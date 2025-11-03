Konečně se za svá prsa nemusím stydět

Komerční sdělení   14:00
Po kojení zůstala Daniele (37) nejen vzpomínka na krásné období mateřství, ale také nepříjemný pocit z vlastního těla. Prsa ztratila pevnost, tvar a výrazně se lišila velikostí.

Daniela: “Už se za svá prsa nemusím stydět.” | foto: Archiv Medicom Clinic

„Dlouho jsem se necítila dobře – nejen ve spodním prádle, ale i sama se sebou,“ svěřuje se. Nakonec se rozhodla říct problémům s poprsím sbohem – a podstoupila modelaci prsou u primáře MUDr. Pavla Horyny z pražské MEDICOM Clinic.

Strach vystřídala důvěra

Daniela: “Už se za svá prsa nemusím stydět.”

Rozhodování nebylo jednoduché. „Měla jsem spoustu otázek a obav – jestli zákrok zvládnu, jestli výsledek bude podle mých představ,“ popisuje Daniela. Vše se ale změnilo po první konzultaci: „MUDr. Horyna byl velmi profesionální a empatický. Hned jsem cítila, že jsem ve správných rukou.“

Modelace bez implantátů, ale s maximálním efektem

Daniela toužila hlavně po pevném, přirozeném dekoltu. „Pan doktor mi navrhl modelaci – úpravu tvaru, zvednutí prsou a korekci výrazné asymetrie. Objem byl dostatečný, takže nebylo potřeba přidávat implantáty, což mi vyhovovalo,“ popisuje.

Daniela: “Už se za svá prsa nemusím stydět.”

Rekonvalescence chtěla odhodlání, ale stála za to

První dny po operaci nebyly snadné. „Cítila jsem bolest a musela hodně odpočívat. Ale každým dnem to bylo lepší a já věděla, že to má smysl.“ Když pak po pár týdnech spatřila výsledek, byla dojatá. „Nemohla jsem uvěřit, jak krásně moje prsa vypadají. Cítila jsem se žensky, spokojeně, sebevědomější. Ten pocit jsem dlouho nepoznala.“

PŘED

Daniela: “Už se za svá prsa nemusím stydět.”
Daniela: “Už se za svá prsa nemusím stydět.”

PO

Daniela: “Už se za svá prsa nemusím stydět.”
Daniela: “Už se za svá prsa nemusím stydět.”

Život s novým dekoltem

Dnes si Daniela konečně může vybrat podprsenku nebo plavky podle vkusu, ne podle omezení. A její partner? „Řekl, že mě miloval vždycky, ale že hlavní je, že se teď líbím sama sobě. A má pravdu.“

Závěrem

„S jistotou můžu říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Pokud bych v budoucnu uvažovala o dalším zákroku, znovu bych šla za panem doktorem Horynou. Ta důvěra a bezpečí, které jsem v MEDICOM Clinic cítila, jsou pro mě k nezaplacení.“

🗨️ MUDr. Pavel Horyna z MEDICOM Clinic k zákroku dodává:
„Paní Daniela si přála úpravu prsou – zpevnění, vylepšení tvaru a zároveň korekci výrazné asymetrie. Nejvíce jí vadil jejich pokles a rozdílná velikost. Po důkladné konzultaci jsem provedl modelaci s posunem dvorců a prsou směrem nahoru a upravil jsem jejich tvar tak, aby působily symetricky. Objem prsou byl dostatečný, a proto nebylo nutné vkládat silikonové implantáty. S výsledkem jsme s Danielou oba velmi spokojeni – zákrok splnil všechna její očekávání,“

