Píše se rok 1926 a Anna Dartonová je na útěku před hrozným zločinem, který byla přinucena spáchat. Osamělá a vyděšená přijíždí do Londýna, kde k ní přichází záchrana v podobě Nancy, sebevědomé americké tanečnice v neblaze proslulém nočním klubu. Anna si změní jméno na Vitu Caseyovou a začne také vystupovat. Tím se ocitá se v nevázaném světě tance, večírků, nekonvenčních žen a módy.

Když se seznámí s elegantním Archiem Fenwickem, pohřbí výčitky svědomí a uvěří jeho slibům, že ji bude za všech okolností milovat. Neuvědomuje si však, že ji rychle dohání skrývaná minulost, a když kvůli tomu začínají trpět její nejbližší, musí se postavit minulým skutkům čelem, nebo riskovat, že ztratí vše, co je jí drahé.

O autorce:

Joanna Reesová alias Josie nebo také Jo Lloydová je autorkou řady bestsellerů včetně romantických komedií a dobrodružných příběhů. Píše již přes dvacet let, a když nepíše, vyučuje tvůrčí psaní na školách a v knihovnách a řídí úspěšnou firmu na profesionální redigování románů. Žije v Brightonu a je manželkou spisovatele Emlyna Reese, s nímž má tři dcery. Spolu napsali řadu románů včetně knihy Come Together (Přelétavé známosti), která se dostala na první místo žebříčku Sunday Times, byla přeložena do sedmadvaceti jazyků a adaptována pro film.

Recenze:

„Napínavý příběh plný zvratů, intrik, dramat a přesvědčivých postav, které vás uchvátí od začátku do konce.“ – Hello!

„Pokud se rádi noříte do epických příběhů ve stylu Penny Vincenziové a Lesley Pearseové, tuhle knihu si zamilujete.“ – Woman

„Je to zatraceně skvělá kniha. Sbalte si ji do příručního zavazadla a očekávejte, že strávíte den letní dovolené četbou... a budete odmítat veškeré jídlo, pití i rozhovory.“ – Heat