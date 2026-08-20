Lékárna.cz: Laboratorní vyšetření může odhalit příčinu kožních obtíží

„Lidé často několik týdnů zkoušejí různé krémy, masti nebo doplňky stravy, aniž by věděli, proč jejich obtíže vlastně vznikly. Samozřejmě dokážeme doporučit vhodnou dermokosmetiku nebo přípravky s obsahem zinku či vitaminů skupiny B, které mohou stav pokožky zlepšit. Pokud ale změny přetrvávají nebo se opakují, je vhodné pátrat po jejich skutečné příčině. Právě správně zvolené laboratorní vyšetření může během krátké doby ukázat, zda za nimi nestojí například porucha štítné žlázy, inzulinová rezistence, cukrovka nebo jiné onemocnění,“ vysvětluje vedoucí online poradny Lékárna.cz Mgr. Pavla Horáková. Laboratorní vyšetření si lidé mohou jednoduše objednat na Lékárna.cz a odběr absolvovat na jednom z mnoha odběrových míst po celé České republice podle vlastního výběru. S výběrem vhodného vyšetření i následnou interpretací výsledků jim navíc pomohou farmaceuti z online poradny Lékárna.cz.
Změny na kůži mohou upozornit na zdravotní problém uvnitř těla
Některé kožní projevy mohou být prvním viditelným signálem, že v organismu není něco v pořádku. Méně známým příznakem je například tmavší až sametově zbarvená kůže na krku, v podpaží nebo tříslech, která může upozorňovat na počínající inzulinovou rezistenci. Suchá kůže, svědění bez vyrážky, žízeň a únava mohou být jedním z prvních projevů cukrovky. Celotělové svědění bez vyrážky může souviset také s onemocněním jater nebo ledvin. Řídnutí zevní třetiny obočí může upozorňovat na poruchu funkce štítné žlázy. Při zhoršené funkci jater se mohou objevit drobné červené útvary s jemnými žilkami připomínající pavoučky a modřiny vznikající bez zjevného úrazu mohou souviset i s poruchou srážlivosti krve.
Krém nemusí stačit
Pokud se kožní obtíže opakovaně vracejí nebo běžná péče nepřináší očekávaný efekt, je vhodné zaměřit se nejen na samotné projevy, ale také na jejich příčinu. Laboratorní vyšetření může pomoci odhalit souvislosti, které na první pohled nejsou patrné.
Kdy je čas hledat skutečnou příčinu
Odborníci doporučují zbystřit zejména tehdy, pokud kožní změny přetrvávají déle než dva až tři týdny, opakovaně se vracejí nebo se k nim přidají další obtíže, například únava, hubnutí, zvýšená žízeň nebo otoky. Pozornost si zaslouží také znaménka, která mění tvar, barvu nebo začnou krvácet.
Laboratorní testy, odborná konzultace i vysvětlení na jednom místě
„Na Lékárna.cz poradíme s výběrem laboratorního vyšetření zaměřeného například na hladinu krevního cukru, funkci štítné žlázy, hladinu železa, přítomnost zánětu v těle nebo kontrolu jaterních enzymů. Výsledky pomohou lépe zacílit další postup a díky jejich interpretaci lidé lépe porozumí tomu, co naměřené hodnoty znamenají. Naším cílem není pouze doporučit vhodný přípravek na konkrétní kožní obtíž, ale pomoci odhalit její skutečnou příčinu. Odborná konzultace s farmaceutem, laboratorní vyšetření bez žádanky od lékaře i interpretace výsledků jsou běžnou součástí služeb, které na Lékárna.cz poskytujeme. Díky tomu mohou lidé celý proces vyřešit pohodlně na jednom místě,“ uzavírá Mgr. Pavla Horáková z Lékárna.cz.
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