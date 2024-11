Proč nám voní štrúdl nebo letní deštík. Vydejte se za tajemstvím vůní

Část 1/3

Čich je prastarý smysl, první, se kterým přicházíte na svět, a je napojený na vaše podvědomí. Nemůžete si vybrat, jestli vám něco voní nebo ne. Vůně řídí emoce, umí přivolat dávné vzpomínky a svou roli hrají i při výběru partnera. Cesta vonných molekul je spletitá, ale i tak dokážou v lidském mozku vyvolat okamžitou odezvu.

A co že se při tom vlastně odehrává? Zpravidla dýcháte nosem, a tak se stane, že se vzduchem vdechnete těkavé molekuly něčeho, co vás zaujme.

Lidský nos má cca čtyři sta čichových receptorů, které rozeznávají molekuly vůní ze vzduchu a pak posílají signál mozku. Většina z nich je mozaikou více prvků, třeba taková levandule obsahuje přes stovku různých složek.

Když k něčemu přivoníte, reakce přijde za dobu kratší než sekunda. Vědci odhalili, že thalamus posílá informace o vůni do hipokampu a amygdaly. Tyto dvě části limbického systému jsou klíčové oblasti zapojené do učení a paměti. A právě proto je vůně schopná vyvolat zasuté emoce a vzpomínky, záleží na vaší zkušenosti či očekávání.

Lidský mozek si vonné stopy velmi dobře pamatuje, odborníci tvrdí, že každou, kterou zaregistruje, si podrží už navždy. Vůně je velmi úzce spjata s chutí a také ovlivňuje lidské chování i psychiku.

Věděli o tom už dávno naši předkové. To proto se o Vánocích pálí františky a purpura, to proto v kostelích ucítíte kadidlo, to proto se využívá vůně třeba při masáži, to proto máte v oblibě aromatické difuzéry...

Vůně člověka do značné míry ovlivňují podvědomě. A co voní ní nejlépe právě vám?