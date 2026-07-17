Léto v pohybu si říká o osvěžení

Do tohoto období vstupuje novinka COOL+ ISO, izotonický nealkoholický radler s příchutí passion fruit, který rozšiřuje známou řadu COOL+ o další letní variantu. Staví na jemném pivním základu a ovocné chuti, která je jako stvořená pro horké dny i večerní posezení. Díky své lehkosti a svěžesti se hodí přesně pro momenty, kdy je léto v plném proudu a člověk je neustále v pohybu – nebo si naopak chce jen na chvíli vydechnout po dlouhém dni.
Léto je pro Čechy časem výletů, objevování nových míst a chvílí strávených venku. Každý rok vyrážíme na miliony cest – někdo balí batoh na hory, jiný sedá na kolo, míří k vodě nebo si naplánuje víkendový výlet s přáteli. Právě tyhle malé i velké letní úniky jsou tím, co dělá prázdniny výjimečné. Ať už máte před sebou celý den plný zážitků, nebo jen odpoledne v parku či u vody, jedno zůstává stejné – po chvíli venku přijde vhod něco příjemně osvěžujícího.
COOL+ ISO je nápoj, který si snadno vezmete s sebou. Do batohu na výlet, do držáku na kolo, do tašky na koupaliště nebo prostě do ruky na letní procházku městem. Zapadá do situací, které k létu přirozeně patří: setkání s přáteli, grilování, festivaly, nebo klidné chvíle, kdy si člověk užívá volno po svém.
Léto ale není jen o programu. Je i o spontánních nápadech, neplánovaných zastávkách a drobných radostech, které k němu patří. A právě v těchto momentech může být COOL+ ISO příjemným společníkem, který jednoduše doplní letní atmosféru.
Soutěž o beermixy COOL+ ISO – neváhejte a vyhrajte si osvěžení na léto, soutěžte ZDE!