Jaro na kole bez stresu: vybavení, které vám usnadní každou vyjížďku.

Než ale po zimní pauze vyrazíte na první jarní kilometry, vyplatí se věnovat chvíli přípravě. Základní kontrola a několik praktických doplňků vám pomohou zajistit, aby první cesty proběhly bez zbytečných komplikací a s maximálním komfortem.
První servis před začátkem sezóny
Jednou z prvních věcí, kterou je po zimě potřeba prověřit, je tlak v pneumatikách. Správně nafouknuté pláště totiž zlepšují stabilitu kola a zároveň snižují riziko defektu. Důležité je také zkontrolovat brzdy a řetěz. Brzdy by měly reagovat plynule a bez zpoždění, zatímco řetěz by měl být čistý a dobře promazaný, aby řazení fungovalo hladce. Pokud při testování převodů slyšíte nezvyklé zvuky nebo řetěz přeskakuje, může být potřeba drobně seřídit přehazovačku.
Na závěr se vyplatí zkontrolovat také světla a odrazky. Ty hrají důležitou roli nejen při večerní jízdě, ale i ve městě nebo za zhoršených světelných podmínek. A pokud si na servis kola sami netroufáte, není nic jednoduššího než svěřit ho do rukou odborníků. Zkušený mechanik kolo zkontroluje, seřídí a připraví tak, aby bylo v perfektní kondici.
Chytré doplňky, které udělají jízdu pohodlnější
Jakmile je kolo připravené, mohou přijít na řadu doplňky, které cestu usnadní. Mnoho cyklistů dnes používá mobilní telefon jako navigaci nebo k zaznamenávání trasy a výkonu. Praktickým řešením je proto držák na mobil na řídítka, který telefon bezpečně upevní a umožní mít mapu stále na očích.
Pokud telefon používáte jako navigaci častěji, může se stát, že baterie během delší trasy rychle ubývá. V takovém případě se hodí malá powerbanka nebo nabíjecí držák na kolo, který telefon průběžně dobíjí.
Tip: Vyzkoušejte třeba univerzální držák mobilního telefonu na motorku a kolo FIXED Bikee Anti-Shock s antivibračním modulem. Stabilní konstrukce umožňuje pevné uchycení telefonu na řídítka o průměru 20–32 mm a je doplněna speciálním antivibračním modulem, který účinně pohlcuje vibrace vznikající při jízdě. Cena 699 Kč, www.fixed.zone
Tip: Potřebujete se kdykoliv po cestě dobít telefon? Použijte powerbanku FIXED MagZen (2nd gen.) s bezdrátovým nabíjením a podporou MagSafe. Powerbanka disponuje magnetickým uchycením pro iPhone, USB-C port s podporou Power Delivery 20 W, možností nabíjení dvou zařízení současně, LED indikací stavu baterie a jemným silikonovým povrchem. Cena 999 Kč, www.fixed.zone
Jak ochránit kolo ve městě
Pokud kolo používáte ve městě, vyplatí se myslet také na jeho zabezpečení. Kvalitní zámek je základ, ale důležité je také místo, kde kolo necháváte. Ideální jsou dobře osvětlené a frekventované lokality nebo oficiální stojany na kola.
Další vrstvu ochrany může představovat nenápadný lokátor. Ten lze na kole snadno ukrýt a v případě krádeže vám pomůže zjistit jeho aktuální polohu.
Tip: Chytrý lokátor FIXED Tag Bikee umožňuje spolehlivé sledování polohy kola v reálném čase díky kompatibilitě se systémem Apple Find My. Pro ještě snazší hledání je lokátor vybaven zvukovou signalizací. Pomocí přiložené instalační sady ho snadno připevníte přímo na rám kola nebo ho schováte pod držák na lahev. Cena 699 Kč, www.fixed.zone
Pár praktických tipů na závěr
Kromě technologií se vyplatí myslet také na základní vybavení pro případ nečekaných situací. Malá pumpička a sada na opravu duše nezaberou mnoho místa, ale mohou zachránit vyjížďku v případě defektu. Stejně tak je dobré mít na kole košík na láhev, protože pravidelné doplňování tekutin je důležité i při kratších trasách.
Důležitou roli hraje také oblečení. Jarní počasí bývá proměnlivé, proto je praktické oblékat se ve vrstvách, které lze během jízdy snadno přizpůsobit aktuální teplotě. Vybírat se vyplatí také oblečení s reflexními prvky, díky kterým budete lépe viditelní pro ostatní účastníky silničního provozu. K základní výbavě pak samozřejmě patří i cyklistická helma, která by při žádné vyjížďce neměla chybět.
Ať už vyrážíte na krátkou projížďku, každodenní cestu do práce nebo delší víkendový výlet, dobře připravené kolo a několik užitečných doplňků dokážou jízdu výrazně zpříjemnit.