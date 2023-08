Léto na ledu – drinky, které osvěží

Všichni milovníci kávy ví, že šálek kávy patří do každého ročního období. V horkých letních měsících pak většina z nás sáhne po ledové kávě, bez které by to v létě prostě nešlo. Návštěvu kavárny si však nemusí odepřít ani ti, kteří dávají přednost limonádám nebo ledovým čajům. Kdy jindy zkusit nové chutě a možnosti osvěžení, než v létě.

Exotika v kavárnách Costa Coffee

Banány jsou mezi lidmi velmi oblíbeným druhem exotického ovoce. Volba byla tedy jasná – letošní léto v Costa Coffee bude banánové! Pokud jste také fanoušci banánů, můžete si během letních prázdnin vychutnat různé banánové lahůdky. Nabídka je opravdu široká. Na začátek se můžete osvěžit ledovým banánovým caffè latte, poté si pochutnat na vláčném banánovém dortu nebo si vybrat oblíbený banánový chlebíček. A pokud by vás chuť po exotickém ovoci stále neuspokojila, baristé vám na přání přidají banánový sirup Monin do jakékoli kávy pro ještě intenzivnější chuť.

Limonáda s ovocným twistem

Během letních měsíců si v kavárnách Costa Coffee můžete vychutnat nejen ledové kávy, ale také osvěžující limonády. Pokud máte žízeň a chcete potěšit své chuťové buňky, vyzkoušejte nový ovocný ledový nápoj s názvem Refresher. V tomto nápoji se snoubí lahodná kombinace chutí jahod, jablka a aloe vera. Obsahuje pouze přírodní ingredience. Jeho základem je ovocná šťáva (jablečná a ananasová), kterou baristé obohatili extraktem ze zelené kávy a dochutili jahodovým a aloe vera přírodním sirupem. Nápoj je ozdobený celými plátky sušených jahod. A navíc, obsahuje méně než 100 kalorií! Dostanete ho naservírovaný na ledu, ve dvou různých velikostech. Refresher vás osvěží už pouhým pohledem na něj.

Novinka! Ledové čaje třikrát jinak

Ledové čaje jsou nezbytnou výbavou pro horké letní dny a ty nejlepší dostanete v Costa Coffee. Tyto ledové čaje totiž nejsou žádným koncentrátem z PET láhve. V kavárnách je připravují čerstvě louhované z kvalitního sáčkového čaje, a to přímo před očima zákazníka. Příprava zabere pár minut – nejdříve je třeba vylouhovat teplý čaj, který pak baristé pomalu nalijí přes led, aby se vychladil, a dochutí ho ovocným sirupem. Chvíle čekání na čerstvě vylouhovaný ledový čaj však stojí za to. Pro letošní léto jsou v nabídce hned tři novinky: Černý čaj s broskvovým sirupem a borůvkovými kuličkami, Zelený čaj s mangovým sirupem a Ovocný ibiškový čaj s malinovým sirupem. Každý je jiný a přitom dokonalé osvěžující.

