Když slavíte výjimečný rok, zasloužíte si výjimečné místo

První společné bydlení? Deset let spolu? Třicáté výročí svatby? Některé roky nejsou „jen další v řadě“, jsou to životní milníky. Momenty, kdy si uvědomíte, že příběh, který spolu píšete, stojí za to si připomenout jinak než rychlou večeří někde cestou domů.

Valentýn v Tančícím domě: Když slavíte výjimečný rok, zasloužíte si výjimečné místo. | foto: Archiv Tančící dům

A přesně pro takové chvíle existují místa, která mají vlastní příběh. Tančící dům letos slaví 30 let své existence – třicet let je součástí pražského panoramatu, třicet let provokuje, inspiruje a připomíná, že i architektura může být hravá, smyslná a plná pohybu. Silueta dvou tanečníků objímajících Vltavu je sama o sobě tichým symbolem vztahu: blízkost, rytmus, občasné vychýlení z rovnováhy – a přesto harmonie.

Pokud letos slavíte výjimečný rok společně, je těžké vymyslet lepší místo, kde svou společnou cestu „zpečetit“.

Večeře jako příběh ve dvou

Valentýnský večer v restauraci Ginger & Fred není jen o tom, že si dáte dobré jídlo. Je to scénář, který má úvod, gradaci i jemné finále. Šéfkuchař Ondřej Slanina sestavil pro rok 2026 menu, které pracuje s emocemi stejně jako s chutěmi – jednotlivé chody na sebe plynule navazují a vytvářejí příběh, který se čte spíš srdcem než rozumem.

Něžný začátek, rafinované předkrmy, výrazný hlavní chod, dezert jako třešnička na dortu… celý večer má rytmus, který připomíná tanec. Není to přehlídka „luxusu pro luxus“, ale promyšlený zážitek, který má páry zpomalit. Na chvíli vypnout svět kolem. Být tady a teď.

Romantika není o okázalých gestech. Je o pozornosti.

Valentýn v Tančícím domě: Když slavíte výjimečný rok, zasloužíte si výjimečné...

Valentýn, který nekončí dezertem

Málokdo ví, že v Tančícím domě se skrývá i butikový hotel s jedním z nejhezčích výhledů na Prahu a Vltavu. A právě to z něj dělá ideální místo, pokud chcete Valentýn pojmout jako víkendový rituál, nejen jako „jednu hezkou večeři“.

Probudit se s výhledem na probouzející se město, dát si snídani, která patří k nejlepším ve městě, a na chvíli zpomalit tempo… To jsou ty momenty, které z obyčejného svátku udělají vzpomínku. Hotel v Tančícím domě nabízí na e-shopu i pobytové balíčky – od romantických nocí s výhledem na Prahu až po víkendové úniky, které říkají „miluji tě“ bez nutnosti velkých slov.

Když místo vypráví váš příběh

Tančící dům je architektonický symbol pohybu, lehkosti a souhry dvou rozdílných tvarů. Přesně jako vztah. Možná proto tu Valentýn nepůsobí jako povinnost z kalendáře, ale jako přirozené pokračování vašeho vlastního příběhu.

Letos navíc slaví Tančící dům 30 let. A to dává valentýnskému večeru další rozměr: nejde jen o oslavu lásky, ale i o oslavu místa, které už tři dekády připomíná, že krása nemusí být statická – může se hýbat, měnit, tančit.

A někdy stačí jeden večer na správném místě, aby si člověk uvědomil, že to, co spolu žijete, stojí za oslavu.

Rezervace a informace

Restaurace Ginger & Fred, Tančící dům; Jiráskovo náměstí 6, Praha 2; 📧 info@gfrest.cz

