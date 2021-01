Díky nim si můžete zpříjemnit vánoční přípravy a vychutnat si jemnou chuť Starbucks Blonde Espresso Roast, oříškovo-kávové tóny Pike Place, vyváženou chuť kávy Colombia nebo intenzivní, karamelově sladké a příjemně hořké Espresso Roast. V nabídce kapslí Starbucks si zkrátka každý najde tu pravou kávu podle své chuti. Všechny kapsle STARBUCKS by NESPRESSO® jsou kompatibilní s kávovary Nespresso™.

V novém roce jsme pro milovníky kávových kapslí STARBUCKS by NESPRESSO® navíc připravili speciální akci. Do 1. března platí při nákupu 4 balení kapslí STARBUCKS by NESPRESSO® speciální cena 99 Kč za jedno balení, přičemž běžná cena je 129 Kč za balení.

Kapsle Starbucks Blonde® Espresso roast



Výsledkem práce našich pražičů, kteří hledají jemnější alternativu tmavě pražených Starbucks káv, je jasná citrusová sladkost a hladká plnost chutí kávy Blonde Roast. Směs káv z Latinské Ameriky a východní Afriky chutná skvěle horká i studená.

Kapsle Colombia

Středně pražená káva, pro kterou je typická vyváženost a dominantní příchuť ořechů. Ve výšce 1800 metrů nad mořem v majestátních Andách uprostřed sopečného údolí se pěstují ta nejkvalitnější kávová zrna z celé Kolumbie.

Kapsle Pike Place®



Z první kavárny Starbucks v Seattlu se do všech kaváren na světě rozšířila čerstvě překapávaná káva, kterou si můžete vychutnat v průběhu celého dne. Skvěle vyvážená káva s jemnými tóny kakaa a pražených oříšků spatřila světlo světa v roce 2008, kdy naši nejlepší pražiči upražili kávová zrna z Latinské Ameriky a probudili v nich bohatou a plnou chuť, kterou si můžete vychutnat každý den ve svých oblíbených kavárnách po celém světě.

Kapsle Espresso roast



Intenzivní, karamelovo sladká a příjemně hořká – to je chuť jedinečné kávy Espresso roast, která je součástí všech našich espresso nápojů. Její příběh začal už v roce 1975 při hledání perfektní a vyvážené kávy, která by se stala součástí naší kávové kultury.