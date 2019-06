Naučte se nešlápnout vedle

Všichni se snažíme o balanc mezi prací a osobním životem. Ale co teprve udržet balanc na slackline? Ještě před pár lety málokdo věděl, o jaký druh sportu jde. Dnes už ve všech parcích vedle kostkovaných dek na trávě najdete i popruhy natažené mezi dvěma kmeny stromů. Tento sport už dávno není jen výsadou profesionálů. Můžete po popruhu chodit, skákat nebo jen tak zkusit držet balanc. Na výběr jsou různé šířky, délky i materiály. Stačí přibalit do piknikového koše a najít dva pevné body, mezi ně slackline upevnit a můžete začít cvičit provazochodectví. Kromě adrenalinu a zábavy může přispět také ke zpevnění středu těla a stehenních svalů.

Udržte psychický balanc

Vynechte lekci ve sport centru a vyrazte za sluníčkem. K dece přiberte jógamatku nebo si zacvičte na trávě. Ta zbrzdí kdejaký pád. V případě jógy si vystačíte sami nebo ve dvou. Psa hlavou dolů praktikujete dennodenně, ale co takový stoj na hlavě přímo pod stromy? To je teprve výzva. Povzneste svůj jógový um na vyšší level. Jak na to? Nebojte se, parťák vás podrží, a kdyby náhodou – budete padat do měkkého. Zocelte ramena, bříško bude ze železa a pomůžete průtoku krve v těle. Vybalancujte spořádané kalorie.

Naučte se nešlápnout vedle

Hýbejte se

Frisbee je osvědčená klasika. Létající talíř by neměl chybět v žádném piknikovém košíku. S ním se nemusíte bát, že zamrznete na místě. Donutí vás se pořádně proběhnout, zapotit a procvičit jak forehand, tak backhand. Radost uděláte i čtyřnohému příteli, ten bude mít s létajícím talířem o zábavu postaráno. Protáhnete celé tělo, zeštíhlíte pas, zpevníte zádové svaly a vypracujete paže.

Nezapomeňte na osvěžení

Chladné a svěží nápoje k pikniku prostě patří. Ať strávíte piknikové odpoledne jakkoliv, se Zlatopramenem Radler 0,0 % se nemusíte omezovat. Je bez kapky alkoholu, umělých barviv a konzervantů a nově i se sníženým obsahem cukru, a to o 30 %. Doplňte tekutiny a osvěžte se novou příchutí Grep a rozmarýn.

Více informací na www.zlatopramen.cz