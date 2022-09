Tisíc let starý zámek Pichlarn, který kdysi býval sídlem vysokých knížecích hodnostářů, představuje jeden z nejkrásnějších hotelových komplexů v Evropě. Jeho dlouho historii dokládá i monumentální lípa přímo před hlavním vchodem. Hotelem se stal Pichlarn před padesáti lety. Od té doby prošel rukama mnoha majitelů i bank. Před rokem a půl se ho ujal sympatický šedesátník a vizionář Georg Imlauer, který zažil americký sen v praxi. Z obyčejného kuchaře se totiž v průběhu let vypracoval na majitele prestižních rakouských hotelů.

Původní budova, která vytváří zvláštní historickou atmosféru byla citlivě doplněna moderní přístavbou, kde kromě stovky hotelových pokojů najdete i velkoryse pojaté wellness. Historické salóny, stylové restaurace a vzácný interiér zprostředkovávají neobyčejnou atmosféru pro skutečné požitkáře, kteří hledají něco zvláštního, a proto není divu, že sem jezdí známé osobnosti z celého světa. Branami hotelu prošli i fotbalové legendy včetně Christiana Ronalda a Davida Beckhama, který o tomto místě prohlásil, že „zde může ležet na louce bez bodyguardů, hledět do nebe a jen se kochat“. Pro podobné hosty má hotel vlastní heliport, takže pokud se vám nechce cestovat autem, můžete si sem zaletět. Samozřejmě nechybí ani exkluzivní pokoje. Romantici by měli zvolit castle suit s krbem v nejstarší části hotelu, milovníci odpočinku spa suit s vlastní saunou a obří vanou. Celý areál Romantik Hotelu Pichlarn zabírá sto hektarů a kromě jiného zde najdete tenisové kurty, multifunkční halu, jezdeckou stáj, vnitřní i venkovní bazén a golfové hřiště.

Sportem unavené svaly dokonale zregenerujete ve wellness o rozloze pěti tisíc metrů čtverečních. Několik druhů saun, infračervené kabiny, pára, krytý i venkovní bazén a vířivky asi dnes už nikoho neohromí. Ale zdejší vodní svět je opravdu výjimečný. V sauně se můžete nechat unášet autentickými tóny z pralesa – tedy zpěvem ptáků a tekoucími vodopády, můžete využít sauny společné i oddělené, ve sprše si zapnout hudbu i různě barevné osvětlení a potom vyjet výtahem o jedno patro výš do klidných relaxačních prostor s výhledem na krásnou krajinu. Skutečný klid zaručuje i to, že dětem je do saunových prostor vstup zakázán.

Štýrská viagra

Kulinářská nabídka hotelu je stejně rozmanitá jako jeho interiér. Nesčetněkrát vyznamenaná kuchyně vás okouzlí štýrskými lahůdkami i rafinovanými mezinárodními specialitami. Hlavní důraz je kladen na čerstvost, kvalitu a udržitelnost. Hotel má vlastní zdroje pitné vody, ovocný sad, bylinky, včely a slepičí farmu. Vychutnat si zde můžete plněné knedlíky, vídeňský řízek i nízkokalorické menu. Místní specialitou jsou lišky a zejména pak dýňový olej, kterému se přezdívá štýrská viagra. Je lisován za studena, má ořechovou vůni a je zdrojem vitaminů, minerálů, nenasycených mastných kyselin, selenu, zinku a dalších důležitých látek. Nechybí ani wine lounge.

Golfové hřiště na zámku Pichlarn je jedno z nejstarších v Rakousku. Jeho historie sahá do roku 1972, kdy zde bylo otevřena prvních devět jamek. Na kompletní osmnáctku se rozšířilo o patnáct let později, a to pod vedením anglického architekta Donalda Harradina. Ten hlavní roli stavitele přenechal přírodě, která před impozantní kulisou horského masívu Grimming vytvořila hřiště, které představuje výzvu pro každého hráče. Většina jamek první devítky se vine údolím. Extrémně kopcovité, úzké a se spoustou doglegů a jamek naslepo je hřiště až na druhých devíti jamkách, které vyžadují velkou koncentraci a díky přechodům i slušnou kondici. Za to vás odmění absolutním klidem a romantickými výhledy na alpské louky, kde se pasou stáda koní, krav a ovcí. Vyrazit sem můžete i se psem a pokud si ho vytrénujete jako manažer hřiště Johannes svého Jespera, může vám hledat i míče. Minout nesmíte devatenáctou jamku, kde si můžete dát alpský burger a zapít ho oblíbeným rakouským nápojem Golfer, který zde vylepšili o Red Bull. Plánem nového majitele a vášnivého golfisty, Georga Imlauera, je začlenit hřiště do prestižního sdružení Leading Golf Course. Tímto nelehkým úkolem pověřil architekty ze studia Olazabal design, takže je na co se těšit.

Kousek od hotelu najdete i další golfový klenot, Schladming Dachstein. Pro svůj americký charakter, řadu vodních překážek a bílých bunkerů bývá často označováno za rakouské Pebble Beach. Hřiště nese nezaměnitelný rukopis Bernharda Langera a má vše, co by mistrovské hřiště mělo mít. Profil hřiště je spíše plochý, hru komplikuje jen velké množství vodních překážek, stromů a bunkerů, což vyžaduje extrémní přesnost. Vysoký standard údržby a okolní příroda vám připraví nezapomenutelný golfový zážitek s trochou adrenalinu. Na závěr přijde klubovna se skvěle zásobeným proshopem a s restaurací, kde se můžete odměnit oroseným půllitrem.

Zcela unikátní zážitek představuje golfové hřiště Radstadt, a to nejen díky dokonalé kombinaci přírody a sportovní výzvy, ale zejména díky jedenácté jamce, na jejíž odpaliště vás i s golfovými bagy vyveze lanovka „Birdie Jet“. Jakmile dosáhnete nadmořské výšky tisíc metrů, přijde na řadu krátký třípar a po něm už vyhlášená třináctá jamka, kde odpalujete z ohromné výšky na miniaturní green hluboko pod vámi. Zažijete zde nezapomenutelný odpal, ale i nejlepší výhled na zasněžené vrcholy Dachsteinu.

U příležitosti 50. výročí Romantik hotel Pichlarn organizuje celou řadu akcí a turnajů. Od 18. do 24.9. zde můžete zažít podzimní týden plný golfu, turnajů, atraktivních cen, skvělého jídla a pití. Podrobný program najdete na schlosspichlarn.at.