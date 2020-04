Jaro přináší nový elán do života, burcuje nás k akci. Ačkoli je aktuální společenská situace stále krizová a nutí nás přizpůsobit životní styl, možná právě díky tomu máme konečně čas a příležitost pustit se do toho, co jsme vždycky odkládali. Nemusíme jen nečinně sedět doma a úzkostlivě čekat, až se situace uklidní. Právě teď můžeme…