Koloběžka – společnice pro každou ženu

S mírnou nadsázkou by se totiž dalo říct, že koloběžka je nejlepší přítel každé ženy. Ušetří vám čas, pomůže doladit vytouženou postavu, dokáže propojit celou rodinu, je prospěšná pro vaše zdraví. Podívejme se na to zblízka.

Formování postavy

Pořídit si koloběžku je skoro jako získat fitness centrum na dvou kolech. Při jízdě na ní totiž zapojíte celé tělo, i ty partie, které ženy často trápí a stále dokola kvůli nim opakují podobné cviky, což jednoho omrzí. To se na koloběžce nestane, každou projížďku můžete zvolit jinou trasu a zábavnou formou procvičit každý sval v těle. Na první pohled by se mohlo zdát, že se při koloběhu zapojují jen dolní partie, ale není to tak. Ano, vaše nohy a zadeček dostanou pořádně zabrat – za 1 kilometr uděláte přibližně 200 dřepů, a to už se projeví. Ale kromě nich posílíte i ruce, břicho, záda a v neposlední řadě vám zanožování pomůže i při tvarování boků. Napadá vás nějaký jiný sport, který tohle dokáže? Jízda na koloběžce je skvělá pro všechny sportovní nadšenkyně, které preferují pohyb na vzduchu.

Doženete své ratolesti

Jakmile děti dorostou do věku, kdy zvládnou jízdu na nějakém dopravním prostředku, většina rodičů jim je pořídí. Nejen, že je to pro ně zábava, ale také to pomůže při zdolávání delších vzdáleností. Jenže, dovednosti dětí se zlepšují a s tím i jejich vybavení a zvyšuje se jejich rychlost. Ne každé dítko je klidné a spořádaně po pár metrech čeká, aby se nevzdálilo příliš daleko a nemusel o něho mít jeho doprovod obavy. Potom jsme svědky toho, jak maminky běhají za dětmi, snaží se jim stačit, nedej bože chytit, aby nevjely do silnice. Je vám podobný výjev povědomý z vlastní zkušenosti? Ušetřete si nervy i hlasivky, pořiďte si koloběžku a budete své děti bez problému stíhat. Z koloběžky je navíc v případě potřeby snadno obsloužíte. Bez žádného složitého slézání, nebo manévrování.

Posílení pánevního dna

Svaly pánevního dna často nejsou mezi prvními, na které při touze o posílení těla myslíme, ale mají pro nás obrovský význam, který pocítíme až, když neslouží, jak by měly. Mnoho žen jejich nedostatečná funkčnost trápí a to při každodenním životě. Ochablé svaly pánevního dna jsou nejčastější příčinou inkontinence, mohou mít vliv na potíže s menstruací, otěhotněním či na vznik sexuálních poruch. Svaly pánevního dna vytvářejí oporu pro orgány břišní dutiny, jsou součástí stabilizace trupu a souvisí i s dýcháním. Poruchy jejich funkce může způsobit více faktorů – dlouhé sezení, málo pohybu, přibývající věk a také porod. Stejně jako ostatní svaly těla je i svalstvo pánevního dna potřeba pravidelně posilovat. Existuje mnoho obecných cviků, např. tzv. Kegelovy cviky, které můžete provádět v podstatě kdekoliv. Nebo vezměte koloběžku a vyrazte se provětrat ven. Koloběh totiž jako jedna z mála běžných pohybových aktivit dokáže velmi efektivně posílit i pánevní dno. Udělejte si cvičení zábavnější a spojte příjemné s užitečným. Teď už jen vybrat správnou koloběžku. Vyzkoušejte třeba univerzální KOSTKA TOUR MAX – nadchnou vás nejen její jízdní vlastnosti, ale i výběr z mnoha barev.

Celkový zdravotní přínos

Největší předností koloběžky je, že na ní nesedíte. Vzhledem k dnešnímu způsobu života, kdy pohybové aktivity máme nedostatek a většinu času prosedíme v práci či v autě, je koloběžka úžasný kompenzační prostředek. A co víc – stojí se při ní na jedné noze, kdy aktivujete i hluboké vrstvy svalů, které jsou velice důležité pro správný aktivní stoj. Tudíž je velice důležité nohy při jízdě střídat. Díky tomu dochází k propojení pravé a levé hemisféry, k nastartování pravolevé rovnováhy v těle. Mgr. Lenka Fasnerová z Centra pohybu Olomouc ze svých zkušeností doplňuje: „Co asi trápí naši populaci nejčastěji, je bolest zad. Bohužel se ve své praxi potkávám s tím, že i malé děti přichází do mého Centra s tím, že je bolí záda. Jak je to možné? Odpověď je jednoduchá – mají málo přirozeného pohybu! Původ bolesti zad pochází většinou z nějaké nerovnováhy v našem těle. Koloběžka je neuvěřitelné komplexní pohybová aktivita. Ano, zapojujeme všechny velké svalové skupiny, jako jsou svaly zádové, svaly břišní, svaly paží, svaly na dolních končetinách a díky tomu, že se jedná o pohyb, kdy v jednu chvíli stojíme na jedné noze, zapojujeme i hluboké svaly, které jsou tak důležité pro stabilitu naší páteře. Zjednodušeně řečeno, při jízdě na koloběžce přirozeně posilujeme všechny důležité svalové skupiny.“

Spojte celou rodinu

Jízdu na koloběžce zvládne každý, od malého dítěte po aktivního seniora. Je to tedy skvělý nástroj, jak zábavným způsobem sblížit celou rodinu. Vyberte správnou trasu, která bude náročností vyhovovat i tomu nejslabšímu členu rodiny, a udělejte si společný výlet. Nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí sportovní obuv a oblečení, na hlavu cyklistická helma. Do batůžku připravte malou svačinu, dostatek tekutin a vyrazte. Koloběžka vás podrží v podstatě v jakémkoliv terénu a při vhodné volbě cesty si každý najde to svoje. Dětem výlet zpestří zastávka na dětském hřišti či stánek se zmrzlinou, babičce návštěva zámku a vy budete mít skvělý pocit ze společné rodinné aktivity. S plánováním vám může pomoci přehled koloběžkových tras na stránkách www.pruvodce-kolobehem.cz. Najdete zde trasy v každém okrese, je u nich uvedena náročnost, zajímavosti i možnosti občerstvení.