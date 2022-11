MUDr. Jana Bastien Šimurdová, známá spíše jako Doktorka Janka,(instagram @doktorkajanka) opřela značku B.Estēe o vlastní vědecký výzkum, ve kterém se soustředila především na regenerační schopnosti těla a proces stárnutí buněk. Díky výzkumu došla až k perfektnímu složení kolagenového nápoje s revolučními účinky v té nejvyšší kvalitě. Do jedné dávky kolagenového nápoje dokázala spojit všechny tři typy prémiového mořského kolagenu, dávku vitaminu C a vzácnou kyselinu hyaluronovou. Díky tomu denně bude denně podpořena Vaše imunitu, hydratace pleti a zároveň prodloužíte efekt liftingu, botoxu a dalších zákroků estetické medicíny. Právě těm se doktorka Janka věnuje na estetické klinice B.Estēe Clinic v Ostravě, kde k docílení omlazení používají ty nejmodernější techniky.

V čem spočívá kouzlo kolagenu?

Kolagen je bílkovina, která je výjimečná v tom, že na sebe umí vázat další bílkoviny, a tím tvoří tzv. kolagenový svazek. Jeho účinnost se odvíjí od toho, jak rychle ke vzniku tohoto svazku dojde. V B.Estēe kolagen používáme především v anti-agingu. Snažíme se tedy klientům pomoct v celkovém omlazení a navrácení vitality těla. Naším cílem je co nejjednodušší cestou docílit toho, že se klient bude cítit mladší a krásnější. Zároveň efekt kolagenu uvidí i na nehtech a vlasech, které budou pevnější a krásnější.

Jaké další látky obsahuje kolagen B.Estēe?

Náš produkt je výjimečný v tom, že obsahuje nejefektivnější množství prémiového mořského kolagenu typu I, II a III, který pochází výhradně z volně žijících lososovitých ryb. Působí na pleť, vlasy a nehty a zároveň posiluje i chrupavky a cévy.

Pro docílení nejlepšího efektu jsou zásadní i ostatní látky obsažené v produktu. Klíčovou roli zde hraje vitamin C, bez kterého se kolagen v těle vůbec nedokáže vytvořit. Proto jsme jej ve vysokém množství zařadili právě do našeho produktu, což nám přišlo jako nejlogičtější řešení. Místo toho, abyste ráno zobali několik různých pilulek, stačí si dopřát náš kolagen a všechny tělu prospěšné látky získáte v jednom malém sáčku.

Dále nesmíme opomenout ani kyselinu hyaluronovou, která je nedílnou součástí kolagenu B.Estēe. Každý člověk se přirozeně dostává do deficitu kyseliny hyaluronové přibližně od třiceti let. Proto v našem kolagenu není obsažena její doporučená denní dávka, ale její stimulační dávka. Díky vědeckému podtextu, který vznik našeho kolagenu provázel, náš produkt funguje nejlépe ze všech. Kyselina hyaluronová na kůži vytváří jakousi síť, v níž se kolagen zachycuje, tím pádem dochází k viditelnému efektu téměř okamžitě. Na naší klinice běžně kolagen používáme k prodloužení efektu po anti- aging zákrocích.

Jaké druhy kolagenu nabízíte?

Kolageny B.Estēe se liší pouze v příchutích. Momentálně máme jahodu, pomeranč a pro ty, kteří chtějí trochu více experimentovat, nabízíme příchuť mango-marakuja. Složením jsou všechny stejné. V blízké době ale chystáme novinku v příchuti limetka-citrón, obohacenou o zinek a biotin, které se více zaměřují na podporu růstu vlasů a nehtů. Zinek navíc prodlužuje výdrž botulotoxinu, takže je ideálním doplňkem stravy pro všechny, kdo na botoxové výplně pravidelně chodí.

Jak kolagen správně používat?

Nepřekombinovávat látky, které se ve výsledku navzájem vyruší. Moje rada pro všechny, kteří o jakémkoliv doplňku stravy přemýšlí je taková, aby mysleli na to, čeho s konkrétním produktem chtějí dosáhnout. Nejdříve si trochu načíst a nastudovat složení. Myslím si, že každý kolagen na trhu by měl být podepřen vědeckým výzkumem a složením. Bohužel se poměrně často setkávám s tím, že výrobek je pouze marketingovým tahem, jehož složení opravdu není ideální. Nesprávné složení může vést k hypervitaminóze, nebo třeba k rozpadu botulotoxinu, který způsobuje vitamin B.

Jaké jsou na Vaši kolagenovou řadu ohlasy? Setkala jste se i se špatnými recenzemi?

Musím říct, že zatím jsou všechny recenze kladné. Ještě jsem se nesetkala s názorem, že by kolagen B.Estēe nefungoval. Důvodem je určitě fakt, že od samého začátku vývoje jsme do celého procesu šli s tím, že opravdu chceme lidem pomoct, bez ohledu na náklady či komerci. Jeden z hlavních impulsů pro můj výzkum byl tenkrát fakt, že jsem sama po třicítce začala pociťovat změny na svém těle a chtěla jsem s procesem stárnutí něco udělat. Proto jsem chtěla vyvinout opravdu to nejlepší složení kolagenu na trhu, což se, myslím, povedlo. Skvělé ohlasy na kolagen dostáváme i z kliniky. Je opravdu důležité zmínit, že v případě estetické medicíny a zákroků nestačí pouze přijít jednou za čas na půlhodinové ošetření a čekat zázraky. Je potřeba se o sebe starat i doma. Klíčové je užívat takové doplňky stravy, které budou celý den stimulovat tělo k tomu, aby fungovalo jako zamlada a podpořit tak výsledky estetických zákroků.

