Mnoho manželů si od dovolené slibuje odpočinek, romantiku a návrat k pocitům, které zažívali na začátku vztahu. Někdy se to skutečně podaří. Běžný život plný práce, domácnosti a povinností ustoupí do pozadí a partneři mají po dlouhé době prostor jeden pro druhého.
Najednou si mohou beze spěchu povídat, zajít na romantickou večeři, procházku po pláži a podniknout vzrušující výlety. To jim může také připomenout, proč se do sebe kdysi zamilovali. Mnoho párů také překvapivě zjišťuje, že si i po těch letech mají stále co říct, jen na to doma nezbýval čas.
Hádky před odjezdem
Stejně často ale dovolená ukáže i problémy, které během roku překryla každodenní rutina. Doma bývá každý zaměstnaný svými povinnostmi a na hádky není tolik času ani energie. Na dovolené jsou partneři spolu od rána do večera, a když mezi nimi dlouhodobě panuje napětí nebo nevyřčené problémy, mohou se neshody objevit velmi rychle.
Stačí rozdílné představy o programu, financích nebo o tom, jak by měl odpočinek vypadat. Zdánlivé maličkosti pak mohou otevřít témata, která se dřív odkládala.
Může se také stát, že manželé odjíždějí na dovolenou už rozhádaní a doufají, že změna prostředí jim pomůže. Jenže nevyřešené konflikty jedou s nimi. Zároveň to ale neznamená, že je společná cesta odsouzena k neúspěchu. Jen je potřeba dát tomu čas.
Když spolu několik týdnů nemluví a řeší vážný problém, není rozumné očekávat, že ho hotel s výhledem na moře odstraní za pár dní. Na druhou stranu právě klidnější tempo může vytvořit prostor pro rozhovor, na který doma nikdy nedošlo. Někdy dokonce lidé zjistí, že za hádkami stála jen únava a stres, nikoli skutečný nezájem partnera.
Manželé po letech
Kdo chce vztah chránit a současně si dovolenou užít, měl by ubrat na očekáváních. Častou chybou bývá představa dokonalé dovolené bez jediné neshody. Ve skutečnosti se občasné spory objeví téměř v každém vztahu.
Tipy pro klidnou společnou dovolenou
Důležité je, jak s nimi partneři naloží. Někdy pomůže ustoupit, jindy dát druhému prostor nebo si otevřeně říct, co komu vadí. Není nutné trávit každou minutu společně. I během dovolené může jeden vyrazit na procházku a druhý si mezitím číst knihu. Psychologové často upozorňují, že zdravý vztah nepotřebuje neustálou blízkost. Krátký čas o samotě může být stejně důležitý jako čas společný.
A jak může dovolená vztah posílit? Třeba tak, že si manželé uvědomí, že nejsou jen rodiči, prarodiči, zaměstnanci nebo organizátory domácnosti, ale také partnery.
Když se podaří odložit část každodenních starostí, bývá snazší vrátit do vztahu blízkost. Někdy stačí několik klidných dnů, aby si manželé znovu našli cestu k sobě. Jindy dovolená ukáže, že je potřeba začít některé věci řešit. V obou případech ale může přinést cenné poznání, které v běžném provozu snadno přehlédnete.
A i když se nevrátí všichni motýli z prvních měsíců vztahu, může se vrátit něco neméně důležitého – pocit, že k sobě dva lidé stále patří.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.