky“ podpoří stavbu druhého Domu Ronalda McDonalda

Komerční sdělení
V Česku vznikne druhý Dům Ronalda McDonalda

Dům Ronalda McDonalda u Fakultní nemocnice Motol a Homolka nabízí rodinám vážně nemocných dětí bezplatné ubytování přímo u nemocnice. Stejné poslání stojí i za plánovanou výstavbou dalšího domu v...

8. června 2026

Létům navzdory: sedmitýdenní program, se kterým omládnete o deset let

Ilustrační snímek

Chcete vypadat dobře, chcete se cítit dobře a chcete ovlivnit svůj biologický věk? Prozradíme vám, jak na to.

8. června 2026

Týdenní horoskop od 8. června: Jedno znamení čeká osudový zvrat

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Jaký bude...

8. června 2026

Slavní muži, kteří nemají příliš štěstí v lásce

Tito muži marně hledali opravdovou lásku.

Ženatí byli mnohokrát, partnerky často střídali jako na běžícím pásu a nemají rádi, když se jim říká proutníci. Šlo jim totiž podle jejich vlastních slov o hledání pravé lásky. A mnohdy ji slavní...

8. června 2026

Ledvinové kameny: kdo je nejvíce ohrožený a jak poznat první příznaky

Ilustrační fotografie

Ledvinové kameny mohou vznikat řadu let bez jakýchkoli příznaků. Jakmile se však dají do pohybu, dokážou vyvolat mimořádně silnou bolest, nevolnost i zvracení. Odborníci upozorňují, že za jejich...

7. června 2026

Když je doma ponorka. Pomůže klidný rozhovor, zkuste i nové koníčky

Podceňováním sexu si zaděláváte na obrovský partnerský problém. Nedivte se,...

Zlozvyk, který nám dřív připadal na partnerovi roztomilý, se po letech může změnit ve velký zdroj napětí. Neznamená to, že vztah selhal, ale že je třeba něco změnit.

7. června 2026

Kila navíc, šikana i zdravotní problémy. Tyto celebrity se trápily s obezitou

Slavní, kteří se potýkali s obezitou.

Někdo už není mezi námi, někomu se podařilo zhubnout vlastními silami nebo pomocí injekcí na hubnutí. Přesto všechny hvězdy v naší galerii bojovaly nebo stále ještě bojují s obezitou. A mnoho z nich...

7. června 2026

Paddleboard, svižný úklid i zahrádka. Proč k posilování nepotřebujete fitko

Ilustrační snímek

Ne, nezavrhujeme fitness centra. Pořád platí, že cvičení v posilovně je asi nejefektivnějším způsobem budování svalové hmoty. Ale co když fitko fakt nesnášíte? A přitom dobře víte, že pevné tělo je...

6. června 2026

Z filmových pláten až k roli babiček. Vzpomínáte na hvězdy milénia?

V období milénia se to v magazínech jen hemžilo těmito kráskami.

Vzpomenete si ještě, které krásky plnily magazíny v období před zhruba dvaceti lety? Ukazovaly se ve filmových trhácích na filmových plátnech a chodily prestižní přehlídky? V období milénia se to VIP...

6. června 2026

Horoskop pro každé znamení na 24. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Jaký bude náš první červnový víkend a následující pracovní týden podle hvězd? Panny, věnujte se rodině a blízkým pozorně naslouchejte. Ryby,

6. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak na perfektní selfie? Hlídejte světlo a naličte se, ať je vám dobře

Ilustrační snímek

Ještě nikdy nebyla žádná generace vystavena takovému tlaku na vzhled a neustálé konfrontaci s představami okolí. Jak se s tím vypořádat a nezbláznit se? Pár tipů přináší vizážistka Eliška Matějková.

5. června 2026  1:41

Kolo, večerníček pro vojáky i spartakiáda. Jak jsme sportovali za socialismu

Mladé atletky cvičí v Ďáblickém háji v Praze pod dohledem Jaroslavy Jehličkové...

Žádné značkové sportovní outfity a drahé náčiní z e-shopu, žádná selfíčka z gymu. V dobách budování socialismu se tělesné výchově a sportu věnovala pozornost, ovšem museli jsme si vystačit s...

5. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.