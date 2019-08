S květimani je to jako s muži. Jedna se vám líbí (a vy ji musíte mít mermomocí doma ve váze), ale pak jsou druhy, které byste si nevzali ani zadarmo. Čím to je? Podle odborníků v tom hrají velkou roli emoce, vzpomínky, ale i určitá symbolika, která je s květinami spojená.

„Jako malá jsem měla nejraději pohádku O Růžence. A růže se pro mě stala synonymem krásy, křehkosti, aristokracie. Proto když mi chce přítel koupit kytku, říkám, že jedině růži. Co ale zrovna moc nemusím, jsou lilie. Všimla jsem si, že je muži často ženám kupují (já je právě nedávno dostala od šéfa), a nechápu proč. Mají tak silný odér, že mě z toho bolí hlava. Nakonec stejně skončí venku,“ líčí svůj květinový vkus pětatřicetiletá Lucie z Brna.

Sympatie nebo nesympatie k jistým druhům květů může být spojena i s určitým životním obdobím. Květiny útočí na vaše smysly a emoce. Podle odborníků vám dávají pocítit, co v životě chcete, a co vám naopak chybí.

Je to stejné, jako kdybyste měli nedostatek vitaminu C a sháněli byste se po jahodách. Není divu, že většina lidí dává v životních krizích přednost slunečnicím, které vyzařují pohodu, štěstí, sílu a odolnost.

Jak jste na tom vy? Která z květin u vás hraje prim? Připravili jsme pro vás přehled těch nejznámějších, jejich krátkou typologii a poselství, které vám chtějí předat. Možná vám o vás prozradí něco, co o sobě ještě nevíte (nebo před tím zavíráte oči).

Sedmikrásky

Proč vás přitahují: Jednoduše se cítíte sami, opuštění a strašně rádi byste měli společníka. A právě sedmikráska, která roste ve skupinách, vzbuzuje pocit sounáležitosti a společenství.

Kdo má rád sedmikrásky: Říká se, co je malé, to je hezké. Pokud si to myslíte i vy a vaší nejoblíbenější kytičkou je sedmikráska, tak patříte mezi společenské, veselé a upovídané jedince. Máte rádi party, večírky a rodinné oslavy. Pozor, občas býváte na svých blízkých příliš závislí.

Lilie

Proč vás přitahují: Zřejmě jste zatoužili po mateřské náruči. Květina vyjadřuje přijetí, přátelství a soucit.

Kdo má rád lilie: Prý takzvané mateřské typy, které vyslechnou každého a umí se vcítit do jeho kůže. Zároveň jsou i velkorysé a dokážou pochopit lidské chyby. Milovník lilií je sice konzervativní (a bazíruje na základní slušnosti), ale nikdy vás neodsoudí kvůli hloupostem. Jaké je jeho krédo? Respektuj a budeš respektován.

Karafiáty

Proč vás přitahují: Chcete pomáhat druhým a být užiteční. Najdou se mezi vámi dobrovolníci, ekologové, ochránci zvířat.

Kdo má rád karafiáty: Pomoc druhým je pro milovníky karafiátů stejně důležitá jako dýchání. Být užiteční jim dává smysl a zvyšuje sebevědomí. Jedinou nevýhodou těchto jedinců je, že nesnášejí změny a těžko si zvykají na nové pořádky.

Růže

Proč vás přitahují: Protože vůně téhle květiny je esencí ženskosti. Působí jako náplast na zlomené srdce, proto ji vyhledávají všichni, kdo mají problémy v milostném životě.

Kdo má rád růže: Citlivé a romantické duše. Ale pozor, nečekejte žádné idealisty! Příznivci „růžového kultu“ jsou konzervativní a vyznávají tradiční hodnoty. Občas mohou být nesnesitelní, protože mají sklony k perfekcionismu. Je to i váš případ?

Irisy čili kosatce

Proč vás přitahují: Toužíte po svobodě a vlastním prostoru. Možná patříte mezi kreativní duše, které si chtějí splnit svůj umělecký sen.

Kdo má rád irisy: Kosatce jsou osudovou volbou pro všechny snílky, optimisty a hledače pokladů. Mají velkou fantazii a dokážou i z obyčejného dne udělat neděli. Patříte mezi ně? Pak pozor na nestálost. Máte tendenci měnit místa, zaměstnání i životní destinace. Jedno ale ctíte dokonale: Vždycky držíte slovo a to se počítá!

Orchideje

Proč vás přitahují: Rádi byste v životě něčeho dosáhli. Proto se snažíte zuby nehty zapadnout do kolektivu spolupracovníků, šéfů a důležitých lidí. Kariéru totiž dělají ty správné kontakty s důležitými lidmi.

Kdo má rád orchideje: Sofistikovaní a uhlazení lidé. Občas bývají posedlí svým bezchybným vzhledem a jsou schopní trávit u zrcadla několik hodin. Zato jsou ale k příjemní, inteligentní a je s nimi zábava.