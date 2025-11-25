Klientům jsme nablízku již 30 let

Pojišťovna vznikla v roce 1995 a dlouhou cestu k silné tržní pozici provázely klíčové milníky. „Prvním větším zlomem byla demonopolizace povinného ručení v roce 2000,“ uvádí předseda představenstva ČPP Pavel Wiesner. „Dalším silným momentem byl vstup do skupiny VIG v roce 2005.“ Wiesner zdůrazňuje, že za úspěchy ČPP stojí především lidé: „Naše pojišťovna stála a stále stojí na lidech. Vzájemný respekt a vstřícnost oceňují i naši klienti.“
Kromě lidského přístupu potvrzují stabilitu ČPP i pravidelná ocenění, například v makléřské anketě Pojišťovna roku, Visa Nejlepší pojišťovna nebo ve Zlaté koruně. Za 30 let ČPP vyplatila klientům téměř 96 miliard korun. „Naše postavení s tržním podílem 8,6 % je stabilní, což svědčí o důvěře a spokojenosti našich klientů,“ říká Wiesner. „Neustále naše služby vylepšujeme, inovujeme klientskou zkušenost a investujeme i do umělé inteligence.“
Pojišťovna, tradičně silná v autopojištění a pojištění podnikatelů, dnes prezentuje své služby jako spolehlivou oporu pro klienty v náročných situacích. „Klienti žijí s pojišťovnou a pojišťovna žije se svými klienty,“ uzavírá Wiesner.
Od roku 2009 je neodmyslitelnou součástí komunikace ČPP dvojice populárních postaviček Pat a Mat, které si získaly širokou oblibu a podtrhují přátelský charakter značky.