Jaký je ideální věk kdy začít používat kolagen?

Ideální je s užíváním kolagenu začít přibližně ve třiceti letech. Dá se tak totiž předejít spoustě estetických problémům, které řeší zejména starší klienti. Nemůžu ale říci, že by užívání kolagenu mělo smysl pouze od této věkové hranice. Mám několik klientů, kteří kolagen začali užívat i v mladším věku - jedná se převážně o ty, kteří bojují s problematickou pletí po akné v podobě jizviček, nebo mladé maminky. V těchto případech doporučuji s kolagenem začít co nejdříve. Zjizvená kůže bývá tvrdší a ne všechny aplikované přípravky se dostanou skrz, tím pádem hůř přijímá živiny. Proto je kolagen, který působí zevnitř, skvělým pomocníkem. Dochází díky němu k vnitřní hydrataci a restrukturalizaci pleti, která se díky tomu bude léčit rychleji a lépe. U žen po těhotenství přirozeně dochází k deficitu živin a stavebních materiálů v těle, protože je všechny dala miminku. Začnou se projevovat známky stárnutí a tělo si žádá mnohem větší péči, než kdy dřív. V takových případech doporučuji půlroční kolagenovou kúru, která dokáže známky stárnutí redukovat a někdy i úplně odstranit.

S užíváním kolagenu se samozřejmě dá začít i v pozdějším věku. Často se nám na klinice stává, že přijde klient/ka, který/á se ve vyšším věku rozhodne řešit nějaký estetický problém. V takových případech, ještě před jakýmkoliv zákrokem, nejdříve volím měsíční kolagenovou kúru. A to zejména kvůli tomu, aby byl výsledek zákroku krásně viditelný a vydržel co nejdéle.

Co můžeme udělat proto, abychom alespoň trochu zpomalili přirozené stárnutí?

Kromě vnitřní péče v podobě správných doplňků stravy je velmi důležitá i péče vnější. To znamená, že byste se měli pleti opravdu pečlivě věnovat každý den. Rozhodně je důležité se každý večer důsledně odlíčit a odstranit všechen makeup. Dopřejte si pravidelný peeling, který odstraní odumřelou vrstvičku kůže. Tím docílíte toho, že pleť může lépe přijímat aplikované séra a krémy. Na pleti se ale výrazně podepisují i vnější faktory, jako je stres, nedostatečný pitný režim a celkový životní styl. Silně tedy doporučuji dbát na pitný režim, jíst kvalitní potraviny, pravidelně docházet na kosmetické ošetření a věnovat sobě a péči o pleť každý den alespoň chvilku času.

Kolagen B.Estēe byl vyhlášen jako nejlepší ve své kategorii v Česku i na Slovensku. Co pro Vás úspěchy Vašeho produktu znamenají?

Pro mne je to pomyslný milník, kterého jsem chtěla dosáhnout. A to především kvůli tomu, že kolagenový trh je opravdu přesycený, nabídka je obrovská a je opravdu těžké přesvědčit klienty o tom, že by měli používat zrovna náš kolagen. Právě toto ocenění je důkazem toho, že na základě vědeckých testů je kolagen B.Estēe, ve srovnání s jinými kolageny, opravdovou jedničkou na trhu. Díky tomu je pro nás teď jednodušší oslovovat zákazníky a salóny, které ho svým klientům dále nabízejí. To byl ostatně také náš hlavní cíl - mít reálné výsledky, vidět účinky a nabízet kvalitní produkt, za který se mohu zaručit.

Jaké jsou nejčastější požadavky klientů na klinice B.Estēe?

Nejžádanější je v poslední době rozhodně estetická úprava rtů. Zde je klientela opravdu velmi široká i co se týče věku. Dalším velmi častým požadavkem je určitě anti-aging. U nás na klinice využíváme moderní technologie skrytých liftingů. To v praxi znamená, že na Vás nikdo nepozná, že máte nějaké výplně. Co se týče mužů, ti nejčastěji chodí na transplantace vlasů, či trvalé odstranění ochlupení.

Jaká je budoucí vize pro B.Estēe?

Momentálně pracujeme na vývoji nové kosmetické řady. Konkrétně se bude jednat o kosmeceutiku, tedy produkty s obsahem účinných látek. Výroba je opět založena na vědeckém výzkumu proto, aby jednotlivé látky dohromady dávaly smysl a vzájemně se podporovaly ve svých účincích. Zaměřujeme se na to, aby kosmetická řada doplňovala péči, kterou u nás klienti dostávají. Ať už se jedná o zákroky na klinice B.Estēe, a nebo užívání našeho kolagenu, chceme docílit toho, aby klienti měli jasno v tom, po kterých produktech sáhnout v následné péči o svou pleť. Na klinice bychom rádi rozšířili své služby o invazivní zákroky a pokryli tak celý obor plastické chirurgie.

Více na www.bestee.cz a https://besteeclinic.cz