„Když jsem byl na pětileté prohlídce u lékaře, tak při preventivní prohlídce zraku mi doktor povídá, no…pilot z tebe chlapče nebude,“ vypráví Jakub Štěpán. „Diagnostikoval mi poměrně běžnou oční vadu, jde o jakési špatné rozpoznání barevného odstínu...“.





„Zažil jsem naštěstí jen turbulence. Nebyly nějak dramatické, ale jeden z cestujících začal panikařit a bylo hezké, že ho letuška přišla uklidnit a i ho objala,“ vypráví o cestování letadlem charismatický herec a moderátor Evropy 2. „Řekla mu, ať se zhluboka nadechne, že o nic a právě tím objetím ho dokázala vyklidnit. Čekal bych, že hysterii podlehnou spíše ženy, ale bylo tomu naopak.“ Zvládnul by i v letadle poskytnout Jakub první pomoc?





„Záleží jaká první pomoc, když by někdo omdlel nebo by došlo banálním úrazům, tak bych, věřím, mohl pomoci. Když by šlo třeba o epileptický záchvat, který prý bývá nejčastěji v letadle, toho by se ale určitě zhostil palubní personál, který je pro tyto situace perfektně vyškolen…,“ svěřil se Jakub Štěpán.

Seriálový záchranář by tak uměl v případě základní první pomoci zasáhnout, pokud s ním někdy poletíte, můžete být klidní.

V roli pilota by mu to slušelo. Uniformy jsou sexy, obzvláště ty letecké.

Fotokredit: Modrý kód/Myairlines