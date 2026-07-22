Většina civilizací a kultur po celém světě považuje teplý lidský dotek za blahodárný lék. A mají v tom pravdu. Laskavé pohlazení, stisknutí ruky nebo i obyčejné objetí má obrovský vliv na psychickou pohodu. Stačí, aby vám někdo v těžkých chvílích projevil svou účast dotekem, a hned máte pocit, že se svými problémy nejste sami a všechno nakonec dobře dopadne.
Proto psychologové doporučují, abychom se vzájemně často dotýkali. Je to příjemné, zlepšuje to rodinné i přátelské vztahy a dodává radost ze života.
Dotek nám zkrátka dopřává pocit, že někam patříme. Nejvíce ho potřebujeme v okamžicích, kdy se cítíme vnitřně zranitelní, například v období dětství, ale i ve stresu, smutku, vážné nemoci, v osamění či ve stáří.
Jenže co dělat, když se nám ho od okolí nedostává? Někteří lidé se zatvrdí a stanou se z nich dobrovolní samotáři, jiní svůj hlad po blízkosti začnou řešit alkoholem, přílišným nakupováním anebo prostě zlostí na všechny kolem.
A je to škoda. Vždyť dotek je tak jednoduché gesto, zabere třeba jen pár sekund, ale dokáže člověka nabít pozitivní energií, navíc je prokázáno, že pozitivně působí i na lidské zdraví.
Už dávní Číňané byli přesvědčeni, že i pouhé obyčejné hlazení kůže má harmonizující účinek na vnitřní orgány, které se pod ní nacházejí. Terapeutická síla doteku je patrná i v současných léčebných metodách, jako jsou akupresura či různé druhy masáží, například shiatsu.
Dopřejte si i vy léčivé a láskyplné doteky. Učiní váš život radostnějším, budete spokojenější a ve větší pohodě sami se sebou i se světem.