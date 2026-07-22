Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Léčivá síla doteků: Jak objetí, pohlazení i polibky prospívají zdraví

  2:37
Hřejí, nic nestojí, rozdávají lásku, pohodu a radost. A navíc vám ještě vylepší zdraví. Užívejte si je plnými doušky. Doteky nás totiž umí léčit.
Část 1/4
ilustrační snímek

Většina civilizací a kultur po celém světě považuje teplý lidský dotek za blahodárný lék. A mají v tom pravdu. Laskavé pohlazení, stisknutí ruky nebo i obyčejné objetí má obrovský vliv na psychickou pohodu. Stačí, aby vám někdo v těžkých chvílích projevil svou účast dotekem, a hned máte pocit, že se svými problémy nejste sami a všechno nakonec dobře dopadne.

Proto psychologové doporučují, abychom se vzájemně často dotýkali. Je to příjemné, zlepšuje to rodinné i přátelské vztahy a dodává radost ze života.

Dotek nám zkrátka dopřává pocit, že někam patříme. Nejvíce ho potřebujeme v okamžicích, kdy se cítíme vnitřně zranitelní, například v období dětství, ale i ve stresu, smutku, vážné nemoci, v osamění či ve stáří.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Jenže co dělat, když se nám ho od okolí nedostává? Někteří lidé se zatvrdí a stanou se z nich dobrovolní samotáři, jiní svůj hlad po blízkosti začnou řešit alkoholem, přílišným nakupováním anebo prostě zlostí na všechny kolem.

A je to škoda. Vždyť dotek je tak jednoduché gesto, zabere třeba jen pár sekund, ale dokáže člověka nabít pozitivní energií, navíc je prokázáno, že pozitivně působí i na lidské zdraví.

Už dávní Číňané byli přesvědčeni, že i pouhé obyčejné hlazení kůže má harmonizující účinek na vnitřní orgány, které se pod ní nacházejí. Terapeutická síla doteku je patrná i v současných léčebných metodách, jako jsou akupresura či různé druhy masáží, například shiatsu.

Dopřejte si i vy léčivé a láskyplné doteky. Učiní váš život radostnějším, budete spokojenější a ve větší pohodě sami se sebou i se světem.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let

České hvězdy v devadesátkách

Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli...

Celulitidu ani strie neřeší. Slavné krásky hrdě ukazují nohy v šortkách

Krátké šortky, které nosí slavné krásky.

Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které neřeší celulitidu, strie ani jiné zdánlivé nedokonalosti a hrdě ukazují nohy a zadeček v krátkých šortkách. Inspirujte se módou VIP krásek na horké...

Hrdí Střelci i nedůtklivé Panny. U kterých znamení s láskou nepochodíte

Ilustrační snímek

Neskutečně vás přitahují, jenže ani za mák se jim nedostanete pod kůži. Jako by vůbec nebyli stvořeni pro lásku. Některá znamení mají kolem sebe auru nedotknutelnosti. Obecně takové nastavení vzniká,...

Jak zhubnout 20 kg: kalorický deficit, jídelníček a diety, které fungují

Premium
Nadváha i obezita mají dopad nejen na klouby, ale i na páteř. Je-li člověk...

Rozhodnutí hubnout 20 kg často přichází ve chvíli, kdy se rozvine obezita a stoupající hodnota BMI začne signalizovat zdravotní potíže. Výrazná nadváha není jen estetickým problémem. Správně...

Trápí vás vysoký krevní tlak? Vsaďte na těchto 30 potravin

Ilustrační fotografie

Vysoký krevní tlak často nebolí, přesto výrazně zvyšuje riziko infarktu i mrtvice. Kromě léků může pomoci také správně sestavený jídelníček. Podívejte se, které potraviny odborníci doporučují...

Léčivá síla doteků: Jak objetí, pohlazení i polibky prospívají zdraví

ilustrační snímek

Hřejí, nic nestojí, rozdávají lásku, pohodu a radost. A navíc vám ještě vylepší zdraví. Užívejte si je plnými doušky. Doteky nás totiž umí léčit.

