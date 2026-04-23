Lékárna.cz: Bolest hlavy? Nemusí to být migréna

„Bolest hlavy po víně, zejména červeném, nebo po některých potravinách patří mezi situace, se kterými se lidé často přicházejí poradit. Všímají si, že se obtíže opakují po určitém jídle nebo nápoji, a chtějí zjistit, zda jde o náhodu, nebo zda existuje fyziologické vysvětlení. Velmi často se bolest hlavy po víně nebo kávě automaticky označí jako migréna, ale mechanismus může být jiný. U vína hraje roli histamin i alkohol, který rozšiřuje cévy a podporuje dehydrataci. U kávy může bolest vyvolat nadměrný příjem kofeinu nebo jeho náhlé vysazení. Roli mohou hrát také vyzrálé sýry, uzeniny nebo čokoláda,“ vysvětluje Mgr. Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.
Víno, sýry i čokoláda: skrytí spouštěči bolesti hlavy
Mezi potraviny, po kterých lidé nejčastěji popisují bolest hlavy, patří červené víno, vyzrálé sýry, uzeniny a čokoláda. Mohou obsahovat vyšší množství histaminu nebo dalších látek, které u citlivějších osob vyvolávají reakce podobné alergii. Typicky se potíže objeví ve chvíli, kdy se během dne sejde více těchto faktorů – například víno, sýr a stres. „U histaminu často rozhoduje celkové množství přijaté během dne. Malé množství může člověk tolerovat, ale kombinace více rizikových potravin už obtíže vyvolá,“ doplňuje Horáková.
Jak mohou pomoci lékárníci
Opakované bolesti hlavy patří mezi obtíže, které lidé v online poradně Lékárna.cz často řeší. Snaží se zjistit, zda souvisejí s potravinami, životním stylem nebo jinými faktory. V poradně mohou své obtíže probrat přímo s lékárníkem, získat individuální doporučení a vybrat vhodné přípravky na jednom místě. Současně ale platí, že časté, silné nebo nově vzniklé bolesti hlavy by měl vždy posoudit lékař.
Na základě těchto souvislostí často řešení začíná sledováním jídelníčku a obtíží. Pomoci může omezení potravin s vyšším obsahem histaminu nebo úprava jejich kombinace během dne. Pokud se potíže opakují, mohou lékárníci doporučit také doplňky stravy. „Například přípravky s obsahem enzymu DAO, které se užívají před jídlem a mohou pomoci s odbouráváním histaminu. V praxi se navíc ukazuje, že lidé řeší jen samotnou bolest hlavy, ale nevěnují pozornost širším souvislostem – například stresu, nedostatku spánku nebo dehydrataci,“ říká Horáková. Právě lékárník přitom může pomoci odlišit, zda jde o migrénu, nebo reakci na stravu, a navrhnout další postup.
