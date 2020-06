Potomci vášnivých cyklistů brázdí na rodinných výletech stezky v podstatě už od plenek. K tomuto faktu samozřejmě nahrává i současná doba, kdy omezená možnost cestování vybízí k trávení volného času v sedle kola třeba v Krkonoších nebo na Šumavě. Dětská cyklistika zažívá boom: rozšiřují se možnosti, zlepšuje se výbava i dopravní osvěta. A zdokonalují se rovněž samotná dětská kola, která přestala být pouze zmenšeninou těch dospělých.Rodičům se nabízejí široké možnosti, a především roste zájem samotných dětí.

Položili jsme si za Vás několik klíčových otázek:

Patří malé dítě na kolo nebo je to především rozmar rodičů, kteří jsou vášniví cyklisté? A od kolika let je vhodné začít?

Rozhodně děti na kolo patří, je to zdravý sport i rozptýlení. Do přibližně dvou a půl let je ideální odrážedlo, kde se naučí držet rovnováhu a ovládat řidítka, zhruba od tří let tedy mohou „přesedlat“ na kolo.

Mohou rodiče dlouhými trasami dítě přetížit?

„Myslím, že pokud je vhodně vybraný terén a kolo, trasa mu neuškodí, i když je delší – nejdůležitější ale je, aby ho jízda bavila! Asi nikdo šestiletého prcka nevytáhne na šestihodinový výlet v kuse. Je potřeba vymyslet zastávky a nějaké rozptýlení po cestě. Pokud to dítě nebaví, samo se zasekne – dřív, než dojde k přetížení... Stalo se mi to u syna samozřejmě také – když mu bylo asi pět let, v Maďarsku si po hodině a půl jízdy lehl doprostřed silnice a řekl, že dál prostě nejede. (smích)“, říká Roman Blažek.