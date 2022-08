Monika Hálová vystudovala ekonomii a management na Mendelově univerzitě v Brně a na univerzitě v Exeteru posléze získala magisterský titul v oboru cestovního ruchu. Do mateřské pracovala v kanceláři, ale když se jí narodily děti, rozhodla se, že se chce věnovat něčemu víc naplňujícímu. Když jí jednou kamarádka řekla, že už pár měsíců marně shání čalouníka, Moniku to zaujalo – vždycky ráda opravovala staré věci. Našla si čalounickou dílnu, kam začala chodila pomáhat a učila se za pochodu, a nakonec si na brněnském učilišti udělala dálkově výuční list. „Studium trvalo rok, probíhalo o pátcích a sobotách a s dětmi a rekonstrukcí domu to bylo náročné. Ale hrozně mě to bavilo,“ konstatuje Monika.

Po vyučení si otevřela vlastní dílnu Hačati a začala čalounit křesla, židle a taburety. O své zákazníky i jejich věci, které našli na půdě nebo je zdědili po babičce, od začátku svědomitě pečuje. Průběžně jim posílá fotky, jak práce na jejich nábytku postupuje, a na konci jim k opravené židli nebo křeslu přidá i dopis, ve kterém popisuje, jak při čalounění postupovala a jakou látku použila. Baví ji i workshopy, na které se sjíždějí lidé z dalekého okolí a na kterých své oblíbené řemeslo předává dál. „Dělá mi hroznou radost, když slyším, že někdo jel dvě hodiny vlakem jen proto, aby se v mé dílně mohl učit čalounit.“

Síla je v lidech

Eva Vodňanská zase léta bydlí v pražských Vysočanech, v místech, kde stávala vyhlášená Kolbenka. Vadilo jí, že nezná sousedy a že tu ani není moc příležitostí, jak se poznat. Poslední kapkou pak bylo, když se dozvěděla, že se mají zbourat a zastavět původní zahrádkářské kolonie. Domluvila se s několika stejně aktivními sousedy a sepsali petici, aby zahrádky zachránili. „Zároveň jsme chtěli i zvednout lidi ze židle. Aby řekli, co se jim tady v okolí nelíbí, aby to chtěli změnit,“ popisuje Eva. Na podporu petice zorganizovali hned několik akcí – třeba Život na Pragovce, Zažít město jinak nebo jarní úklid. Eva s dalšími pěti sousedy také založila spolek a postupně zjistili, že by spousta lidí v okolí ocenila, kdyby se mohli někde scházet. Nápad na komunitní centrum byl na světě. Ale co dál?

„Začali jsme interpelovat zastupitele Prahy 9. Loni na podzim jsme se také sešli s místostarostou pro kulturu a rovnou mu ukázali, jak by takové centrum mohlo vypadat. Bylo očividné, že se nejdeme hádat, ale chceme pomoct a máme plán.“ Hlavním cílem bylo najít pozemek. Bývalý areál ČKD je totiž rozkouskován a patří různým developerům. „S jedním z nich jsme zkoušeli jednat sami, ale byli jsme moc slabý soupeř. Jednání tedy po domluvě převzala Praha 9, která se dohodla se společností Skanska. Díky tomu vznikne v říjnu vedle metra Kolbenova dočasné komunitní centrum s venkovním hřištěm na parkour, pumptrackovou dráhou pro bikery, komunitní zahradou nebo letním kinem,“ dodává inženýrka ekonomie a bývalá profesionální tanečnice. Komunitní centrum Colben bude místním sloužit minimálně čtyři roky, než bude pozemek připraven k jinému využití. Díky tomu, že bude z velké části mobilní, jej ale bude možné přemístit jinam.

Dřevo, vlna a nadšení

Světla Studenská zase přišla před 17 lety na Valašsko a zamilovala se – do ohromující přírody, ovcí a tradic. Původně projektová manažerka začala nejprve na kopci Santov organizovat ovčácké slavnosti na podporu valašských řemesel. Loni založila s několika dalšími nadšenci Spolek Almara s tím, že začnou jezdit do škol ukazovat dětem tradiční řemesla. Světla se také při práci v sociálně terapeutické dílně Naděje Vsetín dostala k zakázce na výrobu dřevěných stoliček, se kterými dílna neměla zkušenosti a chtěla ji odmítnout. Vzala tedy dva klienty dílny a společně s dalším kolegou založili ve Vsetíně chráněnou truhlářskou dílnu Almara. Pro firmu štokrle s.r.o. tak začali kompletovat dřevěné stoličky, které skládají, brousí, natírají a balí do krabic.

