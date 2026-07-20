Lékárna.cz: Pach může upozornit na nemoc

„Lidé si změny tělesného pachu často vysvětlují stresem, teplým počasím, horší hygienou nebo tím, co jedli. Někdy je to pravda, ale pokud se pach změní náhle, nebo přetrvává delší dobu, je vhodné zpozornět. Organismus si tím může říkat o pozornost dříve, než se objeví další obtíže. Prvním krokem nemusí být hned návštěva ordinace. V online poradně Lékárna.cz dokážeme často už z popisu obtíží pomoci rozlišit, zda jde o běžnou reakci organismu, nebo zda má smysl zaměřit se například na hladinu krevního cukru, funkci ledvin či další zdravotní parametry,“ říká PharmDr. Kamila Horníčková z online poradny Lékárna.cz.
Acetonový dech nemusí být jen důsledkem diety
Sladký nebo acetonový dech připomínající přezrálé ovoce či odlakovač na nehty vzniká při zvýšené tvorbě ketolátek a může se objevit například při dlouhodobém hladovění, ketogenní dietě nebo špatně kompenzované cukrovce. „Pokud se k acetonovému dechu přidá výrazná žízeň, únava, hubnutí nebo časté močení, je vhodné nechat zkontrolovat hladinu krevního cukru. Právě tato kombinace příznaků může upozorňovat na poruchu metabolismu glukózy,“ vysvětluje Horníčková. Na Lékárna.cz lze využít laboratorní vyšetření zaměřená na hladinu krevního cukru bez žádanky od lékaře. Výsledky je následně možné konzultovat prostřednictvím služby Interpretace laboratorních výsledků, která pomáhá lépe porozumět naměřeným hodnotám i jejich souvislostem.
Ne každá změna pachu souvisí s hygienou
Pach těla mohou ovlivnit hormonální změny během puberty, těhotenství nebo menopauzy, ale také některé léky a doplňky stravy. Svou roli mohou hrát antibiotika, antidepresiva, vitaminy skupiny B nebo vysoké dávky cholinu. „Lidé bývají překvapeni také tím, že změnu pachu může způsobit obyčejná dehydratace. Koncentrovanější moč pak získává výraznější čpavkový zápach, aniž by za tím muselo být onemocnění. Podobně mohou moč zbarvit i vitaminy skupiny B. Ve většině případů jde o očekávanou reakci organismu, nikoli o zdravotní problém,“ říká Horníčková. S podobnými dotazy se odborníci v online poradně Lékárna.cz setkávají velmi často. Právě rychlá konzultace s lékárníkem může zbytečné obavy během několika minut vyvrátit.
Kdy je vhodné zpozornět
Varovným signálem může být dlouhodobě přetrvávající amoniakový zápach dechu, který může souviset s nedostatečným příjmem tekutin nebo problémy s ledvinami. Pozornost si zaslouží také výrazně zapáchající moč doprovázená pálením při močení, bolestí v podbřišku nebo horečkou. Krev v moči by pak nikdy neměla být přehlížena a vždy vyžaduje lékařské vyšetření. Pokud si lidé nejsou jistí, zda změna pachu souvisí s běžnými okolnostmi, užívanými přípravky nebo zdravotním problémem, mohou se obrátit na odborníky v online poradně Lékárna.cz. Farmaceut pomůže posoudit vaše obtíže, doporučí další postup a v případě potřeby i vhodné laboratorní vyšetření.
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