22. července 2026  2:37

Maminka mi často říkala, co to mám proboha na sobě, říká režisérka Eva Toulová

Premium
Eva Toulová

Filmy režisérky a scenáristky Evy Toulové často budí rozpaky a jinak tomu není ani s jejími outfity. Ráda vymýšlí zdánlivě neslučitelné kombinace, které zaujmou na první pohled. Módní kritici je pak...

22. července 2026

Trápí vás stres a únava? Těchto 10 adaptogenů pomůže tělu i mysli

Ilustrační fotografie

Takzvané adaptogeny představují jemnou, ale účinnou cestu, jak podpořit odolnost organismu, obnovit vnitřní rovnováhu, zlepšit koncentraci a čelit každodenní zátěži a stresu.

22. července 2026

Sportoval celý život. Ve 50 letech mu chytré hodinky odhalily nemocné srdce

Ilustrační fotografie

Problémy se srdcem jsem zaregistroval, když jsem ukončil profesionální dráhu basketbalisty. Vlastně úplnou náhodou. Vyšetření nakonec odhalily srdeční arytmii. Čtenář Jiří napsala další díl seriálu...

21. července 2026

Nenápadní sabotéři naší krásy: špatné odlíčení i málo spánku

Séra, krémy, oleje jsou jen částečným stavebním pilířem krásy. Zásadní podíl na...

Napadlo vás někdy, jak některé malé každodenní návyky, nebo spíš zlozvyky negativně ovlivňují váš vzhled? Zeptali jsme se, na co si dát pozor a jak sabotéry odstranit, odpovídá vizážistka Renata...

21. července 2026

Dieta na míru podle DNA? Genetička vyvrací největší mýtus moderní prevence

Premium
Ilustrační snímek

Každé tělo funguje trochu jinak. Někdo může jíst úplně všechno, a váha se mu ani nehne, jiný přibírá snad i ze vzduchu. Pro jednoho je studená sprcha perfektní ranní vzpruha, pro druhého horor v...

21. července 2026

Lékárna.cz: Pach může upozornit na nemoc

Komerční sdělení
Pach může upozornit na nemoc.

Acetonový dech, čpavkový zápach moči nebo změna tělesného pachu mohou upozornit na zdravotní problém. Odborníci z online poradny Lékárna.cz radí, kdy se poradit s farmaceutem nebo využít laboratorní...

20. července 2026

Je vám při cestování špatně? Tyto triky pomohou proti nevolnosti

Potíže s kinetózou tradičně nebyly problémem řidičů, ale spíš jejich...

V létě cestujeme autem či jinými dopravními prostředky častěji než kdy jindy. Když se spojí teplé počasí a klikaté cesty, může nám být nevolno. Co s tím?

20. července 2026

Modrá a bílá. Toto je dokonalá letní kombinace pro váš šatník

Košile do pasu s krátkým rukávem evokuje bezstarostnou eleganci Francouzské...

Bílá a modrá jsou dvě barvy, které v sobě nesou vůni slaného mořského vzduchu, šumění vln a lehkost letních dnů. Připomínají plachty jachet třepotající se ve větru i malebná přímořská letoviska...

20. července 2026

Člověka určují vztahy, práce vás nepohladí, míní Zdeňka Žádníková Volencová

Zdeňka Žádníková Volencová

Proslavila ji role Ivany v seriálu Rodinná pouta, už dávno však není jen úspěšnou herečkou. Zdeňka Žádníková Volencová vypráví o rozmanitosti svých profesí i o blížícím se festivalu, který již po...

20. července 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Kachna v červenci? Ano. A budete ji chtít znovu.

Komerční sdělení
Kachna v červenci? Ano. A budete ji chtít znovu.

V TADY CHUTNÁ věří, že nejlepší letní recept už dávno napsala sama příroda.

19. července 2026

Nepokazte si léto starostmi. Některé věci se naučte prostě nechat být

Boční skla vás mohou před UVA a UVB zářením do jisté míry ochránit, ale jen...

Bude hezky? Vyjdou peníze? Nebude na dovolené moc lidí? A co když se něco pokazí? Podobné myšlenky dokážou zkazit i ty nejkrásnější letní dny. Japonský zenový mistr Shunmyo Masuno připomíná...

19. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×