Produkční tým, který stojí za úspěšnou sérii The Crown opět spojil své síly. Tentokrát při adaptaci bestselleru Behind her eyes od Sarah Pinborough, který pod názvem Ví o tobě! u nás vydalo nakladatelství Metafora. Pokud máte v oblibě extra vzrušující thrillery, pak si Ví o tobě! naprosto zamilujete.