Hybatelky

Všechny tři ženy spojuje snaha dělat něco, co je naplňuje a co je zároveň prospěšné i pro ostatní. Společně se také sešly v programu Silnější hybatelé, který pomáhá lidem, jež se snaží dělat něco pro své okolí a třeba se tím i živit, ale chybí jim zkušenosti z byznysu nebo potřebný odstup. „Lidé, kteří chtějí dělat dobro a třeba se tím i živit, často nerozumí byznysu. Projekt dotují vlastními prostředky a investují do něj veškerý čas a energii, což je nakonec může dohnat k pochybnostem, jestli to má vůbec smysl. Nebo rovnou k vyhoření,“ popisuje Andrea Studihradová z České spořitelny, která Silnější hybatele organizuje. Účastníci programu proto dostávají na tři měsíce k ruce mentora a kouče a jeho součástí jsou i konzultace s dalšími experty. Navíc tu funguje i vzájemná podpora mezi jednotlivými účastníky akcelerace.

Světla se do programu přihlásila proto, že se bála postavit na vlastní nohy. „Byla jsem snílek se srdcem na dlani a pořád jsem hledala někoho, kdo mi pomůže.“ V průběhu programu se jí navíc rozbil tým spolupracovníků a ve Spolku Almara zůstala sama jen s jedním kolegou. Chtěla to vzdát, ale díky mentorovi a koučce nakonec našla vnitřní sílu. A pustila se do výroby dřevěných stoliček sama, protože zjistila, že jí kontakt se dřevem dělá dobře. „Teď brousím a lepím a je to super. Postupně se mi začal skládat nový tým lidí. Chceme vyrábět vlastní řadu Almara, pořídit si stroje a založit plnohodnotnou truhlářskou provozovnu.“ Dál také jezdí do škol společně s kolovrátkem, dalšími dvěma přadlenami a kamarádkou-střihačkou, která dětem vypráví o stříhání ovcí a zpracování vlny. A její ovčácké slavnosti na Santově v září proběhnou již podeváté. „Díky programu jsem se přestala ohlížet, kdo mi s čím pomůže, a začala jsem fungovat sama za sebe. A vybírat si, do čeho vložím energii.“

Mít odstup a plán

Pro Evu bylo důležité získat od komunitního centra Colben odstup. „Měli jsme spoustu nápadů, věděli jsme, co lidé chtějí, ale byl to trochu chaos, nedokázali jsme určit priority. Vůbec jsem v nezisku neuměla chodit,“ vysvětluje Eva důvod, proč se přihlásila do Silnějších hybatelů. Během programu si ujasnila vizi, získala důležité kontakty a utvrdila se v tom, že když je člověk aktivní, může věci změnit. „Lidé se začali zajímat, radnice se začala zajímat, developer se začal zajímat. Máme záštitu ČVUT, grant od Nadace Via, spoustu partnerů. Zahrádky sice zatím zachráněné nejsou, ale díky naší snaze je velká šance, že zeleň před výstavbou uchráníme.“

I Monika, byť dělala svou vysněnou práci, dospěla do bodu, kdy začala být ze všeho vyčerpaná. Neuměla si správně nastavit cenu za svou práci, dělala milion věcí a pochybovala, jestli je tohle opravdu ta správná cesta, když se jí vynaložená energie nevrací. Silnější hybatelé jí přinesli přesně to nakopnutí, které potřebovala. „Začala jsem víc věřit sama sobě i tomu, co předávám dál. Umím už nacenit svou práci, mám profesionální web a buduji komunitu na sociálních sítích. Jezdí za mnou zákazníci z Brna i celé Moravy a kromě workshopů dělám i autorské věci – opravuji a prodávám nově čalouněná křesla. Dělám i věci na zakázku, ale jen ty, se kterými souzním,“ uzavírá Monika.

Pokud jste také hybatelkou a stejně jako Monika, Eva nebo Světla jste se dostala do bodu, kdy potřebujete poradit nebo povzbudit, přihlaste se do podzimního běhu Silnějších hybatelů. A pokud se teprve odhodláváte vykročit novým neprozkoumaným směrem, držíme vám palce!