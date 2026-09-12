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Knížecí cesta: místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno

Komerční sdělení   14:00

Místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno. | foto: Archiv: Aparthotel Knížecí cesta

Komerční sdělení

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Podzim na Šumavě má zvláštní atmosféru. Lesy se zbarvují do teplých odstínů, vzduch je čistý a hladina lipenské nádrže působí jako tiché zrcadlo, v němž se odráží podzimní obloha.

Právě v tomto období je ideální čas vyrazit na místo, kde se člověk opravdu zastaví. Aparthotel & Wellness Knížecí cesta v Bližší Lhotě nabízí podzimní retreat, který spojuje klid, přírodu a prémiový odpočinek.

Historie, příroda a komfort na jednom místě

Knížecí cesta se nachází v Bližší Lhotě, jen pár kroků od Lipna a na dosah Národního parku Šumava. Díky tomu je ideálním výchozím bodem pro podzimní výlety, procházky i sportovní aktivity. Resort vznikl citlivou rekonstrukcí původní Schwarzenberské lesní správy, což mu dodává jedinečnou atmosféru.

Místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno.
Místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno.

Hosté se ubytují v plně vybavených apartmánech, které kombinují historický nábytek s moderními prvky. Výsledkem je stylové, útulné a pohodlné prostředí, kde se člověk okamžitě cítí jako doma.

Podzimní wellness retreat teplo, ticho a výhledy na Lipno

Součástí Knížecí cesty je privátní wellness, které patří k nejlépe hodnoceným v regionu. Podzim mu dodává ještě silnější atmosféru – kontrast teplé sauny a chladného šumavského vzduchu je přesně to, co člověk po hektickém létě potřebuje.

Místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno.
Místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno.

Wellness nabízí:

  • finskou, infra i parní saunu s výhledem na Lipno,
  • relaxační zóny orientované přímo k lipenské hladině,
  • privátní vířivky s panoramatickým výhledem,
  • masáže a rituály pro dospělé i děti,
  • intimní prostředí pouze pro ubytované hosty.

Je to místo, kde se zpomalí čas. Kde se člověk nadechne. Kde se ticho stává největším luxusem.

Lipno, Šumava a okolní obce na dosah

Bližší Lhota leží v jedné z nejklidnějších částí Lipenska, odkud se dá snadno vyrazit na podzimní výlety. Hosté mají v bezprostředním okolí několik malebných šumavských obcí – Horní Planou, Přední Výtoň nebo Frymburk – které lákají na kavárny, vyhlídky, nenáročné procházky i podzimní atmosféru u vody.

Milovníci pohybu ocení cyklistické trasy vedoucí okolo Schwarzenberského kanálu, jedné z nejkrásnějších technických památek Šumavy. Stezky jsou klidné, obklopené lesy a ideální pro podzimní výlety bez davů.

A pokud hosté zatouží po kulturním zážitku, stačí nasednout do auta. Český Krumlov je vzdálený jen 30 minut, takže se nabízí jako perfektní půldenní výlet – a podzimní atmosféra jeho historického centra je sama o sobě zážitkem, který můžete doplnit skvělým jídlem v restauraci DEPO nedaleko zámeckého areálu.

Místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno.
Místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno.

Speciální balíček Knížecí podzim na Lipně

Resort aktuálně nabízí limitovaný balíček Knížecí podzim na Lipně, který kombinuje zvýhodněné ubytování, wellness a podzimní atmosféru Šumavy.

Balíček zahrnuje:

  • ubytování v prémiových apartmánech se snídaní,
  • vstup do privátního wellness,
  • masáže dle vlastního výběru,
  • stylový welcome drink a lahev vína jako dárek
  • doporučené trasy a tipy na výlety,

Podzimní termíny se rychle plní – právě teď je ideální čas rezervovat si pobyt.

Proč právě Knížecí cesta?

Protože podzim je období, kdy hledáme klid. A Knížecí cesta je jedno z mála míst, které ho nabízí v té nejčistší podobě. Příroda, ticho, wellness, výhledy na Lipno a atmosféra, která se nedá napodobit.

Je to místo, kde se člověk znovu nadechne. Místo, kde se vrací energie. Místo, které stojí za to zažít právě na podzim.

Místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno.

Více informací a rezervace

Aktuální nabídku najdete na www.knizecicesta.cz. Pokud hledáte podzimní retreat, který vás skutečně nabije, Knížecí cesta je ideální volba.

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Knížecí cesta: místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno

Komerční sdělení
Místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno.

Podzim na Šumavě má zvláštní atmosféru. Lesy se zbarvují do teplých odstínů, vzduch je čistý a hladina lipenské nádrže působí jako tiché zrcadlo, v němž se odráží podzimní obloha.

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