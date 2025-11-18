Lékárna.cz: ePoukaz, který ušetří čas pečujícím i seniorům

„Elektronický poukaz je pro řadu pacientů i pečujících velká úleva. Umožňuje objednat zdravotnické pomůcky online, bez zbytečného cestování a s doručením až domů – jednoduše, diskrétně a s odborným dohledem,“ vysvětluje Karel Klodner, ředitel Lékárna.cz.
Co je ePoukaz a proč se o něj zajímat už teď
ePoukaz je elektronická obdoba klasického papírového poukazu, který vystavuje lékař – například na inkontinenční pomůcky, ortézy nebo prostředky pro pacienty se stomií. Od 1. ledna 2026 bude jeho použití povinné ve všech lékárnách a výdejnách v Česku, Lékárna.cz ho však zavádí už teď, s předstihem.
Na webu je vše přehledně označeno tlačítkem „Uplatnit poukaz“. Zákazník zadá kód z ePoukazu, vybere si potřebné pomůcky, a Lékárna.cz už zajistí kontrolu, komunikaci s pojišťovnou i doručení. V uživatelském účtu pak vidí přehled všech svých poukazů i objednávek.
Za novou službou nestojí jen technologie, ale i tým lékárníků
Lékárníci dokáží poradit s výběrem pomůcky podle potřeb konkrétního pacienta. Služba je určená hlavně pečujícím osobám (dětem, partnerům, blízkým seniorů), pacientům nad 60 let, a také pracovníkům v sociální a zdravotní péči.
Moderní lékárna blíž lidem
Zavedení ePoukazu možná nevypadá jako revoluce, ale pro ty, kdo se denně starají o zdraví druhých, může znamenat velkou změnu. „Moderní lékárna není jen výdejní místo. Je to partner v péči, který naslouchá, propojuje a hledá cesty, jak být lidem blíž,“ dodává Karel Klodner.
Jak na to krok za krokem, aby se lidé ke zdravotní péči dostali snadno, s jistotou a bez zbytečných cest:
1. Lékař vystaví ePoukaz – elektronicky místo papíru.
2. Na stránce ZDE zadáte kód.
3. Vyberete si pomůcky a případně využijete odborné poradenství.
4. Lékárna.cz vše vyřídí s pojišťovnou a doručí vám objednávku domů.
Na www.lekarna.cz vám rádi pomůžeme se zdravím i zdravotní péčí – rychle, jednoduše a snadno. Průvodce zdravím „Trápí mě“ poradí s výběrem vhodných produktů. Naši lékárníci jsou vám k dispozici online. Nově si můžete poslechnout také podcast „Abyste se cítili dobře“ s tipy pro zdraví a prevenci – i na Spotify. A pokud nakupujete pravidelně, využijte věrnostní program Lékárna.cz PLUS se slevami a odměnami.