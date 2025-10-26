Ztratit kamarádku bolí. Mluvte o tom, nebojte se truchlit

Autor:
Zrada mezi přítelkyněmi ublíží v každém věku. Když k ní ale dojde po padesátce, rány bývají hlubší a hojí se pomaleji. Co dělat, když se to stane a vy nevíte, proč?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Svět je plný intrik, lží a zrad. O to cennější je přátelství. Když o něj přijdeme, bolest bývá doslova trýznivá. Obzvlášť, když jsme se spřízněnou duší prožili spoustu krásného a ona se k nám najednou obrátila zády.

Zažila to naše čtenářka Alena (58). Téměř celý život si myslela, že její přátelství s nejlepší kamarádkou vydrží navždy. „Najednou jsem zjistila, že na rozdíl od všech kolem nejsem pozvaná na oslavu jejích narozenin. To mě hodně zaskočilo,“ popisuje svoje prozření.

Následně zjistila, že o ní kamarádka vede nepěkné řeči. „Vůbec jsem to nechápala a vlastně tomu nerozumím dodnes. Tolik jsme toho prožily a najednou se to změnilo. A já vůbec nevím, co špatného jsem jí udělala. Kdyby mi to alespoň řekla,“ stýská si paní Alena.

Proč se to děje? Upřímně – těžko říct. S přibývajícím věkem bývají lidé vyrovnanější a o tom, kým se obklopují, mívají jasno. Navíc si uvědomují důležitost přátelských vztahů.

„Ženské přátelství bývá často emočně velmi silné, a dokonce určuje i to, jak se žena sama cítí a kam směřuje,“ dokládá socioložka Jan Yagger a pokračuje: „Když se to tedy jednostranně naruší, ta druhá z dvojice může cítit, že přišla i o část sebe sama.“

Děje se tak například kvůli změně životních cest a hodnot nebo kvůli nevyřčeným křivdám, které s časem narůstají. Důvodem je často i nový přítel, kterému může čerstvě zamilovaná žena začít dávat před kamarádkami přednost.

7 věcí, co po zradě vnímat

  • Vaše bolest je oprávněná.
  • Zrada nevypovídá nic o vaší hodnotě.
  • Máte právo na odpovědi – ale ne vždy je dostanete.
  • Nemusíte odpouštět, pokud to tak necítíte.
  • Máte právo rozhodnout, jestli vztah obnovíte, nebo ne.
  • Nezavírejte srdce. Jen si ho lépe chraňte.
  • I když se všechno změnilo, vy jste zůstala celá.

Zrada ovšem nemusí značit, že se přítelkyně zničehonic změnila, spíš že se vztah dlouhodobě nevyvíjel správným směrem – jen si toho jedna strana nevšimla nebo před tím záměrně zavírala oči.

Podle psychologů může být na vině také jedna z nejtypičtějších vlastností Čechů – a sice závist. Ta je přitom leckdy skrývaná anebo dokonce podvědomá. Jinými slovy – ani ta, která závidí, si to sama nemusí uvědomovat.

Nebraňte se truchlení. Pomáhá!

„Právě u spřízněných duší v pozdějším věku, kdy začínají emočně prožívat stárnutí a děti opouštějí rodná hnízda, to může všechno vyplout na povrch,“ dokládá odbornice s tím, že na vině je často i to, že kamarádky dělaly dlouhodobě podobné věci.

„Když se jedna začne mít lépe nebo se lépe někde prosadí, může to ta druhá vnímat jako ohrožení vlastní hodnoty. Místo, aby o tom mluvila, raději vztah ukončí,“ dodává expertka.

ilustrační snímek

Otázkou je, jak se s koncem přátelství vyrovnat. V prvé řadě je nutno si uvědomit, že je to často situace, která připomíná ztrátu životního partnera. První fází je proto většinou jistá forma truchlení. A je důležité se mu nebránit.

„Dovolte si cítit vztek, smutek i zklamání,“ radí klinická psycholožka Miriam Kirmayer a pokračuje: „Nikdy si neříkejte, že už jste na takové city stará a rozhodně se za to nestyďte. Emoce neznají věk a zaslouží si svůj prostor.“

Přínosné je rovněž psaní deníku nebo jen zaznamenání pocitů. „Pomáhá to dát vzniklému chaosu řád, a to i přesto, že svoje zápisky třeba hned potom zahodíte.“

Dejte šanci novým přátelstvím

Rozhodně se poté, co se od vás kamarádka odvrátí, z ničeho neobviňujte. Ano, člověk k tomu mívá sklony. Ptá se, co udělal špatně, zda něco neřekl, zle se nezatvářil.

„Možná se to stalo, ale mezi dobrými přáteli se takové věci nedějí. A pokud to jedna druhé nedokáže říct z očí do očí, stejně by jí v budoucnu začalo vadit něco jiného. Přátelé nejsou rodina ani blízcí příbuzní. Nemusí se k sobě chovat uctivě ze společenské nutnosti,“ podotýká psycholožka Brené Brown s tím, že právě proto jsou takové vztahy tak osvobozující.

Jsou totiž založeny na naprosté upřímnosti a přežijí i to, když jsou někdy nepříjemné. Lidé většinou přetrhávají pouta kvůli svým vlastním slabostem, strachům nebo posunům – nikoli kvůli chybám druhých.

Nezapomínejte především na to, že v souladu musíte žít hlavně sami se sebou a zachovat si důstojnost. Neproste, nepište zprávy, ve kterých se omlouváte za věci, o kterých nevíte, zda se vůbec staly. Tím byste jen ztratila vnitřní rovnováhu.

Pokud cítíte potřebu, napište krátkou zprávu s dotazem, co se děje? Ale nebuďte smutná, když nepřijde odpověď, anebo když se druhá ohradí, že přece vůbec nic. Hlavně nebuďte sama. Jistě kolem sebe máte spoustu dalších známých, nastal čas se jim také věnovat. Dost možná je to příležitost k navázání nových, kvalitnějších a upřímnějších vztahů. A ty je často potřeba najít a nastavit mimo staré, zaběhnuté kruhy.

Co když chce kontakt obnovit?

Ilustrační snímek

Když se kamarádka, která vás zklamala, nebo bez vysvětlení zmizela, po nějaké době ozve, dejte na své pocity. Možná si už nejste jistá a nevíte, zda jí ještě chcete věřit, a to je naprosto v pořádku. Dejte si čas – máte naprosté právo váhat. Jen proto, že to dotyčná osoba má najednou zase jinak, nemusíte na všechno zapomenout.

„To je opět záležitost staršího věku. Když pečlivě vybraní a pověření kamarádi zklamou, lidi už nemají tendenci všechno hned odpustit a hodit za hlavu. Někdy už navázat nechtějí, a to je zcela přirozené,“ tvrdí socioložka Jan Yagger.

Zeptejte se proto sama sebe, co vám vlastně onen člověk po čase, který jste musela strávit bez něj a zvykla si na to, ještě nabízí. Uvědomte si, že jiný je kontakt při náhodném setkání nebo rychlá otázka na to, jak se máte, a upřímná lítost a omluva. Bez ní to často už napravit nejde. Uvědomte si také, že možná bude potřeba přistupovat k tomuto obnovenému vztahu jinak a často už ne s takovou důvěrou.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

