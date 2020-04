Máme pro vás tip. Díky elektrokoloběžce HECHT 5125 se dostanete pohodlně a stylově všude. Využijete ji na cestě do práce, na výlety, projížďky, na sraz s kamarádkou, do parku, kamkoli. Elektrokoloběžka HECHT 5125 má elegantní design, pevnou a lehkou konstrukci, je poháněna 250W elektromotorem a uhání rychlostí až 25 km/h. Je skládací, a tak ji snadno všude přepravíte. Nabízí přední elektronickou a zadní mechanickou brzdu, multifunkční displej s tachometrem a můžete ji dokonce spárovat s aplikací ve vašem telefonu. Aby byla jízda dokonalá, zadní kolo je odpružené. Potěší jistě i taková drobnost, jako je stojánek. Ručíme vám za to, že tuto elektrokoloběžku si rozhodně užijete.