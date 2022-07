Tento týden přinese milovníkům tohoto nejen dobrého, ale i mimořádně zdravého jídla, chuť moře a vy tak budete mít jedinečnou příležitost ochutnat vysoce kvalitní, čerstvé nizozemské slávky na 100 různých způsobů v bezmála 100 různých restauracích. K vychutnání si tohoto kulinářského zážitku na maximum stačí využít nabídky bezplatného voucheru 1+1 porce zdarma, který si jednoduše stáhnete na webových stránkách akce.

Už po čtvrté Praha a několik dalších českých měst budou hostit Festival Prague Mussel Week, který si klade za cíl ukázat všem, že mušle nejsou luxusním nedostupným zbožím, nýbrž chuťově výbornou, nutričně hodnotnou a zdraví prospěšnou součástí každodenního jídelníčku. „Snažíme se zlepšit zdravé jídelní návyky i zde v Česku, kde podobné produkty v minulosti nebyly k dispozici. I letos chceme ukázat Čechům, že mušle nejsou výstřelkem, ale neuvěřitelně zdravou a chutnou potravinou, která se může snadno stát častou součástí našeho běžného jídelníčku, „ přibližuje letošní ročník Prague Mussel Weeku Pierre-Manuel Boels, CEO společnosti HOPI CEE Fish HUB, jenž festival pořádá. Během týdenního festivalu se tak dle slov organizátora plánuje naservírovat více než 70 tisíc porcí těchto delikatesních pokrmů, a přinést tak chuť moře do Prahy i do dalších míst České republiky.

100 restaurací, 100 různých kulinářských zážitků

„Návštěvníkům budeme servírovat čerstvé slávky přímo z Nizozemska, odkud pochází nejlepší mušle na světě. Nejenže přivezeme slávky větší, než je obvyklé pro český trh, ale poměr lastury a masa je i tuto sezonu velmi vysoký,“ říká Pierre-Manuel Boels. „Dále zapojíme i retailové obchody s novou řadou ‚ready to eat‘ produktů, abychom opravdu nabídli všechny možnosti jak mušle ochutnat,“ doplňuje organizátor. A je to tak. Nachystáno bude 100 podniků od těch luxusních, přes ‚value for money‘ až po bistra, zkrátka něco pro každého jak z hlediska chutě, tak i ceny. Vzhledem k velkému počtu restaurací, bude možné ochutnat slávky na nespočet různých způsobů – skutečný kulinářský zážitek, od tradičního mussels a la creme až po asijské recepty.

Nabídka těch nejčerstvějších mušlí od restaurací přes retail rovnou k vám domů, kde si je i vy můžete udělat za pouhých 10 minut.

Od výlovu v nizozemském Yerseke do Prahy to trvá jen 18 hodin a mušle jsou v tu chvíli stále živé. Takže čerstvost je zaručena, jako kdybyste si je objednali u moře.

„Nově přinášíme řadu ‚ready to eat‘ mussels ve 4. různých příchutích, které budou během festivalu Prague Mussel Week na prodej ve vybraných obchodních řetězcích. Stačí je dát na pár minut do mikrovlnky a máte skvělý, zdravý a nutričně nabitý oběd nebo večeři, bez jakékoliv námahy,“ slibuje Pierre-Manuel Boels. Tyto mušle nedávno vyhrály první cenu za nejlepší produkt na Globální seafood exhibici v Barceloně. Kromě těchto slávek si ale stále budete moct zakoupit čerstvé mušle a zkusit si je uvařit sami podle normálních a video receptů na stránkách akce. Jednoduché, rychlé a ještě za speciální festivalovou cenu.

Mušle, superpotraviny, které chutnají

Mušle jsou mimořádně zdravé, s vysokými nutričními hodnotami, chutné, jednoduché na přípravu a cenově přívětivé, takže už ani v naší zemi bez moře nejsou nedostupným exotickým zbožím. Jelikož jsou extrémně zdravé a pocházejí z obnovitelných zdrojů, řadí se mezi takzvané superpotraviny. Jsou plné bílkovin, železa a vitamínů. I jedna malá slávka obsahuje velké množství omega-3 mastných kyselin, vitamíny A a B12, selen, jód a zinek. Tyto látky pomáhají zlepšit funkci mozku, regulují hormony štítné žlázy a posilují imunitní systém. Přispívají rovněž ke zdraví očí a zářivé pokožce.

Už v roce 2021 se během festivalu snědlo 23 tun během tohoto jediného týdne, což je přes úžasných 57 tisíc porcí! Tento rok organizátoři plánují překonat tento rekord a přivézt 28 tun, což je 70 000 porcí! Počet restaurací se také zvyšuje, z 62 na 100 – jaká skvělá příležitost, jak objevit nové restaurace.

Sledujte stránky a sociální sítě festivalu a zjistěte jaké restaurace budou přibývat. Na stránkách také naleznete voucher 1+1 porce zdarma, který si na stránkách praguemusselweek.cz můžete stáhnout zcela zdarma.

Zažijte s námi pravé moře chutí na jazyku! Více informací o festivalu naleznete na praguemusselweek.cz .

