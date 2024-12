Přežijte zimu díky čínskému učení. Hlavní je mít v teple nohy a krk

Nachlazení, respirační nemoci, chřipky… To jsou neduhy, které v tomto čase přímo bují. Co je ale řešit pomocí starodávných tradic z východu? Možná vás v mnohém překvapí. Není to jen o medicíně. Jedná se o celistvý přístup k životu, který se v hodně věcech liší od toho západního, ale v některých se k němu dokonce i moderní civilizace přiklánějí.

„Zatímco naše běžná medicína je postavená na principu, že bojuje s problémem ve chvíli, kdy nastane, ta čínská si dává záležet hlavně na prevenci,“ vysvětluje největší rozdíl zastánkyně tohoto směru Adéla Zichová.

„Jedná se vlastně o pravidla chování a jednání vycházejících z čínského léčitelství.“ Zvláště v zimě, kdy hrozí nemocí víc než kdy jindy, vám může hodně pomoci.

Co nesmí prochladnout

Pokud chcete zásady této medicíny využít, nečekejte na to, až vám bude špatně. Začněte její principy praktikovat hned teď. Není to vůbec těžké a zvládne to každý, i když třeba o energiích jin a jang, čakrách a dalších záležitostech nic neví.

„Prvotní zásada je jednoduchá – svůj krk, bedra a dolní části nohou musíte udržet za každou cenu v teple,“ radí Adéla. Krk totiž obsahuje spoustu bodů, které se dokážou otevřít nebezpečným patogenům, čili látkám způsobujícím nemoci, a tím je pustí do těla.

Jin a jang Tyto symboly jsou pro mnohé lidi synonymem čínské medicíny. Víte ale, co znamenají? Původně se používaly jako součást tradiční filozofie taoismu. Považují se za základní principy vesmíru a všech věcí v něm. Jin je charakterizován jako ženskost, tma a pasivní síla.

Naopak jang je silou mužskou, světlou a tvořivou. Aby vše fungovalo tak, jak má, musí být tyto dvě síly v rovnováze, i když ne dokonalé. Některá období prostě převažuje ta a jindy ona, ale to je normální.

„Záda zase chrání ledviny, jejichž správné fungování je v zimě navýsost důležité,“ připomíná odbornice. A nohy zahřívají potažmo celé tělo.

Spát hodinu po setmění

Stejně tak je dobré, abyste ještě předtím, než zima zaklepe na dveře, dokázali zmírnit stres, který prožíváte. A zároveň s tím se naučili správně spát. Staří Číňané to neměli jako my dneska. Věděli, že pořád se za něčím honit je špatně.

„V zimě je člověk náchylnější k nemocem, proto musí mít víc síly,“ tvrdí expertka.

Tu spánek dodá každému, jenom k němu musíte správně přistupovat. Co to znamená? „Spát by měl člověk jít maximálně tak hodinu poté, co se setmí. A vstávat opět až ve chvíli, kdy se mu do pokoje prodere skrze záclony denní světlo,“ popisuje Adéla.

Chápeme, že v našem světě je to asi dost těžké a dokážou to snad jen zarytí medvědi. Ale i tak je potřeba si dobu spánku pokud možno natáhnout.

Důležitým bodem čínské medicíny v přístupu k chladnému počasí je jídelníček. Nejde jenom o to, co člověk jí, ale také, jak si to připraví. Na studenou kuchyni v tuto dobu zapomeňte, zpracovávejte vše tepelně. „Nejvhodnější je vaření a dušení, tak totiž jídlo ztratí nejméně energie,“ tvrdí výživová specialistka Iveta Vostatková.

Jasná pětka Základem čínské medicíny je číslo 5 . Vyznává třeba systém pěti elementů , kterými jsou dřevo, oheň, země, kov a voda .

. Vyznává třeba systém , kterými jsou . K nim se váže v těle pět okruhů : játra a žlučník, srdce a tenké střevo, žaludek a slezina se slinivkou, plíce a tlusté střevo, ledviny a močový měchýř .

: . V neposlední řadě se na ně napojuje i pět chutí: kyselá, hořká, sladká, pálivě štiplavá a slaná .

. Také potraviny mají pět energií (studenou, horkou, teplou, chladnou a neutrální) .

. Proto i čínská medicína uznává pět smyslových orgánů: oči, jazyk, ústa, nos, uši .

. Dokáže se také odrazit od pěti emocí, a to hněvu, radosti, přemítání, smutku a strachu. Jakýkoli nadbytek nebo nedostatek těchto citů dokáže podle čínské medicíny vyvolat v těle jakoukoli nemoc a je potřeba odhalit, z jakého důvodu vznikla.

Zaměřit byste se měli hlavně na jídlo prospěšné ledvinám. „Podle tradičních čínských receptur to jsou hlavně černé fazole, sladkovodní řasy, jehněčí a skopové maso anebo mateří kašička a včelí pyl,“ dokládá dále.

Super pokrmy jsou polévky a dušená masa, přidávejte do nich i hodně kořenové zeleniny. Nezapomeňte na ořechy a kardamom, který se klidně hodí i do čaje.

Jídelníček umí pomoci

To jsou všechno samozřejmě bezvadné věci na prevenci. A když už vás nemoc dostane?

„Při akutních onemocněních typu angína používáme akupunkturu, která cílí na specifické body aktivující imunitní systém,“ vysvětluje doktorka čínské medicíny Judita Halvová.

„Tuto metodu kombinujeme s laserovým ošetřením, které urychluje hojení zánětlivých procesů. Je velmi účinný při prohřátí dutin a může i ulevit od bolesti v krku.“

Také po užívání antibiotik je důležité tělu pomoci s obnovou přirozené rovnováhy. Akupunktura je i v tomto případě skvělým nástrojem pro odstranění zbytkové horkosti v těle, obnovu tvorby krve i zharmonizování orgánů po daném zásahu.

Akupunktura léčí spoustu záležitostí

A vraťme se na začátek – i tady vsaďte na jídlo. „Po antibiotikách je klíčové doplnit tělu potřebné minerály a volit potraviny, které nezatěžují zažívací systém. Vhodné jsou silné vývary či zeleninové krémy. Naopak mléčné výrobky a těžká masa mohou zažívací systém zbytečně zatěžovat,“ radí expertka.

Nejlepší je přístupy čínské a západní medicíny vhodně zkombinovat a nestresovat se. Nějaké to kýchnutí k zimě prostě patřilo a patří. Snad ho bude letos pomálu.