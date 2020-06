Léto patří šťavnatému ovoci, ovocným šťávám a zmrzlinám. Je to období, kdy do sebe i svých blízkých ládujeme příjemně vychlazené kousky ovoce a dopřáváme tak našemu tělu požitek nejen chladivý, ale především vitaminový. Mezi vší tou parádou by neměl chybět ani grep, jehož nahořklá chuť skvěle doplní letní saláty, ale příjemně osvěží třeba i zmrzliny.