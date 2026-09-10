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Když do sebe všechno zapadne a vznikne něco výjimečného

  10:00

Designérka Natálie Marie Vlčková a DJ a producenta Kenny Rough | foto: Archiv: Vojtěch Veškrna

Někdy se věci sejdou tak, jako by byly dokonale naplánované. Přitom nejsou. Správní lidé se potkají na správném místě, sedne nálada, hudba i energie a z úplně obyčejné chvíle se najednou stane moment, který si chceme zapamatovat. Nic není potřeba vymýšlet ani měnit. Všechno je přesně tak, jak má být. Prostě to klikne.

Designérka Natálie Marie Vlčková, tvořící pod značkou Adolphinata, pro VEEV ONE navrhla originální háčkovaná pouzdra ze 100 % recyklované bavlny. Inspirací jí přitom bylo právě charakteristické „kliknutí“ náplně do tohoto zařízení, které vnímala jako metaforu okamžiků, kdy do sebe vše přirozeně zapadne. Motiv osobních momentů, souznění a každodenních radostí následně přenesla do návrhu doplňku, který spojuje její charakteristický rukopis s praktičností a umožňuje mít zařízení stále po ruce. Pouzdra vznikla ve dvou výrazných barevných provedeních – ikonické fialové, neodmyslitelně spojené se značkou VEEV, a podzimní žluté inspirované jednou z nejoblíbenějších příchutí mango.

Když do sebe všechno zapadne a vznikne něco výjimečného.

Chtěli jsme vymyslet něco, co bude praktické pro každodenní nošení a zároveň dostatečně variabilní, aby si to každý mohl přizpůsobit podle sebe a svého outfitu. Obal se dá nosit crossbody nebo jednoduše připnout pomocí karabinky kamkoliv chcete. Popruh i karabinky se dají odepnout, takže samotný obal můžete bez problémů hodit do pračky,“ řekla Natálie Marie Vlčková tvořící pod značkou Adolphinata.

Když do sebe všechno zapadne a vznikne něco výjimečného.
Když do sebe všechno zapadne a vznikne něco výjimečného.
Když do sebe všechno zapadne a vznikne něco výjimečného.

Koncept ale nezůstává jen u vizuálního zpracování. Jeho součástí je také hudební projekt DJ a producenta Kennyho Rougha, který pracuje přímo se zvuky charakteristického „kliknutí“ náplně do zařízení. Ty sbírá během série akcí spojených s projektem a následně je využívá jako stavební prvky nové autorské skladby. Výsledný track tak vzniká postupně a propojuje jednotlivé momenty i zážitky účastníků do jednoho celku.

Když do sebe všechno zapadne a vznikne něco výjimečného.

Dospělí uživatelé se s Adolphinatou, DJem Kennym Roughem i tváří projektu Marianou Prachařovou budou moci setkat také na brunch ravu, který se uskuteční ve druhé polovině září. Součástí programu bude kreativní workshop vedený umělkyní Adolphinatou a Marianou, během něhož si návštěvníci budou moci ozdobit a přizpůsobit vlastní obal na zařízení podle svého stylu.

Když do sebe všechno zapadne a vznikne něco výjimečného.

Zeptali jsme se Natálie z Adolphinata:

1. Co tě inspirovalo zapojit se do projektu s VEEV ONE - Moments That Click?

Ještě nikdy jsem se značkou Adolphinata nedělala žádný obal na zařízení, takže tahle spolupráce pro mě byla výzva.

2. Z čeho jsi vycházela při návrhu konceptu pro tuto spolupráci? Proč zrovna pouzdro?

Chtěli jsme vymyslet něco, co bude co nejvíc kompatibilní s každodenním životem a zároveň variabilní v tom, jak to člověk může nosit. Obal se dá nosit crossbody, popruh je možné úplně odepnout a připnout si ho třeba na džíny. Díky karabince ho lze jednoduše připevnit také na klíče, batoh nebo kabelku. Důležitá pro nás byla hlavně praktičnost, aby si každý mohl způsob nošení přizpůsobit podle sebe a podle svého outfitu. Karabinky i popruh se dají snadno odepnout a samotný obal jednoduše hodit do pračky. Je to zkrátka praktický doplněk na něco, co chce mít člověk pořád u sebe, ať už jej nosí crossbody, na riflích, kabelce nebo batohu.

3. Jak probíhala tvorba pouzder?

Vzniklo několik prototypů, které jsme společně s týmem postupně ladili. Přemýšleli jsme hlavně nad tím, aby bylo pouzdro co nejpraktičtější a nejpohodlnější pro každodenní nošení. Postupně jsme se tak dopracovali k finální podobě, která podle nás nejlépe kombinuje funkčnost, pohodlí a design.

4. Na čem aktuálně pracuješ?

Aktuálně vzorujeme další velké kožené kabelky. Madonna bag byla obrovský hit a lidé nám stále píší, jestli se ještě vrátí. Od začátku jsme ale říkali, že půjde o limitovanou kolekci, takže si za tím stojíme a poslední drop byl opravdu poslední. Teď se soustředíme na něco nového a vymýšlíme další koženou ikonu.

5. Čeho bys chtěla se značkou Adolphinata dosáhnout?

Myslím, že dalším velkým cílem je určitě proniknout na zahraniční trh. Adolphinata už je dobře známá v Česku a bylo by skvělé, kdyby se nám podobný úspěch podařilo postupně vybudovat i v zahraničí.

Když do sebe všechno zapadne a vznikne něco výjimečného.

Otázky jsme položili i DJi a producentovi Kennymu Roughovi:

1. Jak se z obyčejného zvuku kliknutí stane součást hudebního tracku?
Největší výzvou pro mě bylo to, že značka už má svůj charakteristický sound, který bylo potřeba respektovat, ale zároveň nekopírovat. Chtěl jsem se mu kreativně přizpůsobit a přinést do něj něco nového. Výzvou byla i práce s konkrétními typy zvuků , protože třeba kliků existuje nespočet, takže najít ten správný, který bude fungovat a zároveň bude něčím zajímavý, není vůbec jednoduché.

2. Koncept Moments That Click je o chvílích, kdy si všechno přirozeně sedne. Zažíváš podobný „click“ i při tvorbě hudby – moment, kdy najednou víš, že track funguje přesně tak, jak má?
Nestává se to úplně často, ale když už ano, člověk to většinou pozná hned.

U několika písniček z mojí tvorby se mi potvrdilo, že ty největší hity často vznikly za nejkratší dobu, protože tam zkrátka všechno hned zapadlo do sebe.

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Když do sebe všechno zapadne a vznikne něco výjimečného

Designérka Natálie Marie Vlčková a DJ a producenta Kenny Rough

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