Když ze třídy vznikne parta: dobré vztahy mezi spolužáky důležité

Když ve třídě panuje přátelská atmosféra a děti se k sobě chovají s respektem, rozvíjí se jejich sebevědomí, empatie i ochota pomáhat druhým. Podpora pozitivních vazeb mezi spolužáky je klíčem k tomu, aby se děti ve škole cítily bezpečně a spokojeně. Silné vztahy v kolektivu pomáhají předcházet konfliktům, snižují stres a přispívají k lepšímu soustředění i motivaci k učení. Když děti vnímají, že do třídy patří a mohou se spolehnout na své kamarády, rozvíjejí nejen sociální dovednosti, ale i pocit zodpovědnosti za sebe i ostatní. Takový kolektiv pak tvoří zdravé a inspirativní prostředí pro růst každého dítěte.
Správný učitel třídu stmeluje
Podporovat vazby ve třídě by měl především učitel. Mgr. Kateřině Helisové, učitelce 1. stupně základní školy, se osvědčily například pravidelné komunitní kruhy, během kterých děti sedí v kruhu na koberci a sdílejí drobnosti. „Například si vyprávějí, co je dnes potěšilo, co dělaly o víkendu nebo co nového se naučily. Tyto kruhy pomáhají budovat ve třídě komunitu,“ popisuje Kateřina Helisová. Podle ní je také důležité vytvářet ve třídě od začátku podporující prostředí pro různé typy dětí. „Některé se s přechodem do školy vypořádají bez problémů, jiné ale potřebují výrazně více času a podpory. Nemusí to ale vždy znamenat, že by byly méně psychicky odolné. Na vině může být i nedostatečná motivace a příprava v rodině, nebo naopak zvýšený tlak na výkon ze strany rodičů.“
Se vztahy ve třídě pomáhají i odborníci
Podporovat vztahy mezi spolužáky ale vyrážejí i dětští psychologové. Například online psychologická poradna Mojra letos přišla se vzdělávacím programem Mojráček do škol. Za dětmi 1. stupně základních škol jezdí zkušená dětská psycholožka s preventivním vzdělávacím programem, který dětem pomáhá porozumět emocím, vztahům i sobě samým.
„Školy si mohou zvolit téma, které chtějí řešit. Nabízíme buďto téma Třídní kolektiv, komunikace a vazby mezi spolužáky, nebo téma Šikana a prevence rizikového chování. Zájem je 50 : 50, je vidět, že obě témata ve školách rezonují. Zároveň máme skvělé ohlasy jak od dětí, tak od učitelů, metodiků prevence a ředitelů škol,“ uvádí Filip Adamus z online psychologické poradny Mojra. Program je podporován zdravotní pojišťovnou RBP a díky tomu je pro školy zdarma.
Podle statistik Mojry se české děti a jejich rodiče nejčastěji obracejí na psychology kvůli úzkostem a strachu, poruchám spánku nebo výbuchům vzteku. „V roce 2024 vzrostl počet psychologických konzultací s dětmi oproti roku 2023 o 38 %, navíc klesá průměrný věk těchto dětí. V roce 2023 to bylo 9,1 roku, v roce 2024 průměrně 7,8 roku,“ vysvětluje dětská psycholožka Mojry Mgr. Veronika Pavlisková, která program Mojráček do škol vede.
Psychickou pohodu dětí řeší i zdravotní pojišťovny
Problematikou duševního zdraví dětí se stále intenzivněji zabývají i zdravotní pojišťovny. V rámci svých preventivních a bonusových programů navyšují příspěvky na psychologickou pomoc u dětských i dospělých pojištěnců nebo podporují aktivity, které tomu napomáhají. „V letošním roce jsme zvýšili příspěvek na online psychologickou pomoc i klasickou terapeutickou pomoc u dětí od 7 let a dospělých pojištěnců na částku 5 000 Kč. Každý pojištěnec RBP tak může za rok absolvovat až 10 půlhodinových nebo 5 hodinových online konzultací s psychologem zdarma. Vedle toho aktivně podporujeme právě i projekt Mojráček do škol,“ uzavírá Ivo Čelechovský ze zdravotní pojišťovny RBP.
Autor: Zdravotní pojišťovna RBP