Kulinářský zážitek v Hiltonu

Neomezená konzumace prosecca, čerstvé sushi, šťavnaté krájené maso, ryby, live station s vejci Benedikt, báječné dezerty – all you can eat… živá hudba a parking zdarma! Náš neustále se měnící jídelní lístek je odrazem ročních období, díky čemuž si můžete vychutnat ty nejčerstvější a nejchutnější pokrmy po celý rok. Nabízíme luxusní, cenově dostupný kulinářský zážitek bez přetvářky, s nádechem elegance. Jde především o to vychutnat si skvělé jídlo a užít si čas s přáteli a rodinou.

Udělejte radost sobě i svým blízkým a rezervujte si místo na jedinečném sobotním brunchi v restauraci Seasons hotelu Hilton Prague jen za 990Kč a děti do 12 let mají slevu 50 %...........právě teď na seasonsprague.cz.

Kulinářská cesta šéfkuchaře Pavla začala při studiu hotelového managementu, kde při práci kuchaře objevil svou vášeň pro vaření. Jeho kariéra dosáhla zlomu, když se připojil k týmu slavného šéfkuchaře Paula Merretta v Londýně a později své dovednosti zdokonalil v Edinburghu, kde spolupracoval s Albertem Rouxem a dostal se do finále pekařské soutěže The Best Britain’s Bakery. Pavel nadále rozvíjel své dovednosti a získával zkušenosti v různých restauracích a hotelech až do svého posledního dobrodružství v Hilton Prague. Pavel má podporu oddaného týmu pěti velmi talentovaných kuchařů a v neposlední řadě šéfkuchaře hotelu Hilton Prague Franca Luise.

Víkend se blíží! Odstartuje ho stylově sobotním brunchem v restauraci Seasons hotelu Hilton Prague.

Neomezená konzumace prosecca, čerstvé sushi, šťavnaté krájené maso, ryby, live station s vejci Benedikt, báječné dezerty – all you can eat… živá hudba a parking zdarma!

Udělejte radost sobě i svým blízkým a rezervujte si místo na jedinečném sobotním brunchi v restauraci Seasons hotelu Hilton Prague jen za 990Kč právě teď na seasonsprague.cz.