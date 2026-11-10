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Nepostradatelná vláknina. Kolik jí sníst a v čem je jí nejvíce?

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  4:30
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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Denně bychom této důležité živiny měli zkonzumovat asi 20 až 35 gramů, většina z nás se ale nedostane ani na polovinu doporučeného množství. Co s tím a v čem ji doplnit?

Vláknina je pro lidské tělo velice důležitá. Většina z nás si ji spojuje zpravidla s hubnutím, ona toho ale umí mnohem víc – podporuje zdravé zažívání, reguluje trávení a správný metabolismus tuků, oceníte ji ale i při zvýšené hladině cholesterolu.

Existuje spousta dobrých důvodů, proč by vám v jídelníčku neměla chybět, jenomže jak ji do něj zařadit, aby vás to neobtěžovalo, chutnalo vám to a bylo to zdravé?

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Rozpustná a nerozpustná

Není vláknina jako vláknina. Obecně rozeznáváme dva druhy – rozpustnou a nerozpustnou. Ta první významně pomáhá při redukčních dietách, v trávicím traktu na sebe totiž váže vodu a bobtná, čímž zpomaluje trávení, prodlužuje pocit sytosti a snižuje chuť k jídlu.

Najdete ji v ovesných vločkách, luštěninách, v ovoci (především v jablkách, hruškách a citrusech) a zelenině (například v bramborách, batátech či brokolici).

S nerozpustnou vlákninou je to jiné, jak její název napovídá, v trávicím traktu se nerozpouští, prochází jím v nezměněné podobě, a působí tak jako jemný „kartáč“, který čistí střeva a odstraňuje z nich usazeniny. A kde ji hledat?

V celozrnných obilovinách, otrubách, luštěninách, košťálové zelenině nebo ovoci se slupkou (jablka, hrušky), v ořeších a semínkách. Oba druhy vlákniny se vzájemně doplňují a oba jsou důležité pro správnou funkci zažívacího systému.

Praktické řešení

Náš tip:

Jestliže vám nevyhovuje psyllium ve formě prášku, sáhněte po kapslích. Je to rychlé a jednoduché – ušetříte čas strávený přípravou a svou dávku vlákniny si můžete dát prakticky kdekoliv.

Jestli si chcete celou tu „vlákninovou vědu“ usnadnit a dodat organismu jednoduše oba druhy v dostatečném množství, pak vsaďte na psyllium neboli jitrocel indický, který je jedinečným zdrojem rozpustné i nerozpustné vlákniny.

V indické ájurvédě se užívá už více než dva tisíce let a jeho blahodárné účinky znali i starověcí Římané.

Jak ho užívat? Snadno, stačí ho rozmíchat ve vodě či jiné tekutině a vypít, stejně tak ho ale můžete přidat i do jogurtu, ovesné kaše nebo ranního müsli. Snídaně vás tak mnohem lépe zasytí. Kromě toho lze s psylliem experimentovat také při vaření – klidně ho zakomponujte do mletého masa, těsta na palačinky nebo nejrůznější placky. Na chuti jídla to nepoznáte, zato bude zdravější a sytější.

Psyllium je přirozeně bezlepkové, stoprocentně přírodní a bez cukrů, prospěšné je tedy i pro diabetiky, neboť zpomaluje vstřebávání sacharidů, ocení ho ale také těhotné ženy, které trápí zácpa.

Jak začít s psylliem?

Doporučená denní dávka odpovídá zhruba jedné až dvěma lžičkám prášku, do jídelníčku ho ale začleňujte pozvolna, pro začátek stačí třeba lžička, množství můžete postupně navyšovat.

Psyllium rozmíchejte ve 250 ml tekutiny, vypijte a zapijte další sklenicí vody (čaje, ovocné šťávy a podobně). Aby vláknina mohla ve střevech plnit svou funkci, potřebuje tekutinu, proto dbejte na dostatečný pitný režim.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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