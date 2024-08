Jemná a všemi milovaná krajka. Známe pět důvodů, proč na ni nezapomínat

Je stále módní

Krajková vsadka v letních šatech, vintage kabelka po babičce, něžný klobouk proti slunci, krajková sukně anebo snad celé svatební šaty? Krajka se celá staletí drží v módě a bude slušet i vám, nebojte se jí. Jen dbejte rady americké moderátorky a bloggerky Stassi Schroeder: „Krajku dobře vybírejte, ať na vás nevypadá levně.“

Jsme v nich mistři

Krajky jsou šité, háčkované, vyšívané, nejvíc ale asi znáte ty paličkované, nebo valencienské. I na našem území se krajkářství vždy dařilo, zejména pak v pohraničních horách. Proslulost získala hlavně krajka vamberecká, v okolí Vamberka se začala vyrábět v 17. století a zhruba o dvě stě let později tam vznikla i krajkářská škola.

Ctí ji návrháři

Pokud sledujete světovou módu, víte, že slavní návrháři velice rádi pracují s krajkou. Třeba herečka Helen Mirren vynesla na jednom berlínském filmovém festivalu zelený krajkový model od Dolce & Gabbana, Amal Clooney dává přednost kreacím od Oscara de la Renty, když si brala George, měla nádhernou bílou róbu, ale jednou oblékla i krátké krajkové šaty s květinami.

Krajku považuju za jednu z nejhezčích imitací fantazie přírody. Coco Chanel

Nosí ji hvězdy

Ženy většinou milují krajku, a to i ty populární, které plní stránky společenských časopisů. V krajce různých barev jste už mohla vidět například vévodkyni Kate, obléká bílou, černou i vínovou. Krajkoví často obepíná křivky Jennifer Lopez, svědčí jí třeba meruňkový tón, stejně jako Penelope Cruz. Krajkové prvky na šatech miluje Angelina Jolie, do růžové se klidně obleče Eva Longoria. Renée Zellweger si troufla na celý průsvitný živůtek, ale krajka sluší i našim ženám, nebojí se jí kupříkladu Lucie Bílá nebo Jitka Schneiderová.

Navštivte krajkářská muzea

Léto je ideální doba na výlety i na návštěvy muzeí. To „krajkové“ najdete samozřejmě ve Vamberku, budete okouzlena způsobem, kterým se krajka vyráběla a co z ní vznikalo. Muzeum krajky je také v Prachaticích. Vedou-li vaše cesty do ciziny, zajeďte do muzea krajek v italských Benátkách, konkrétně na ostrově Burano, expozici mají i v belgickém Bruselu, francouzském Calais a britském Nottinghamu. A nebylo by paličkování nebo háčkování krajek pro vás ideálním hobby? Procvičíte prsty i mozek a vykouzlíte krásu.