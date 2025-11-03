Konečně se za svá prsa nemusím stydět

„Dlouho jsem se necítila dobře – nejen ve spodním prádle, ale i sama se sebou,“ svěřuje se. Nakonec se rozhodla říct problémům s poprsím sbohem – a podstoupila modelaci prsou u primáře MUDr. Pavla Horyny z pražské MEDICOM Clinic.
Strach vystřídala důvěra
Rozhodování nebylo jednoduché. „Měla jsem spoustu otázek a obav – jestli zákrok zvládnu, jestli výsledek bude podle mých představ,“ popisuje Daniela. Vše se ale změnilo po první konzultaci: „MUDr. Horyna byl velmi profesionální a empatický. Hned jsem cítila, že jsem ve správných rukou.“
Modelace bez implantátů, ale s maximálním efektem
Daniela toužila hlavně po pevném, přirozeném dekoltu. „Pan doktor mi navrhl modelaci – úpravu tvaru, zvednutí prsou a korekci výrazné asymetrie. Objem byl dostatečný, takže nebylo potřeba přidávat implantáty, což mi vyhovovalo,“ popisuje.
Rekonvalescence chtěla odhodlání, ale stála za to
První dny po operaci nebyly snadné. „Cítila jsem bolest a musela hodně odpočívat. Ale každým dnem to bylo lepší a já věděla, že to má smysl.“ Když pak po pár týdnech spatřila výsledek, byla dojatá. „Nemohla jsem uvěřit, jak krásně moje prsa vypadají. Cítila jsem se žensky, spokojeně, sebevědomější. Ten pocit jsem dlouho nepoznala.“
PŘED
PO
Život s novým dekoltem
Dnes si Daniela konečně může vybrat podprsenku nebo plavky podle vkusu, ne podle omezení. A její partner? „Řekl, že mě miloval vždycky, ale že hlavní je, že se teď líbím sama sobě. A má pravdu.“
Závěrem
„S jistotou můžu říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Pokud bych v budoucnu uvažovala o dalším zákroku, znovu bych šla za panem doktorem Horynou. Ta důvěra a bezpečí, které jsem v MEDICOM Clinic cítila, jsou pro mě k nezaplacení.“
🗨️ MUDr. Pavel Horyna z MEDICOM Clinic k zákroku dodává:
„Paní Daniela si přála úpravu prsou – zpevnění, vylepšení tvaru a zároveň korekci výrazné asymetrie. Nejvíce jí vadil jejich pokles a rozdílná velikost. Po důkladné konzultaci jsem provedl modelaci s posunem dvorců a prsou směrem nahoru a upravil jsem jejich tvar tak, aby působily symetricky. Objem prsou byl dostatečný, a proto nebylo nutné vkládat silikonové implantáty. S výsledkem jsme s Danielou oba velmi spokojeni – zákrok splnil všechna její očekávání,“
Autor: MEDICOM Clinic