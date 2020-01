Na následujících řádkách se dočtete, jak můžete na jaře, v létě, na podzim a v zimě zlepšit svoji kondici a zdravotní stav pomocí homeopatie, správné výživy a léčivých rostlin. Kromě toho vám tenhle kalendář připomene i důležité termíny preventivních prohlídek a očkování.

A co můžete začít pro své zdraví dělat už od nynějška po celý rok? Vyváženě a zdravě se stravovat, například tak, že omezíte konzumaci cukru. Důležité ovšem je, abyste ho hned nevyřadili z jídelníčku úplně. Bylo by to dokonce kontraproduktivní, protože důsledkem nedostatku může být neklid, podrážděnost a návaly nezvladatelného hladu. Proto je mnohem lepší snižovat jeho konzumaci krok za krokem.

Nejprve tedy omezujte cukr a sladkosti. Příštím krokem bude omezení alkoholu, těstovin a bílého pečiva, jak jen to půjde. Postupem času vám to bude připadat stále snazší. A budete se cítit plní síly, dobré nálady a životní energie.