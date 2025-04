Kdo vám přispěje na letní tábor?

Zdravotní pojišťovny

Většina rodičů navštíví jako první stránky nebo aplikaci své zdravotní pojišťovny. Na letní tábory přispívá většina z nich v rámci svých preventivních programů a částky se pohybují od 500 Kč do 1 500 Kč, přičemž nejštědřejší je zdravotní pojišťovna RBP a ČPZP.

· RBP: Na letní pobytový nebo příměstský sportovní tábor přispěje každému dítěti od 3 let do ukončení školní docházky částkou 1 500 Kč.

· ČPZP: Na pobytové i příměstské tábory přispívá rovněž dětem od 3 let částkou 1 500 Kč.

· VoZP: Dětem od 4 do 18 let přispívá na letní sportovní pobyty částkou 1 000 Kč.

· ZPŠ: Na dětský tábor přispěje dětem ve věku 4 až 18 let částkou 800 Kč.

· ZP MV ČR: Na letní sportovní pobyt přispěje dětem do 18 let částkou 500 Kč.

· OZP: Částka se určuje podle nasbíraných kreditů.

Obvykle platí, že vám pojišťovna proplatí příspěvek až po absolvování tábora a tábor musí trvat určitý minimální počet dní. Žádost o proplacení můžete podat prostřednictvím aplikace a peníze vám přijdou na účet.

Podle Iva Čelechovského ze zdravotní pojišťovny RBP mají rodiče dlouhodobě největší zájem o příspěvek na letní pobytový tábor. „V loňském roce o něj zažádalo 5054 rodičů, kterým jsme přispěli celkovou částkou téměř 8 mil. Kč. O příspěvek na příměstský sportovní tábor pak loni požádalo 4152 rodičů a celková částka byla 6,2 mil. Kč. Oproti roku 2023 vzrostl počet žádostí o příspěvek na příměstský sportovní tábor o 25 %.“

Město nebo zaměstnavatel

Smysluplné trávení volného času dětí o prázdninách podporují i některá města a obce. Například Praha 5 a 6 poskytují ve spolupráci s portálem Aktivní město na letní aktivity „svých“ dětí ve věku 3 až 18 let příspěvek 800 Kč, obec Horoušany přispívá částkou 700 Kč. Projděte si stránky své obce, případně se zeptejte na odboru školství a kultury nebo sociálních věcí. Na letní tábory přispívají i někteří zaměstnavatelé, zkuste se proto obrátit na personální oddělení.

Pomohou i skauti

I když skautské tábory patří k těm levnějším, ne všechny rodiny si je mohou dovolit. Organizace Junák – český skaut ale dělá všechno pro to, aby skautské tábory byly dostupné pro všechny. Pro holky a kluky, kteří by bez finanční injekce jet nemohli, shání peníze od soukromých dárců prostřednictvím programu Dostupný skauting na platformě Darujme.cz. O pomoci pro konkrétní děti a rodiny rozhodují jejich skautští vedoucí, kteří jejich situaci dobře znají. Pomoc je díky tomu rychlá a adresná a vy ji v případě potřeby můžete využít taky.

Darujeme kroužky dětem

Částku 1 500 Kč mohou rodiny v tíživé finanční situaci získat i v rámci projektu Darujeme kroužky dětem, který spadá pod Českou radu dětí a mládeže. Projekt podporují nadace i soukromí dárci a příspěvek se vztahuje i na letní tábory. Podmínkou je věk dítěte 3 až 18 let.

Příspěvek získáte i na pobyt u moře

Jestliže se vaše dítě léčí s atopickým ekzémem, lupénkou, astmatem, alergií nebo mívá opakované záněty dýchacích cest, můžete získat příspěvek i na ozdravný pobyt u moře. Zdravotní pojišťovny na něj většinou přispívají částkou 10 000 Kč (OZP, RBP, ČPZP, ZP MV ČR, VoZP) a zpravidla se musí jednat o pobyt v minimální délce 14 nocí. Některé pojišťovny mají přísnější podmínky, tedy že pobyt musí proběhnout v nasmlouvané ozdravovně nebo musí být definován jako léčebně ozdravný pobyt, jiné vám umožní vyrazit s dítětem k moři na vlastní pěst.

„Rodiče chronicky nemocných dětí si mohou pořídit zájezd u libovolné cestovní kanceláře se sídlem v ČR nebo individuálně v termínu, který jim vyhovuje, a to i mimo prázdninovou sezónu. Zpětně nám pak doloží fakturu, ze které bude zřejmá cena za pobyt pojištěnce, a my jim proplatíme částku až 10 000 Kč,“ vysvětluje Ivo Čelechovský z RBP s tím, že o příspěvek musí rodiče zažádat do 31. července 2025 a zdravotní indikaci musí potvrdit lékař, ideálně alergolog, imunolog nebo dermatolog.