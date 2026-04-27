Jan Smigmator promění O2 universum v největší jazzový klub světa

Místo klasického koncertního uspořádání zaplní plochu sálu kulaté stolky pro čtyři a šest hostů, prostor zahalí intimní barové osvětlení a atmosféru podtrhne sklenka šampaňského, kterou si publikum bude moci symbolicky připít společně s umělci. Smigmator tak naváže na své legendární klubové večery a přenese jejich blízkost a osobní kontakt s diváky do prostoru s kapacitou téměř 3000 míst.
Symbolika data není náhodná. Právě 29. dubna 2023 vystoupil Smigmator jako historicky první český jazzový zpěvák se sólovým koncertem v legendární Carnegie Hall v New Yorku. Kapacita O2 universa je srovnatelná s touto ikonickou síní, a koncert tak bude pomyslným návratem z amerického hudebního chrámu zpět domů – ve velkém stylu.
The Ultimate Jazz Night nabídne mimořádné mezinárodní obsazení. Pozvání přijali Smigmatorovi hudební přátelé a osobnosti světové scény – legendární americký saxofonista Scott Hamilton, broadwayská hvězda Luba Mason a držitel pětadvaceti cen Grammy, zpěvák, herec a skladatel Rubén Blades. Z domácí scény přijal pozvání rockový matador Petr Janda, který společně se Smigmatorem a jeho Big Bandem zahraje i zazpívá. Právě jejich společný duet slibuje jeden z nejpřekvapivějších momentů večera – spojení dvou výrazných osobností napříč žánry i generacemi.
Smigmatora doprovodí jeho vlastní Big Band a velký pěvecký sbor. Publikum se může těšit na swing, jazz, soul, salsu i filmové evergreeny v bohatých aranžích, na speciální duety i na dramaturgii, která propojí Velký americký zpěvník s autorskou tvorbou, swingovou klasikou i latinskoamerickou energií. Velký sál se tak na několik hodin promění v pulzující klub, kde se potká noblesa se spontánností a velkolepý zvuk s intimním prožitkem.
Součástí večera bude také slavnostní křest nového alba Here And Now, které vzniklo v newyorských Flux Studios společně se všemi zahraničními hosty a varhaníkem Ondřejem Pivcem. Nahrávka přináší mezinárodní duety a jedinečnou atmosféru, která se nyní poprvé představí i naživo českému publiku.
„Přál bych si, aby se O2 universum na jednu jedinou noc změnilo ve světový jazz klub – abychom si spolu připili šampaňským, užili plnotučný zvuk špičkového big bandu a zároveň zažili intimitu skutečného klubového setkání. Věřím, že to dokážeme,“ říká Jan Smigmator. Pokud se jeho přání naplní, čeká Prahu 29. dubna 2026 večer, který ponese jasné označení: one night only.