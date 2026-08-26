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Lahev na vodu jako módní doplněk?

Komerční sdělení   14:00

Lahev na vodu jako módní doplněk? S outfitem ji můžete sladit stejně jako kabelku. | foto: Archiv: Sodastream

Komerční sdělení

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Kabelka, brýle, šperky – a k tomu nápojová lahev. Z funkčního předmětu se stal doplněk, který může s outfitem splynout, nebo mu dodat nepřehlédnutelný akcent.

Rozhoduje dress code

Nápojová lahev už dávno nepatří jen do fitka. Bereme si ji do práce, do auta, na procházku i na výlety. Chceme, aby netekla a měla dostatečný objem, abychom ji nemuseli každou chvíli doplňovat. Jsme ochotni si připlatit za to, že udrží nápoj studený, i když teploty šplhají vzhůru. Tím ale naše nároky nekončí. Když totiž lahev nenosíte schovanou v kabelce, najednou záleží i na tom, jak vypadá.

„Nápojovou lahev dnes určitě můžeme považovat za módní doplněk a nošení designových doplňků má určitá pravidla,“ říká kostýmní výtvarnice, návrhářka a stylistka Dominika Mihle. Základní otázka nezní jen, jakou lahev si vzít, ale také kam se s ní chystáme. Jiná se hodí k ležérnímu městskému outfitu, jiná do kanceláře. Na některých společenských událostech by zase měla zůstat raději v šatně nebo v tašce,“ dodává.

Lahev na vodu jako módní doplněk? S outfitem ji můžete sladit stejně jako...

Nepodceňujte materiál

Tak jako u oblečení je i u lahve je důležitý materiál a kvalitní zpracování. Materiál přitom ovlivňuje nejen schopnost udržet správnou teplotu, ale také odolnost, praktičnost a celkový vzhled lahve. A přiznejme si: jednorázová PET lahev neladí ani s promyšleným outfitem, ani s udržitelným přístupem.

„Materiál je pro mě jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality, ať už mluvíme o samotném outfitu, nebo o doplňcích. Sama mám ráda designové skleněné lahve, ty však nejsou příliš praktické. Pokud bychom chtěli spojit design s funkčností, vítězem by za mě byl nerez,“ říká Dominika Mihle.

TIP: Termolahve Sodastream Fizz & Go COOL jsou vyrobené z dvoustěnné vakuově izolované nerezové oceli a udrží nápoj studený nebo teplý až 12 hodin. Jsou odolné, stoprocentně těsní a lze je mýt v myčce. Objem 0,9 litru vystačí na velkou část dne a lahev zároveň využijete i k přípravě perlivé vody ve výrobnících Sodastream.

Kombinujte s lakem na nehty

Nápojová lahev je dnes plnohodnotnou součástí stylingu. Jak ji sladit s outfitem? „V minulých letech se hodně nosily kombinace tón v tónu a vše se ladilo do určité barevné palety – doplňky nevyjímajíc. Dnes se vracejí velké výrazné vzory a odvážné barvy dostávají opět zelenou,“ říká stylistka.

Vhodnou volbou je i kontrast. V neutrálním outfitu může být právě lahev barevným prvkem, který celý look „probudí“. Nejjednodušší je přitom propojit lahev s jedním detailem outfitu. „Pokud máte doma lahví více, můžete je kombinovat s čerstvě nalakovanými nehty, úplně stejně, jako s nově koupenými lodičkami, brýlemi či kabelkou,“ radí Dominika Mihle.

Lahev na vodu jako módní doplněk? S outfitem ji můžete sladit stejně jako...

Barvy, které právě letí

Pokud bez vody nedáte ani krok, investice do kvalitní lahve rozhodně dává smysl. A klidně hned v několika barvách, které budete střídat podle outfitu, příležitosti nebo aktuálních trendů.

„Neexistuje barva, které bychom se měli vyhýbat,“ vysvětluje stylistka. Černá, písková či tmavě modrá jsou bezpečnou volbou do práce, k minimalistickému šatníku i pro každého, kdo nechce každé ráno řešit složité kombinování. Lahev v neutrálním odstínu snadno zapadne do většiny outfitů a nebude soupeřit s výraznou kabelkou, vzorovaným kabátem ani šperky.

Pokud se ve stylingu řídíte trendy barvami sezóny, stačí je správně kombinovat. „K mléčně bílému odstínu Cloud Dancer, který je barvou roku 2026, se hodí písková, černá i vínová. Pokud má outfit získat výraznější akcent, fungovat může také oranžová, růžová nebo žlutá,“ doporučuje.

V příští sezoně podle Dominiky Mihle dostanou prostor zářivá modrá Luminous Blue, mátově zelená Glacia a výrazná žlutozelená Charged. Nechce se vám kvůli každému novému trendu obměňovat šatník? Barevná lahev je jednoduchý způsob, jak aktuální odstíny dostat do outfitu bez velkých investic.

TIP: Termolahev Fizz & Go COOL se prodává v 10 odstínech. Vybírat můžete z černé BLACK, tmavě modrých STORM a BLUEBERRY, vínové POMEGRANATE, světle modré ICE, jemně zelené MINT, pískové SAND, světle žluté LEMON ZEST, oranžovo-červené PAPAYA a růžové GUAVA.

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