Lékárna.cz: Bolest hlavy? Nemusí to být migréna

Komerční sdělení   14:00
Bolest hlavy po víně, kávě nebo jídle lidé často považují za migrénu. Podle lékárníků z online poradny Lékárna.cz ale může jít o jiný mechanismus, například reakci na histamin.

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Bolest hlavy po víně, kávě nebo čokoládě? Nemusí jít o migrénu. | foto: Archiv Lekarna.cz

„Bolest hlavy po víně, zejména červeném, nebo po některých potravinách patří mezi situace, se kterými se lidé často přicházejí poradit. Všímají si, že se obtíže opakují po určitém jídle nebo nápoji, a chtějí zjistit, zda jde o náhodu, nebo zda existuje fyziologické vysvětlení. Velmi často se bolest hlavy po víně nebo kávě automaticky označí jako migréna, ale mechanismus může být jiný. U vína hraje roli histamin i alkohol, který rozšiřuje cévy a podporuje dehydrataci. U kávy může bolest vyvolat nadměrný příjem kofeinu nebo jeho náhlé vysazení. Roli mohou hrát také vyzrálé sýry, uzeniny nebo čokoláda,“ vysvětluje Mgr. Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.

Víno, sýry i čokoláda: skrytí spouštěči bolesti hlavy

Mezi potraviny, po kterých lidé nejčastěji popisují bolest hlavy, patří červené víno, vyzrálé sýry, uzeniny a čokoláda. Mohou obsahovat vyšší množství histaminu nebo dalších látek, které u citlivějších osob vyvolávají reakce podobné alergii. Typicky se potíže objeví ve chvíli, kdy se během dne sejde více těchto faktorů – například víno, sýr a stres. „U histaminu často rozhoduje celkové množství přijaté během dne. Malé množství může člověk tolerovat, ale kombinace více rizikových potravin už obtíže vyvolá,“ doplňuje Horáková.

Jak mohou pomoci lékárníci

Opakované bolesti hlavy patří mezi obtíže, které lidé v online poradně Lékárna.cz často řeší. Snaží se zjistit, zda souvisejí s potravinami, životním stylem nebo jinými faktory. V poradně mohou své obtíže probrat přímo s lékárníkem, získat individuální doporučení a vybrat vhodné přípravky na jednom místě. Stačí popsat své obtíže online a během krátké doby získat konkrétní doporučení bez čekání a bez nutnosti návštěvy lékárny. Služba je dostupná kdykoli online, bez nutnosti návštěvy kamenné lékárny. Současně ale platí, že časté, silné nebo nově vzniklé bolesti hlavy by měl vždy posoudit lékař.

Na základě těchto souvislostí často řešení začíná sledováním jídelníčku a obtíží. Pomoci může omezení potravin s vyšším obsahem histaminu nebo úprava jejich kombinace během dne. Pokud se potíže opakují, mohou lékárníci doporučit také doplňky stravy. „Například přípravky s obsahem enzymu DAO, které se užívají před jídlem a mohou pomoci s odbouráváním histaminu. V praxi se navíc ukazuje, že lidé řeší jen samotnou bolest hlavy, ale nevěnují pozornost širším souvislostem – například stresu, nedostatku spánku nebo dehydrataci,“ říká Horáková. Právě lékárník přitom může pomoci odlišit, zda jde o migrénu, nebo reakci na stravu, a navrhnout další postup.

Na www.lekarna.cz vám rádi pomůžeme se zdravím i zdravotní péčí - rychle, jednoduše a snadno. Naši lékárníci jsou vám k dispozici online. Poslechněte si také podcast „Abyste se cítili dobře s tipy pro zdraví a prevenci. A pokud nakupujete pravidelně, využijte věrnostní program Lékárna.cz PLUS se slevami a odměnami.

Lékárna.cz: Bolest hlavy? Nemusí to být migréna

Komerční sdělení
Bolest hlavy po víně, kávě nebo jídle lidé často považují za migrénu. Podle lékárníků z online poradny Lékárna.cz ale může jít o jiný mechanismus, například reakci na histamin.

