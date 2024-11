Jezte podle biorytmu. Správným načasováním jídla předejdete nadváze

Jste to, co jíte. Nic nového pod sluncem. Ještě důležitější pro zdraví je ale to, kdy si jídlo vychutnáváte. Řiďte se přitom přirozenými vnitřními hodinami svého těla a nadváha vás obejde zeširoka.