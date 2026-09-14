Prasklá přívodní hadička od toalety, myčky nebo kávovaru nepotřebuje páčidlo ani rozbitou okenní tabulku. Stačí jí čas. Během několika dnů dokáže volně tekoucí voda zničit vybavení bytu a vytopit několik pater pod vámi.
„Nejjednodušším a nejúčinnějším krokem je kompletní uzavření hlavního uzávěru vody. To samé platí pro plyn,“ doporučuje místopředseda představenstva společnosti OK Group Michal Kubiš.
Podobně nenápadnou hrozbou bývají letní bouřky. Nepřímý zásah blesku do elektrické sítě může poškodit televize, počítače nebo další elektroniku, a to i v případě, že jsou vypnuté dálkovým ovladačem. Jedinou skutečně spolehlivou ochranou je proto vytáhnout cenné spotřebiče přímo ze zásuvky.
Chyba, která se může prodražit
Mnoho z nás nechává před odjezdem otevřená okna na mikroventilaci v domnění, že se byt alespoň vyvětrá. Právě to ale odborníci označují za jednu z největších chyb. Pro zkušeného zloděje totiž představuje pootevřené okno stejně snadnou překážku jako okno otevřené dokořán.
Poslední kontrola před odjezdem
Než definitivně zabouchnete dveře a vyrazíte vstříc zážitkům, věnujte pár minut poslední kontrole domácnosti.
A problém může nastat i při jednání s pojišťovnou. Pokud se pachatel dostane do bytu přes okno ponechané na mikroventilaci, může být situace vyhodnocena jako nedostatečné zabezpečení domácnosti a pojistné plnění se výrazně zkrátí.
Nebezpečí navíc nepředstavují jen zloději. Letní bouřka doprovázená silným větrem může během několika minut natlačit do interiéru velké množství vody a způsobit škody za desítky tisíc korun.
Moderním rizikem se stávají také sociální sítě. Fotografie z letiště nebo z pláže zveřejněné v reálném čase totiž mohou nechtěně fungovat jako pozvánka pro nezvané návštěvníky. Odborníci proto doporučují sdílet zážitky až po návratu domů nebo alespoň důsledně kontrolovat nastavení soukromí.
„Pojištění majetku by mělo být samozřejmostí, ale pojišťovna kryje škody až ve chvíli, kdy nastanou. Prevence je to, co vás ušetří zdlouhavého úklidu zničeného domu a zkaženého návratu zpět do reality,“ uzavírá Kubiš.
Protože skutečný klid na dovolené nezačíná na letišti ani na hotelové terase. Začíná už ve chvíli, kdy za sebou doma otočíte klíčem.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.