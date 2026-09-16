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Lékárna.cz: Žluté či rýhované nehty nemusí být jen kosmetický problém

Komerční sdělení   14:00

Lékárna.cz: Lžičkovité nehty, žluté zbarvení nebo hluboké rýhy nemusí být jen kosmetický problém. | foto: Archiv: Lekarna.cz

Komerční sdělení

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Lámání či změny barvy a tvaru nehtů mohou upozornit na zdravotní problém. Na Lékárna.cz lze bez žádanky objednat laboratorní testy včetně odborné konzultace a interpretace výsledků.

„Lidé se na nás nejčastěji obracejí kvůli opakovanému lámání a třepení nehtů, hlubším rýhám, změně jejich barvy nebo bílým skvrnkám. Ve většině případů bývá na vině častý kontakt s vodou, čisticími prostředky, nedostatečná péče nebo nedostatky ve výživě. Dokážeme doporučit vhodnou dermokosmetiku i doplňky stravy se zinkem, železem, vitaminy skupiny B nebo omega-3 mastnými kyselinami. Pokud ale změny na nehtech přetrvávají, objevují se náhle nebo postihují více nehtů současně, je vhodné pátrat také po jejich skutečné příčině,“ vysvětluje odbornice online poradny Lékárna.cz PharmDr. Kamila Horníčková.

Když nehty upozorňují na problém uvnitř těla

„Méně známým příznakem nedostatku železa jsou například lžičkovité nehty – tedy nehty prohnuté směrem dovnitř, které se někdy objeví ještě dříve než únava nebo zadýchávání spojené s chudokrevností. Hlubší podélné či příčné rýhy mohou souviset s dlouhodobým stresem, vyčerpáním organismu nebo nedostatkem vitaminů skupiny B. Žluté zbarvení nehtů lidé často automaticky přisuzují plísni, někdy ale může souviset také s cukrovkou nebo chronickým onemocněním plic,“ dodává Horníčková.

Shutterstock

Kdy je dobré zpozornět

Odborníci z Lékárna.cz doporučují zbystřit zejména tehdy, pokud změny vzniknou náhle bez zjevné příčiny, postihnou více nehtů současně nebo přetrvávají několik měsíců. Pozornost si zaslouží také nový tmavý pruh nebo skvrna pod nehtem, která se postupně zvětšuje, stejně jako situace, kdy se ke změnám přidají únava, hubnutí, dušnost, změny hmotnosti, zvýšená žízeň nebo časté močení.

Co mohou ukázat laboratorní testy

Na Lékárna.cz poradíme s výběrem laboratorního vyšetření zaměřeného například na krevní obraz, hladinu železa a feritinu, vitamin B12, kyselinu listovou, zinek nebo funkci štítné žlázy. Podle dalších obtíží lze doplnit také vyšetření hladiny krevního cukru, jaterních či ledvinných funkcí. Výsledky pomohou lépe zacílit další postup a díky jejich interpretaci lidé lépe porozumí tomu, co naměřené hodnoty znamenají. Naším cílem není pouze doporučit vhodný přípravek nebo doplněk stravy, ale pomoci lidem hledat skutečnou příčinu změn na nehtech. Při konzultaci s farmaceutem navíc můžeme rozpoznat příznaky, které mohou souviset se závažnějším onemocněním, a v takovém případě doporučíme vyšetření u lékaře.

Od testu k vysvětlení výsledků na jednom místě

Laboratorní vyšetření si lze na Lékárna.cz objednat bez žádanky od lékaře a následně využít službu interpretace laboratorních výsledků. Tu zajišťuje lékařka, která vysvětlí význam naměřených hodnot a případně doporučí další postup. Pokud je potřeba doplnit informace například v souvislosti s užívanými léky či dalšími přípravky, může se do konzultace zapojit také farmaceut. „Díky propojení jednotlivých služeb mohou lidé celý proces pohodlně řešit na jednom místě,“ říká PharmDr. Kamila Horníčková z Lékárna.cz.

Lékárna.cz: Lžičkovité nehty, žluté zbarvení nebo hluboké rýhy nemusí být jen...

Na www.lekarna.cz vám rádi pomůžeme se zdravím i zdravotní péčí - rychle, jednoduše a snadno. Naši lékárníci jsou vám k dispozici online. Poslechněte si také podcast „Abyste se cítili dobře“ s tipy pro zdraví a prevenci. A pokud nakupujete pravidelně, využijte věrnostní program Lékárna.cz PLUS se slevami a odměnami.

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Témata: nehty

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Lékárna.cz: Žluté či rýhované nehty nemusí být jen kosmetický problém

Komerční sdělení
Lékárna.cz: Lžičkovité nehty, žluté zbarvení nebo hluboké rýhy nemusí být jen...

Lámání či změny barvy a tvaru nehtů mohou upozornit na zdravotní problém. Na Lékárna.cz lze bez žádanky objednat laboratorní testy včetně odborné konzultace a interpretace výsledků.

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