Klientům jsme nablízku již 30 let

Komerční sdělení   14:00
Česká podnikatelská pojišťovna slaví 30 let na trhu a za tuto dobu se stala třetím největším poskytovatelem povinného ručení a jednou z pěti největších pojišťoven v ČR. Její služby dnes využívá více než 1,3 milionu klientů.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Pavel Wiesner, předseda představenstva ČPP | foto: Archiv ČPP

Pojišťovna vznikla v roce 1995 a dlouhou cestu k silné tržní pozici provázely klíčové milníky. „Prvním větším zlomem byla demonopolizace povinného ručení v roce 2000,“ uvádí předseda představenstva ČPP Pavel Wiesner. „Dalším silným momentem byl vstup do skupiny VIG v roce 2005.“ Wiesner zdůrazňuje, že za úspěchy ČPP stojí především lidé: „Naše pojišťovna stála a stále stojí na lidech. Vzájemný respekt a vstřícnost oceňují i naši klienti.“

Kromě lidského přístupu potvrzují stabilitu ČPP i pravidelná ocenění, například v makléřské anketě Pojišťovna roku, Visa Nejlepší pojišťovna nebo ve Zlaté koruně. Za 30 let ČPP vyplatila klientům téměř 96 miliard korun. „Naše postavení s tržním podílem 8,6 % je stabilní, což svědčí o důvěře a spokojenosti našich klientů,“ říká Wiesner. „Neustále naše služby vylepšujeme, inovujeme klientskou zkušenost a investujeme i do umělé inteligence.“

Pojišťovna, tradičně silná v autopojištění a pojištění podnikatelů, dnes prezentuje své služby jako spolehlivou oporu pro klienty v náročných situacích. „Klienti žijí s pojišťovnou a pojišťovna žije se svými klienty,“ uzavírá Wiesner.

Od roku 2009 je neodmyslitelnou součástí komunikace ČPP dvojice populárních postaviček Pat a Mat, které si získaly širokou oblibu a podtrhují přátelský charakter značky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...

Australští hasiči jsou opět tu. Nechybí odhalená hruď a zvířátka

Sexy hasiči jsou opět tady v celé své krásce a nechybí roztomilá zvířátka všeho...

Jako již tradičně australští hasiči odhalili nový kalendář, který vznikl za účelem získat co nejvíce peněz pro charitativní účely. Opět nechybí odhalená svalnatá těla, roztomilá zvířata a úsměvy...

Příběh Věry: Letos budu na Vánoce poprvé sama, jsem z toho špatná

Ilustrační snímek

Vždycky jsem měla hrozně ráda svátky, Vánoce pak ze všech nejvíc. Miluji všechny ty rituály s tím spojené – vůně, dekorace, pečení cukroví, pohádky v televizi… Dokud ještě žil manžel a děti byly...

Horoskop pro každé znamení na 48. týden roku 2025

Ilustrační fotografie

Co nám hvězdy slibují do prvních dní nadcházejícího adventu? Býci, váš jasný plán, že advent letos prožijete lépe než loni, bude chtít nějaké oběti. Naučte se zastavit a dopřejte si klid. Štíři, vy...

Zuzana zhubla 62 kilogramů. Pomohla jí operace i změna životního stylu

Zhubnout je jedna věc, ale váhu si pak udržet, to už je něco jiného. Zuzana...

Zuzaně nebylo ještě ani čtyřicet a už trpěla morbidní obezitou. S pomocí chirurgického zákroku a trvalé změny životního stylu se jí podařilo zhubnout šedesát dva kilogramů.

Klientům jsme nablízku již 30 let

Komerční sdělení
Pavel Wiesner, předseda představenstva ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna slaví 30 let na trhu a za tuto dobu se stala třetím největším poskytovatelem povinného ručení a jednou z pěti největších pojišťoven v ČR. Její služby dnes využívá více...

25. listopadu 2025

Zlatožlutý podzim. Tyto odstíny vám rozzáří ponuré podzimní dny

Bunda s kapucí, cena 1049 Kč

Žlutá k podzimu patří. Ztratila svou letní a divokost a přetavila se do hřejivých odstínů zlatožluté, žlutooranžové, okrové, dýňové až žlutorezavé. Hledejte inspiraci v přírodě. A seberte odvahu...

25. listopadu 2025

Zadejte se, prosím. Český fenomén tanečních kurzů je ve světě raritou

Jaroslav se silně vzrušil už při tanci. Věděl, že Libuše bude jeho oběť

Schválně, zkuste si tipnout, co mají v naší zemi společného generace Baby boomers, X, Y, Z nebo Alfa, ale taky ty, které přišly na svět ještě mnohem dřív. No přece vášeň k tanci!

25. listopadu 2025

Žloutkové obdélníčky s ořechy

Žloutkové obdélníčky s ořechy
Recept

Střední

60 min

Upečte si žloutkové obdélníčky s ořechy, které vás okouzlí svou jemností.

Užijte si nákupní týden jako hvězdy

Komerční sdělení
Užijte si nákupní týden jako hvězdy: Black Friday průvodce krásou, stylem a...

Black Friday už dávno nepředstavuje jen rychlé nákupy a lovení slev. Stal se obdobím, kdy si můžeme dopřát něco výjimečného – od třpytivých doplňků přes chytré beauty technologie až po chvíle, které...

24. listopadu 2025

Módní a kosmetické trable: nepovedené detaily kazí dojem

ČERNÉ S MALÝM PODPATKEM, www.deichmann.com, 1299 Kč

Ať už jde o nepadnoucí hadříky nebo různé potíže se zkrášlovacími přípravky, věřte, že nic není ztraceno, na každý problém se najde řešení!

24. listopadu 2025

Příběh Věry: Letos budu na Vánoce poprvé sama, jsem z toho špatná

Ilustrační snímek

Vždycky jsem měla hrozně ráda svátky, Vánoce pak ze všech nejvíc. Miluji všechny ty rituály s tím spojené – vůně, dekorace, pečení cukroví, pohádky v televizi… Dokud ještě žil manžel a děti byly...

24. listopadu 2025

Smažené sýrové kuličky se šunkou

Smažené sýrové kuličky se šunkou
Recept

Střední

45 min

S touto večeří sklidíte doma velký úspěch.

Na podzim se hubne snáz. U diet ale zapomeňte na extrémy

ilustrační snímek

Mluvíme o něm celý rok. Plánujeme shodit přebytečné kilogramy a stále dokola se ptáme, kde je nejlepší začít. Podle odborníků je podzim nejvhodnějším obdobím. Proč?

23. listopadu 2025

Australští hasiči jsou opět tu. Nechybí odhalená hruď a zvířátka

Sexy hasiči jsou opět tady v celé své krásce a nechybí roztomilá zvířátka všeho...

Jako již tradičně australští hasiči odhalili nový kalendář, který vznikl za účelem získat co nejvíce peněz pro charitativní účely. Opět nechybí odhalená svalnatá těla, roztomilá zvířata a úsměvy...

23. listopadu 2025

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Tartaletky s tvarohem

Tartaletky s tvarohem
Recept

Střední

60 min

Luxusní tartaletky, které se vám rozplynou na jazyku.

Prémiová dárková balení: Když chcete obdarovat s vkusem a stylem

Komerční sdělení
Když chcete obdarovat s vkusem a stylem.

Když hledáte dárek, který dokáže vyjádřit úctu, vděčnost i lásku k blízkým, není nic lepšího než pečlivě vybraný prémiový alkoholický nápoj v reprezentativním balení.

22. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.