Lékárna.cz: Nadýmání - vliv má vzduch i hormony

Podle Lékárna.cz ale roste zájem o cílenou podporu trávení a řešení příčin, nikoli jen o rychlou úlevu. Trávicí obtíže patří mezi časté důvody, proč lidé vyhledávají radu lékárníka. „Mnoho lidí bere nadýmání jako něco běžného. Problém ale nastává ve chvíli, kdy je časté, opakuje se nebo člověka omezuje v běžném fungování. Pak už nejde jen o diskomfort, ale o signál, že se ve střevech něco děje. Často se přidávají i další potíže, jako změna stolice, bolesti břicha nebo pocit tlaku. V takových případech je vhodné začít řešit nejen příznaky, ale i příčinu,“ říká Mgr. Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.
Nadýmání není jen o jídle překvapivou roli hraje i vzduch, který polykáme
„To, co lidi často překvapí, je, že nadýmání nemusí souviset pouze s jídlem. Velká část plynů totiž nevzniká jen trávením, ale i polykáním vzduchu (tzv. aerofagií) – například při rychlém jídle, pití brčkem nebo stresu. Podobně mohou potíže zhoršovat i některé návyky, které lidé vnímají jako neškodné – například časté žvýkání žvýkaček nebo konzumace nízkokalorických výrobků s umělými sladidly. U žen se navíc může nadýmání zhoršovat i v souvislosti s hormonálními změnami, například v období premenopauzy, kdy se mění citlivost trávení i zadržování tekutin. Trávení je navíc úzce propojené s psychikou – právě proto se obtíže často zhoršují ve stresu, i když člověk nezmění jídelníček,“ dodává Pavla Horáková.
Jak na trávení probiotika, enzymy i rychlá pomoc lékárníka
„Ve většině případů má smysl nejdříve upravit jídelníček, režim a sledovat souvislosti. Pokud obtíže přetrvávají, má smysl více se zaměřit na jejich příčinu – například pomocí konzultace nebo vhodně zvolených domácích testů,“ vysvětluje Horáková. Lidé se mohou obrátit na online poradnu Lékárna.cz, kde během pár minut popíšou své obtíže a získají konkrétní doporučení od lékárníka na míru – bez nutnosti složitě hledat obecné informace na internetu. „Pokud je problém ve střevním mikrobiomu, doporučujeme probiotika. Pokud je problém v trávení, mohou pomoci enzymy,“ doplňuje Horáková. Pro rychlou úlevu slouží přípravky proti plynatosti (např. se simetikonem) nebo rostlinné varianty.
