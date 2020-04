Pijete jeden šálek denně, nebo rovnou čtyři? V obou případech určitě oceníte, pokud vám kávovar připraví kávu rychle a bez nutnosti zdlouhavě studovat manuál. S tím souvisí i údržba kávovaru, která by měla být maximálně jednoduchá. Plnoautomatický kávovar Philips LatteGo všechno tohle splňuje na jedničku.

Čistota je základ

Jak vysvětluje pražič kávy a barista Ondřej Štoksa: „U kávovaru platí to samé co u kuchyně – čistota je naprostý základ. Jde o to, aby se ingredience nezpracovávaly ve špinavém prostředí. U strojů, které umí pracovat s mlékem, se soustřeďte na to, aby nezůstávalo špinavé vedení mléka z nádržky. Existují i stroje, které žádné hadičky na vedení mléka nemají, a u těch je údržba jednodušší.“

Mléčné systémy kávovarů bývají obvykle plné záludných hadiček a trubiček, které zvládne bez návodu rozebrat jen málokdo. Proto Philips vyvinul plnoautomatický kávovar Philips LatteGo, jehož mléčný systém vyčistíte rychleji a snáze než u jiných kávovarů*. Skládá se totiž pouze ze dvou částí, které snadno a během 15 vteřin umyjete pod tekoucí vodou. Samotný kávovar se pak propláchne po každém připraveném šálku a velmi praktická je i možnost uložit nádobu s nespotřebovaným mlékem v ledničce.

Káva podle vašeho gusta

Pokud necháte vše na kávovaru, budete mít připravenou kávu opravdu jediným stiskem tlačítka – a vybírat můžete až z šesti kávových nápojů. Kávu si ale také můžete vyladit podle sebe a oblíbené nastavení si uložit do paměti na příště. O kávová zrna se postarají 100% keramické mlýnky, které jsou extrémně odolné a přesné a dokáží uchovat aroma i chuť kávy. Zásobník s patentovaným uzávěrem navíc udrží zrna dlouho čerstvá. Philips LatteGo se nezalekne ani vodního kamene. Využívá totiž filtr AquaClean, který vám zaručí až 5 000** šálků kávy bez nutnosti odstranění vodního kamene a dokonale čistou vodu na přípravu nápoje.

* Na základě spotřebitelských testů v Německu, v porovnání s předními jednodotykovými, plně automatickými kávovary na přípravu kávy espreso s mlékem (2017)

** Založeno na 8 výměnách filtru, jak byly vyžádány přístrojem. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.